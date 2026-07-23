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|نظرة عامة
|يقدّم نظرة عامة على الطرق المختلفة لحذف البيانات في ClickHouse.
|عمليات الحذف الخفيف
|تعرّف على كيفية استخدام الحذف الخفيف لحذف البيانات.
|طفرات الحذف
|تعرّف على طفرات الحذف.
|تفريغ الجدول
|تعرّف على كيفية استخدام Truncate، الذي يتيح إزالة البيانات من جدول أو قاعدة بيانات مع الإبقاء عليهما.
|إسقاط الأقسام
|تعرّف على إسقاط الأقسام في ClickHouse.
|إدارة البيانات باستخدام TTL
|تعرّف على كيفية استخدام TTL (مدة البقاء) لانتهاء صلاحية البيانات وحذفها تلقائيًا.
حذف البيانات
كيفية حذف البيانات في ClickHouse - جدول المحتويات
في هذا القسم من الوثائق، سنستعرض كيفية حذف البيانات في ClickHouse.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
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