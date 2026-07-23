نظرة عامة يقدّم نظرة عامة على الطرق المختلفة لحذف البيانات في ClickHouse.

عمليات الحذف الخفيف تعرّف على كيفية استخدام الحذف الخفيف لحذف البيانات.

طفرات الحذف تعرّف على طفرات الحذف.

تفريغ الجدول تعرّف على كيفية استخدام Truncate، الذي يتيح إزالة البيانات من جدول أو قاعدة بيانات مع الإبقاء عليهما.

إسقاط الأقسام تعرّف على إسقاط الأقسام في ClickHouse.