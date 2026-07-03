ClickHouse Private est un paquet déployé par le client, composé de la même version propriétaire de ClickHouse que celle qui s’exécute sur ClickHouse Cloud, ainsi que de notre ClickHouse Operator, configuré pour la séparation du calcul et du stockage.

Remarque ClickHouse Private est conçu pour les grandes entreprises qui déploient > 2 To de mémoire et qui ont besoin d’un contrôle total sur leur infrastructure dédiée. Les clients sont responsables de la gestion de l’ensemble de l’infrastructure et doivent maîtriser l’exploitation de ClickHouse à grande échelle. Cette option n’est disponible qu’en nous contactant

​ Avantages par rapport à l’open source

Les fonctionnalités suivantes distinguent ClickHouse Private des déploiements open source autogérés :

Séparation native du calcul et du stockage

Fonctionnalités cloud propriétaires, telles que shared merge tree et la fonctionnalité warehouse

Versions de la base de données ClickHouse et de l’opérateur entièrement testées et validées dans ClickHouse Cloud

API pour les opérations automatisées, notamment les sauvegardes et la mise à l’échelle

ClickHouse Private est entièrement autonome dans votre environnement de déploiement et offre notre architecture cloud native avec séparation du calcul et du stockage.

​ Configurations prises en charge

ClickHouse Private est actuellement pris en charge dans les configurations suivantes :

Environnement Orchestration Stockage Statut AWS Elastic Kubernetes Service (EKS) Simple Storage Service (S3) Disponible GCP Google Kubernetes Service (GKS) Google Cloud Storage (GCS) Aperçu