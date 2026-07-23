Il existe deux méthodes principales pour migrer des données d’un ClickHouse autogéré (OSS) vers ClickHouse Cloud :
Vue d’ensemble
- Utiliser la fonction
remoteSecure(), avec laquelle les données sont directement récupérées ou envoyées.
- Utiliser les commandes
BACKUP/
RESTOREvia le stockage d’objets dans le cloud
Ce guide de migration se concentre sur l’approchePrérequis
BACKUP/
RESTOREet propose un exemple pratique de migration d’une base de données ou d’un service complet depuis ClickHouse open source vers Cloud via un bucket S3.
- Docker est installé
- Vous disposez d’un bucket S3 et d’un IAM user
- Vous êtes en mesure de créer un nouveau service ClickHouse Cloud
Cluster requisCette méthode de sauvegarde nécessite un cluster ClickHouse, car les tables doivent être converties du moteur
MergeTree vers
ReplicatedMergeTree.
Si vous exécutez une instance unique, suivez plutôt les étapes de « Migrer entre un ClickHouse autogéré et ClickHouse Cloud avec remoteSecure ».
Nous allons d’abord lancer un cluster ClickHouse à l’aide d’une configuration Docker Compose issue de notre repository d’exemples. Vous pouvez ignorer cette étape si vous disposez déjà d’un cluster ClickHouse en cours d’exécution.
Préparation OSS
- Clonez le repository d’exemples sur votre machine locale
- Depuis votre terminal, placez-vous dans
examples/docker-compose-recipes/recipes/cluster_2S_2Ravec
cd
- Assurez-vous que Docker est en cours d’exécution, puis démarrez le cluster ClickHouse :
Vous devriez voir :
docker compose up
Depuis une nouvelle fenêtre de terminal, à la racine du dossier, exécutez la commande suivante pour vous connecter au premier nœud du cluster :
[+] Running 7/7
✔ Container clickhouse-keeper-01 Created 0.1s
✔ Container clickhouse-keeper-02 Created 0.1s
✔ Container clickhouse-keeper-03 Created 0.1s
✔ Container clickhouse-01 Created 0.1s
✔ Container clickhouse-02 Created 0.1s
✔ Container clickhouse-04 Created 0.1s
✔ Container clickhouse-03 Created 0.1s
docker exec -it clickhouse-01 clickhouse-client
ClickHouse Cloud s’appuie sur
D’une table MergeTree à une table ReplicatedMergeTree
SharedMergeTree.
Lors de la restauration d’une sauvegarde, ClickHouse convertit automatiquement les tables utilisant
ReplicatedMergeTree en tables
SharedMergeTree.
Il est probable que vos tables utilisent déjà le moteur
ReplicatedMergeTree si vous utilisez un cluster.
Sinon, vous devrez convertir toutes les tables
MergeTree en
ReplicatedMergeTree avant de les sauvegarder.
Pour montrer comment convertir des tables
MergeTree en
ReplicatedMergeTree, nous allons partir d’une table
MergeTree, puis la convertir en
ReplicatedMergeTree.
Nous allons suivre les deux premières étapes du guide sur les données des taxis new-yorkais pour créer une table d’exemple et y charger des données.
Ces étapes sont reprises ci-dessous pour vous faciliter la tâche.
