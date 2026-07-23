|الصفحة
|الوصف
|العرض المادي التزايدي
|يتيح للمستخدمين نقل تكلفة المعالجة من وقت الاستعلام إلى وقت الإدراج، مما يؤدي إلى تسريع استعلامات
SELECT.
|العرض المادي القابل للتحديث
|يشبه من حيث الفكرة العروض المادية التزايدية، لكنه يتطلب تنفيذ الاستعلام دوريًا على مجموعة البيانات الكاملة، ثم تُخزَّن نتائجه في الجدول الهدف للاستعلام عنها.
|العروض المادية المتسلسلة
|اربط عدة عروض مادية معًا لبناء تحويلات بيانات تزايدية.
العروض المادية
صفحة فهرس للعروض المادية
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
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