ClickHouse Government est un paquet auto-déployé composé de la même version propriétaire de ClickHouse que celle exécutée sur ClickHouse Cloud, ainsi que de notre ClickHouse Operator, configuré pour la séparation du calcul et du stockage et renforcé pour répondre aux exigences strictes des administrations et des organisations du secteur public.

Remarque ClickHouse Government est conçu pour les administrations, les organisations du secteur public et les éditeurs de logiciels cloud qui commercialisent leurs solutions auprès de ces organismes, en leur offrant un contrôle et une gestion complets de leur infrastructure dédiée. La taille minimale de déploiement est de 2 TB. Cette option est disponible uniquement en nous contactant

​ Avantages par rapport à l’open source

Les fonctionnalités suivantes distinguent ClickHouse Government des déploiements open source autogérés :

Séparation native du calcul et du stockage

Fonctionnalités cloud propriétaires, comme shared merge tree et warehouse

Versions de ClickHouse et de l’operator entièrement testées et validées dans ClickHouse Cloud

Documentation sur le NIST Risk Management Framework (RMF) pour accélérer votre obtention de l’Authorization to Operate (ATO)

API pour les opérations par programmation, y compris les sauvegardes et la mise à l’échelle

ClickHouse Government est entièrement autonome au sein de votre environnement de déploiement et offre notre architecture cloud native avec séparation du calcul et du stockage.

​ Configurations prises en charge

ClickHouse Government est actuellement disponible dans les configurations suivantes :

Environnement Orchestration Stockage Statut AWS Elastic Kubernetes Service (EKS) Simple Storage Service (S3) Disponible GCP Google Kubernetes Service (GKS) Google Cloud Storage (GCS) Aperçu