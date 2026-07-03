DELETE الخفيفة الصفوف من الجدول
[db.]table التي تطابق التعبير
expr. ولا تتوفر إلا لعائلة محركات جداول *MergeTree.
يُسمّى “الحذف
DELETE FROM [db.]table [ON CLUSTER cluster] [IN PARTITION partition_expr] WHERE expr;
DELETE الخفيف” تمييزًا له عن الأمر ALTER TABLE … DELETE، الذي يُعد عملية ثقيلة.
أمثلة
-- Deletes all rows from the `hits` table where the `Title` column contains the text `hello`
DELETE FROM hits WHERE Title LIKE '%hello%';
يُنَفَّذ
لا يحذف
لا يحذف
DELETE الخفيف البيانات فورًا
DELETE الخفيف باعتباره mutation تضع علامة على الصفوف بأنها محذوفة، لكنها لا تحذفها فعليًا على الفور.
بشكل افتراضي، تنتظر عبارات
DELETE حتى يكتمل وضع علامة الحذف على الصفوف قبل أن تعود. وقد يستغرق ذلك وقتًا طويلًا إذا كان حجم البيانات كبيرًا. بدلًا من ذلك، يمكنك تشغيله بشكل غير متزامن في الخلفية باستخدام الإعداد
lightweight_deletes_sync. وإذا كان هذا الإعداد معطّلًا، فستعود عبارة
DELETE فورًا، لكن قد تظل البيانات مرئية للاستعلامات إلى أن تنتهي الـ mutation في الخلفية.
لا تحذف الـ mutation الصفوف التي وُضعت عليها علامة الحذف فعليًا؛ إذ لا يحدث ذلك إلا أثناء عملية الدمج التالية. ونتيجة لذلك، قد لا تُحذف البيانات فعليًا من التخزين لفترة غير محددة، وإنما يُكتفى فقط بوضع علامة عليها بأنها محذوفة.
إذا كنت بحاجة إلى ضمان حذف بياناتك من التخزين خلال مدة يمكن التنبؤ بها، ففكّر في استخدام إعداد الجدول
min_age_to_force_merge_seconds. أو يمكنك استخدام الأمر ALTER TABLE … DELETE. لاحظ أن حذف البيانات باستخدام
ALTER TABLE ... DELETE قد يستهلك قدرًا كبيرًا من الموارد لأنه يعيد إنشاء جميع الأجزاء المتأثرة.
قد يؤثر حذف كميات كبيرة من البيانات سلبًا على أداء ClickHouse. إذا كنت تحاول حذف جميع الصفوف من جدول، ففكّر في استخدام الأمر
حذف كميات كبيرة من البيانات
TRUNCATE TABLE.
إذا كنت تتوقع تكرار عمليات الحذف، ففكّر في استخدام مفتاح تقسيم مخصّص. عندها يمكنك استخدام الأمر
ALTER TABLE ... DROP PARTITION لإزالة جميع الصفوف المرتبطة بهذا القسم بسرعة.
قيود
DELETE الخفيف
افتراضيًا، لا تعمل
عمليات
عمليات
DELETE الخفيفة مع الإسقاطات
DELETE مع الجداول التي تتضمن إسقاطات. والسبب في ذلك أن الصفوف في الإسقاط قد تتأثر بعملية
DELETE. لكن يوجد إعداد MergeTree باسم
lightweight_mutation_projection_mode لتغيير هذا السلوك.
قد يؤثر حذف كميات كبيرة من البيانات باستخدام عبارة
اعتبارات الأداء عند استخدام lightweight
اعتبارات الأداء عند استخدام lightweight
DELETE
DELETE الخفيف سلبًا على أداء استعلامات SELECT.
يمكن أن تؤثر العوامل التالية أيضًا سلبًا على أداء lightweight
DELETE:
- وجود شرط
WHEREمعقّد في استعلام
DELETE.
