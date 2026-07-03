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يتيح TRUNCATE إزالة البيانات من جدول أو قاعدة بيانات مع الإبقاء عليهما. وهذه عملية خفيفة الوزن لا يمكن التراجع عنها. تُستخدم تعليمة TRUNCATE في ClickHouse لإزالة جميع البيانات من جدول أو قاعدة بيانات بسرعة مع الحفاظ على بنيتهما.

TRUNCATE TABLE


يمكنك استخدام الإعداد alter_sync لضبط انتظار تنفيذ الإجراءات على النسخ المتماثلة. يمكنك تحديد مدة الانتظار (بالثواني) لكي تنفذ النسخ المتماثلة غير النشطة استعلامات TRUNCATE باستخدام الإعداد replication_wait_for_inactive_replica_timeout.
إذا تم تعيين alter_sync إلى 2 وكانت بعض النسخ المتماثلة غير نشطة لمدة تتجاوز الوقت المحدد في الإعداد replication_wait_for_inactive_replica_timeout، فسيتم إطلاق الاستثناء UNFINISHED.
استعلام TRUNCATE TABLE غير مدعوم لمحركات الجداول التالية:

TRUNCATE كل الجداول


يزيل جميع البيانات من جميع الجداول في قاعدة بيانات.

TRUNCATE DATABASE


يزيل جميع الجداول من قاعدة بيانات مع الإبقاء على قاعدة البيانات نفسها. وعند حذف العبارة IF EXISTS، يُرجع الاستعلام خطأ إذا لم تكن قاعدة البيانات موجودة.
TRUNCATE DATABASE غير مدعوم لقواعد البيانات Replicated. وبدلًا من ذلك، ما عليك سوى DROP قاعدة البيانات ثم CREATEها من جديد.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