Application de démonstration
Application de démonstration pour l’observabilité
Le projet OpenTelemetry comprend une application de démonstration. Un fork maintenu de cette application, utilisant ClickHouse comme source de données pour les logs et les traces, est disponible ici. Vous pouvez suivre les instructions officielles de l’application de démonstration pour la déployer avec Docker. En plus des composants existants, une instance de ClickHouse sera déployée et utilisée pour le stockage des logs et des traces.
Dernière modification le 3 juillet 2026
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