- إذا كان طابور عمليات mutation ممتلئًا بالعديد من عمليات mutation الأخرى، فقد يؤدي ذلك إلى مشكلات في الأداء، لأن جميع عمليات mutation على الجدول تُنفَّذ بالتسلسل.
- يحتوي الجدول المتأثر على عدد كبير جدًا من أجزاء البيانات.
- وجود كمية كبيرة من البيانات في الأجزاء المضغوطة. في الجزء المضغوط، تُخزَّن جميع الأعمدة في ملف واحد.
يتطلب
أذونات
أذونات
DELETE
DELETE امتياز
ALTER DELETE. لتمكين عبارة
DELETE على جدول محدد لمستخدم معيّن، شغّل الأمر التالي:
GRANT ALTER DELETE ON db.table to username;
كيف تعمل عمليات DELETE الخفيفة داخليًا في ClickHouse
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يُطبَّق “قناع” على الصفوف المتأثرة
عند تنفيذ استعلام
DELETE FROM table ...، يحفظ ClickHouse قناعًا تُوسَم فيه كل صفٍّ إما بأنه “موجود” أو “محذوف”. وتُستبعَد هذه الصفوف “المحذوفة” من الاستعلامات اللاحقة. ومع ذلك، لا تُزال الصفوف فعليًا إلا لاحقًا عبر عمليات الدمج اللاحقة. وتكون كتابة هذا القناع أخف بكثير مما يجري في استعلام
ALTER TABLE ... DELETE. يُنفَّذ هذا القناع على شكل عمود نظامي مخفي باسم
_row_existsيخزّن
Trueلجميع الصفوف المرئية و
Falseللصفوف المحذوفة. ولا يظهر هذا العمود في الجزء إلا إذا كانت بعض الصفوف في ذلك الجزء قد حُذفت. ولا يوجد هذا العمود عندما تكون جميع القيم في الجزء مساوية لـ
True.
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تُحوَّل استعلامات
SELECTلتتضمن القناع عند استخدام عمود مشمول بالقناع في استعلام، فإن استعلام
SELECT ... FROM table WHERE conditionيُوسَّع داخليًا بإضافة شرط على
_row_existsويُحوَّل إلى:وعند التنفيذ، يُقرأ العمود
SELECT ... FROM table PREWHERE _row_exists WHERE condition
_row_existsلتحديد الصفوف التي يجب عدم إرجاعها. وإذا كان هناك عدد كبير من الصفوف المحذوفة، يمكن لـ ClickHouse تحديد الحبيبات التي يمكن تخطيها بالكامل عند قراءة بقية الأعمدة.
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تُحوَّل استعلامات
DELETEإلى استعلامات
ALTER TABLE ... UPDATEيُترجم
DELETE FROM table WHERE conditionإلى عملية
mutationبالشكل
ALTER TABLE table UPDATE _row_exists = 0 WHERE condition. داخليًا، تُنفَّذ هذه الـ
mutationعلى خطوتين:
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يُنفَّذ الأمر
SELECT count() FROM table WHERE conditionلكل جزء على حدة لتحديد ما إذا كان الجزء متأثرًا.
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استنادًا إلى الأوامر أعلاه، تُطبَّق
mutationبعد ذلك على الأجزاء المتأثرة، وتُنشأ hardlinks للأجزاء غير المتأثرة. وفي حالة
wide parts، يُحدَّث العمود
_row_existsلكل صف، وتُربط ملفات جميع الأعمدة الأخرى عبر hardlink. أما في الأجزاء المضغوطة، فتُعاد كتابة جميع الأعمدة لأنها مخزنة معًا في ملف واحد.
DELETEالخفيف باستخدام أسلوب القناع يحسّن الأداء مقارنةً بـ
ALTER TABLE ... DELETEالتقليدي، لأنه لا يعيد كتابة ملفات جميع الأعمدة للأجزاء المتأثرة.
- يُنفَّذ الأمر