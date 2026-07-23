يشبه من حيث الفكرة العروض المادية التزايدية، لكنه يتطلب تنفيذ الاستعلام دوريًا على مجموعة البيانات الكاملة، ثم تُخزَّن نتائجه في الجدول الهدف للاستعلام عنها.