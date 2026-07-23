Configurer la table

Une fois le fichier téléversé, vous pourrez configurer la table dans laquelle vous souhaitez insérer les données. Un aperçu de la table avec les trois premières lignes s’affiche.

Vous pouvez maintenant sélectionner une table de destination. Les options sont :

une nouvelle table

une table existante

Vous pouvez indiquer dans quelle base de données vous souhaitez téléverser les données et, dans le cas d’une nouvelle table, le nom de la table qui sera créée. Vous pourrez également sélectionner la clé de tri :

Les colonnes lues depuis le fichier sont affichées comme des Source field et, pour chaque champ, vous pouvez modifier :

le type inféré

la valeur par défaut

si la colonne doit être Nullable ou non

Exclure des champs Vous pouvez également supprimer un champ si vous ne souhaitez pas l’inclure dans l’importation.

Vous pouvez spécifier le type de moteur de table que vous souhaitez utiliser :

MergeTree

ReplacingMergeTree

SummingMergeTree

Null

Vous pouvez spécifier une expression de clé de partitionnement et une expression de clé primaire.

Cliquez sur Import to ClickHouse (illustré ci-dessus) pour importer les données. L’importation des données sera mise en file d’attente, comme l’indique le badge d’état queued dans la colonne Status , comme illustré ci-dessous. Vous pouvez également cliquer sur Open as query (illustré ci-dessus) pour ouvrir la requête d’insertion dans la SQL Console. La requête insérera le fichier téléversé dans un bucket S3 à l’aide de la fonction de table URL .