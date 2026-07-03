Lors de l’exécution de requêtes, ClickHouse utilise différents caches.

Lors de l’exécution de requêtes, ClickHouse utilise différents caches pour accélérer les requêtes et réduire le besoin de lire sur le disque ou d’y écrire.

Les principaux types de cache sont :

mark_cache — Cache des marks utilisé par les moteurs de table de la famille MergeTree .

— Cache des marks utilisé par les moteurs de table de la famille . uncompressed_cache — Cache de données non compressées utilisé par les moteurs de table de la famille MergeTree .

— Cache de données non compressées utilisé par les moteurs de table de la famille . Cache de pages du système d’exploitation (utilisé indirectement pour les fichiers contenant les données proprement dites).

Il existe également toute une série d’autres types de cache :