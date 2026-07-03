Lors de l’exécution de requêtes, ClickHouse utilise différents caches pour accélérer les requêtes
et réduire le besoin de lire sur le disque ou d’y écrire.
Les principaux types de cache sont :
Il existe également toute une série d’autres types de cache :
Si vous souhaitez vider l’un des caches, pour optimiser les performances, effectuer du troubleshooting ou pour des raisons de cohérence des données,
vous pouvez utiliser l’instruction
-
mark_cache — Cache des marks utilisé par les moteurs de table de la famille
MergeTree.
-
uncompressed_cache — Cache de données non compressées utilisé par les moteurs de table de la famille
MergeTree.
- Cache de pages du système d’exploitation (utilisé indirectement pour les fichiers contenant les données proprement dites).
SYSTEM CLEAR ... CACHE.
Dernière modification le 3 juillet 2026