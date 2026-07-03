يتيح TRUNCATE إزالة البيانات من جدول أو قاعدة بيانات مع الإبقاء عليهما.

يتيح TRUNCATE إزالة البيانات من جدول أو قاعدة بيانات مع الإبقاء عليهما. وهذه عملية خفيفة الوزن لا يمكن التراجع عنها.

تُستخدم تعليمة TRUNCATE في ClickHouse لإزالة جميع البيانات من جدول أو قاعدة بيانات بسرعة مع الحفاظ على بنيتهما.

​ TRUNCATE TABLE

TRUNCATE TABLE [IF EXISTS] [db.] name [ON CLUSTER cluster] [SYNC]

Parameter Description IF EXISTS يمنع ظهور خطأ إذا لم يكن الجدول موجودًا. وإذا لم يُذكر، فسيُرجع الاستعلام خطأ. db.name اسم قاعدة بيانات اختياري. ON CLUSTER cluster يُشغِّل الأمر على مستوى عنقود محدد. SYNC يجعل عملية التفريغ متزامنة عبر النسخ المتماثلة عند استخدام الجداول المكررة. وإذا لم يُذكر، فستُنفَّذ عملية التفريغ بشكل غير متزامن افتراضيًا.

يمكنك استخدام الإعداد alter_sync لضبط انتظار تنفيذ الإجراءات على النسخ المتماثلة.

TRUNCATE باستخدام الإعداد يمكنك تحديد مدة الانتظار (بالثواني) لكي تنفذ النسخ المتماثلة غير النشطة استعلاماتباستخدام الإعداد replication_wait_for_inactive_replica_timeout

إذا تم تعيين alter_sync إلى 2 وكانت بعض النسخ المتماثلة غير نشطة لمدة تتجاوز الوقت المحدد في الإعداد replication_wait_for_inactive_replica_timeout ، فسيتم إطلاق الاستثناء UNFINISHED .

استعلام TRUNCATE TABLE غير مدعوم لمحركات الجداول التالية:

​ TRUNCATE كل الجداول

TRUNCATE [ALL] TABLES FROM [IF EXISTS] db [LIKE | ILIKE | NOT LIKE '<pattern>'] [ON CLUSTER cluster]

Parameter الوصف ALL يزيل البيانات من جميع الجداول في قاعدة البيانات. IF EXISTS يمنع حدوث خطأ إذا لم تكن قاعدة البيانات موجودة. db اسم قاعدة البيانات. LIKE | ILIKE | NOT LIKE '<pattern>' يُصفّي الجداول حسب النمط. ON CLUSTER cluster ينفّذ الأمر على مستوى العنقود.

يزيل جميع البيانات من جميع الجداول في قاعدة بيانات.

​ TRUNCATE DATABASE

TRUNCATE DATABASE [IF EXISTS] db [ON CLUSTER cluster]

المعلمة الوصف IF EXISTS يمنع ظهور خطأ إذا لم تكن قاعدة البيانات موجودة. db اسم قاعدة البيانات. ON CLUSTER cluster ينفّذ الأمر على مستوى عنقود محدد.

يزيل جميع الجداول من قاعدة بيانات مع الإبقاء على قاعدة البيانات نفسها. وعند حذف العبارة IF EXISTS ، يُرجع الاستعلام خطأ إذا لم تكن قاعدة البيانات موجودة.