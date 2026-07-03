TRUNCATE في ClickHouse لإزالة جميع البيانات من جدول أو قاعدة بيانات بسرعة مع الحفاظ على بنيتهما.
TRUNCATE TABLE
TRUNCATE TABLE [IF EXISTS] [db.]name [ON CLUSTER cluster] [SYNC]
يمكنك استخدام الإعداد alter_sync لضبط انتظار تنفيذ الإجراءات على النسخ المتماثلة. يمكنك تحديد مدة الانتظار (بالثواني) لكي تنفذ النسخ المتماثلة غير النشطة استعلامات
|Parameter
|Description
IF EXISTS
|يمنع ظهور خطأ إذا لم يكن الجدول موجودًا. وإذا لم يُذكر، فسيُرجع الاستعلام خطأ.
db.name
|اسم قاعدة بيانات اختياري.
ON CLUSTER cluster
|يُشغِّل الأمر على مستوى عنقود محدد.
SYNC
|يجعل عملية التفريغ متزامنة عبر النسخ المتماثلة عند استخدام الجداول المكررة. وإذا لم يُذكر، فستُنفَّذ عملية التفريغ بشكل غير متزامن افتراضيًا.
TRUNCATE باستخدام الإعداد replication_wait_for_inactive_replica_timeout.
استعلام
إذا تم تعيين
alter_sync إلى
2 وكانت بعض النسخ المتماثلة غير نشطة لمدة تتجاوز الوقت المحدد في الإعداد
replication_wait_for_inactive_replica_timeout، فسيتم إطلاق الاستثناء
UNFINISHED.
TRUNCATE TABLE غير مدعوم لمحركات الجداول التالية:
TRUNCATE كل الجداول
TRUNCATE [ALL] TABLES FROM [IF EXISTS] db [LIKE | ILIKE | NOT LIKE '<pattern>'] [ON CLUSTER cluster]
يزيل جميع البيانات من جميع الجداول في قاعدة بيانات.
|Parameter
|الوصف
ALL
|يزيل البيانات من جميع الجداول في قاعدة البيانات.
IF EXISTS
|يمنع حدوث خطأ إذا لم تكن قاعدة البيانات موجودة.
db
|اسم قاعدة البيانات.
LIKE | ILIKE | NOT LIKE '<pattern>'
|يُصفّي الجداول حسب النمط.
ON CLUSTER cluster
|ينفّذ الأمر على مستوى العنقود.
TRUNCATE DATABASE
TRUNCATE DATABASE [IF EXISTS] db [ON CLUSTER cluster]
يزيل جميع الجداول من قاعدة بيانات مع الإبقاء على قاعدة البيانات نفسها. وعند حذف العبارة
|المعلمة
|الوصف
IF EXISTS
|يمنع ظهور خطأ إذا لم تكن قاعدة البيانات موجودة.
db
|اسم قاعدة البيانات.
ON CLUSTER cluster
|ينفّذ الأمر على مستوى عنقود محدد.
IF EXISTS، يُرجع الاستعلام خطأ إذا لم تكن قاعدة البيانات موجودة.
TRUNCATE DATABASE غير مدعوم لقواعد البيانات
Replicated. وبدلًا من ذلك، ما عليك سوى
DROP قاعدة البيانات ثم
CREATEها من جديد.