Exécutez les commandes suivantes pour créer une nouvelle base de données et insérer des données depuis un bucket S3 dans une nouvelle table :
CREATE DATABASE nyc_taxi;
CREATE TABLE nyc_taxi.trips_small_adapted (
trip_id UInt32,
pickup_datetime DateTime,
dropoff_datetime DateTime,
pickup_longitude Nullable(Float64),
pickup_latitude Nullable(Float64),
dropoff_longitude Nullable(Float64),
dropoff_latitude Nullable(Float64),
passenger_count UInt8,
trip_distance Float32,
fare_amount Float32,
extra Float32,
tip_amount Float32,
tolls_amount Float32,
total_amount Float32,
payment_type Enum('CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4, 'UNK' = 5),
pickup_ntaname LowCardinality(String),
dropoff_ntaname LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
PRIMARY KEY (pickup_datetime, dropoff_datetime);
Exécutez la commande suivante pour exécuter
INSERT INTO nyc_taxi.trips_small_adapted
SELECT
trip_id,
pickup_datetime,
dropoff_datetime,
pickup_longitude,
pickup_latitude,
dropoff_longitude,
dropoff_latitude,
passenger_count,
trip_distance,
fare_amount,
extra,
tip_amount,
tolls_amount,
total_amount,
payment_type,
pickup_ntaname,
dropoff_ntaname
FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_{0..2}.gz',
'TabSeparatedWithNames'
);
DETACH sur la table.
Ensuite, rattachez-la comme table répliquée :
DETACH TABLE nyc_taxi.trips_small_adapted;
Enfin, restaurez les métadonnées de la réplique :
ATTACH TABLE nyc_taxi.trips_small_adapted AS REPLICATED;
Vérifiez qu’elle a bien été convertie en
SYSTEM RESTORE REPLICA nyc_taxi.trips_small_adapted;
ReplicatedMergeTree :
SELECT engine
FROM system.tables
WHERE name = 'trips_small_adapted' AND database = 'nyc_taxi';
Vous êtes désormais prêt à configurer votre service Cloud en vue de la restauration ultérieure d’une sauvegarde depuis votre bucket S3.
┌─engine──────────────┐
│ ReplicatedMergeTree │
└─────────────────────┘
Si votre configuration utilise des tables Distributed sur plusieurs shards, vous aurez besoin d’une table locale
Tables Distributed avec ReplicatedMergeTree
ReplicatedMergeTree sur chaque nœud et d’une table
Distributed comme point d’entrée pour les requêtes.
Exécutez la commande suivante pour créer la table répliquée locale sur tous les nœuds du cluster :
Créez ensuite la table
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS nyc_taxi ON CLUSTER 'cluster_2S_2R';
CREATE TABLE nyc_taxi.trips_small_dist_local ON CLUSTER 'cluster_2S_2R'
(
trip_id UInt32,
pickup_datetime DateTime,
dropoff_datetime DateTime,
pickup_longitude Nullable(Float64),
pickup_latitude Nullable(Float64),
dropoff_longitude Nullable(Float64),
dropoff_latitude Nullable(Float64),
passenger_count UInt8,
trip_distance Float32,
fare_amount Float32,
extra Float32,
tip_amount Float32,
tolls_amount Float32,
total_amount Float32,
payment_type Enum('CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4, 'UNK' = 5),
pickup_ntaname LowCardinality(String),
dropoff_ntaname LowCardinality(String)
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{database}/{table}/{shard}', '{replica}')
PRIMARY KEY (pickup_datetime, dropoff_datetime);
Distributed par-dessus celle-ci :
Insérez des données dans la table distribuée :
CREATE TABLE nyc_taxi.trips_small_dist ON CLUSTER 'cluster_2S_2R'
(
trip_id UInt32,
pickup_datetime DateTime,
dropoff_datetime DateTime,
pickup_longitude Nullable(Float64),
pickup_latitude Nullable(Float64),
dropoff_longitude Nullable(Float64),
dropoff_latitude Nullable(Float64),
passenger_count UInt8,
trip_distance Float32,
fare_amount Float32,
extra Float32,
tip_amount Float32,
tolls_amount Float32,
total_amount Float32,
payment_type Enum('CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4, 'UNK' = 5),
pickup_ntaname LowCardinality(String),
dropoff_ntaname LowCardinality(String)
)
ENGINE = Distributed('cluster_2S_2R', 'nyc_taxi', 'trips_small_dist_local', rand());
INSERT INTO nyc_taxi.trips_small_dist
SELECT
trip_id,
pickup_datetime,
dropoff_datetime,
pickup_longitude,
pickup_latitude,
dropoff_longitude,
dropoff_latitude,
passenger_count,
trip_distance,
fare_amount,
extra,
tip_amount,
tolls_amount,
total_amount,
payment_type,
pickup_ntaname,
dropoff_ntaname
FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_{0..2}.gz',
'TabSeparatedWithNames'
);
Vous allez restaurer vos données dans un nouveau service Cloud. Suivez les étapes ci-dessous pour créer un nouveau service Cloud.
