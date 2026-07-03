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Vue d’ensemble

Le cache de pages en espace utilisateur est un nouveau mécanisme de mise en cache qui permet de stocker les données en cache dans la mémoire du processus, plutôt que de s’appuyer sur le cache de pages de l’OS.
ClickHouse propose déjà le cache du système de fichiers comme mécanisme de mise en cache au-dessus d’un stockage d’objets distant tel qu’Amazon S3, Google Cloud Storage (GCS) ou Azure Blob Storage. Le cache de pages en espace utilisateur est conçu pour accélérer l’accès aux données distantes lorsque le cache de l’OS n’est pas suffisamment efficace. Il diffère du cache du système de fichiers de la manière suivante :

Paramètres de configuration et utilisation

Utilisation

Pour activer le cache de pages en espace utilisateur, commencez par le configurer sur le serveur :
Le cache de pages en espace utilisateur utilisera jusqu’à la quantité de mémoire spécifiée, mais cette quantité de mémoire n’est pas réservée. Cette mémoire sera libérée lorsqu’elle sera nécessaire pour d’autres besoins du serveur.
Ensuite, activez son utilisation au niveau de la requête :

Paramètres

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Dernière modification le 3 juillet 2026