Préparation de Cloud
1
Ouvrir Cloud Console
Accédez à https://console.clickhouse.cloud/
2
Créer un nouveau service
3
Configurer et créer un service
Choisissez la région et la configuration souhaitées, puis cliquez sur
Create service
4
Créer un rôle d'accès
Ouvrez la SQL Console
Configurer l’accès à S3Pour restaurer votre sauvegarde depuis S3, vous devez configurer un accès sécurisé entre ClickHouse Cloud et votre bucket S3.
- Suivez les étapes de “Accessing S3 data securely” pour créer un rôle d’accès et obtenir l’ARN du rôle.
- Mettez à jour la politique du bucket S3 que vous avez créée dans “How to create an S3 bucket and IAM role” en y ajoutant l’ARN du rôle de l’étape précédente.
La politique inclut les deux ARN :
{
"Version": "2012-10-17",
"Id": "Policy123456",
"Statement": [
{
"Sid": "abc123",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::123456789123:role/ClickHouseAccess-001",
"arn:aws:iam::123456789123:user/docs-s3-user"
]
},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket",
"arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket/*"
]
}
]
}
- IAM user (
docs-s3-user) : permet à votre cluster ClickHouse autogéré d’effectuer des sauvegardes vers S3
- Rôle ClickHouse Cloud (
ClickHouseAccess-001) : permet à votre service Cloud de restaurer les données depuis S3
Chaque shard doit être sauvegardé indépendamment. Connectez-vous à un nœud de chaque shard et exécutez la commande de sauvegarde avec un chemin de destination distinct pour chaque shard. Remplacez
Effectuer la sauvegarde (sur un déploiement autogéré)
BUCKET_URL,
KEY_ID et
SECRET_KEY par vos propres identifiants AWS.
Le guide “Comment créer un bucket S3 et un rôle IAM”
vous explique comment les obtenir si vous ne les avez pas encore.
Shard 1 :
Shard 2 :
BACKUP DATABASE nyc_taxi
TO S3(
'BUCKET_URL/backup_s1.zip',
'KEY_ID',
'SECRET_KEY'
)
Si tout est correctement configuré, vous verrez une réponse similaire à celle ci-dessous contenant un identifiant unique attribué à la sauvegarde et le statut de la sauvegarde.
BACKUP DATABASE nyc_taxi
TO S3(
'BUCKET_URL/backup_s2.zip',
'KEY_ID',
'SECRET_KEY'
)
Query id: efcaf053-75ed-4924-aeb1-525547ea8d45
┌─id───────────────────────────────────┬─status─────────┐
│ e73b99ab-f2a9-443a-80b4-533efe2d40b3 │ BACKUP_CREATED │
└──────────────────────────────────────┴────────────────┘
Si vous examinez votre bucket S3, qui était auparavant vide, vous verrez maintenant que des dossiers sont apparus : Si vous effectuez une migration complète, vous pouvez exécuter la commande suivante pour sauvegarder l’intégralité du serveur :
Déploiements mono-nœudSi vous n’utilisez pas de tables distribuées, vous pouvez sauvegarder l’intégralité de la base de données avec une seule commande :
BACKUP DATABASE nyc_taxi
TO S3(
'BUCKET_URL',
'KEY_ID',
'SECRET_KEY'
)
La commande ci-dessus sauvegarde :
BACKUP
TABLE system.users,
TABLE system.roles,
TABLE system.settings_profiles,
TABLE system.row_policies,
TABLE system.quotas,
TABLE system.functions,
ALL EXCEPT DATABASES INFORMATION_SCHEMA, information_schema, system
TO S3(
'BUCKET_ID',
'KEY_ID',
'SECRET_ID'
)
SETTINGS
compression_method='lzma',
compression_level=3;
- Toutes les bases de données et tables utilisateur
- Les comptes utilisateur et les mots de passe
- Les rôles et les permissions
- Les profils de paramètres
- Les politiques de lignes
- Les quotas
- Les fonctions définies par l’utilisateur
TO S3() (pour AWS comme pour GCP) et
TO AzureBlobStorage().
Pour les très grandes bases de données, envisagez d’utiliser
ASYNC pour exécuter la sauvegarde en arrière-plan :
L’identifiant de sauvegarde peut ensuite être utilisé pour suivre l’avancement de la sauvegarde :
BACKUP DATABASE my_database
TO S3('https://your-bucket.s3.amazonaws.com/backup.zip', 'key', 'secret')
ASYNC;
-- Returns immediately with backup ID
-- Example result:
-- ┌─id──────────────────────────────────┬─status────────────┐
-- │ abc123-def456-789 │ CREATING_BACKUP │
-- └─────────────────────────────────────┴───────────────────┘
Il est également possible d’effectuer des sauvegardes incrémentielles. Pour plus d’informations sur les sauvegardes en général, consultez la documentation sur la sauvegarde et la restauration.
SELECT *
FROM system.backups
WHERE id = 'abc123-def456-789'
Restaurez la sauvegarde de chaque shard, une à la fois, dans votre service Cloud. Définissez
Restaurer dans ClickHouse Cloud
ROLE_ARN sur la
valeur obtenue dans “Accès sécurisé aux données S3”.
Utilisez
SETTINGS allow_non_empty_tables=true lors de la deuxième restauration (et de chaque restauration suivante) afin
d’ajouter les données du shard aux tables déjà restaurées au lieu d’échouer en cas de conflit :
Shard 1 :
Shard 2 :
RESTORE DATABASE nyc_taxi
FROM S3(
'BUCKET_URL/backup_s1.zip',
extra_credentials(role_arn = 'ROLE_ARN')
)
RESTORE DATABASE nyc_taxi
FROM S3(
'BUCKET_URL/backup_s2.zip',
extra_credentials(role_arn = 'ROLE_ARN')
)
SETTINGS allow_non_empty_tables=true;
Vous pouvez également effectuer une restauration complète du service de la même manière :
déploiements non distribuésSi vous n’utilisez pas de tables distribuées, restaurez la base de données à l’aide d’une seule commande :
RESTORE DATABASE nyc_taxi
FROM S3(
'BUCKET_URL',
extra_credentials(role_arn = 'ROLE_ARN')
)
Une fois la restauration terminée, vous pouvez vérifier que les données sont bien disponibles dans Cloud :
RESTORE
TABLE system.users,
TABLE system.roles,
TABLE system.settings_profiles,
TABLE system.row_policies,
TABLE system.quotas,
ALL EXCEPT DATABASES INFORMATION_SCHEMA, information_schema, system
FROM S3(
'BUCKET_URL',
extra_credentials(role_arn = 'ROLE_ARN')
)
Comme ClickHouse Cloud utilise
-- ClickHouse Cloud restores everything in your local table
SELECT count() from nyc_taxi.trips_small_dist_local;
3000317
SharedMergeTree en interne, l’ancienne table distribuée n’est plus nécessaire. Vous pouvez la supprimer et la remplacer par une vue qui conserve le nom de table d’origine pour vos requêtes :
Les tables
DROP TABLE drop table nyc_taxi.trips_small_dist;
CREATE VIEW nyc_taxi.trips_small_dist AS SELECT * FROM nyc_taxi.trips_small_dist_local;
SELECT count() from nyc_taxi.trips_small_dist;
3000317
ReplicatedMergeTree non distribuées seront restaurées sous forme de
SharedMergeTree :
SELECT count() FROM nyc_taxi.trips_small_adapted;
3000317