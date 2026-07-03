Il existe deux approches fondamentales pour mettre à jour des données dans ClickHouse :
Choisir une stratégie de mise à jour
- Utiliser des moteurs de table spécialisés qui gèrent les mises à jour par insertions
- Utiliser des mises à jour déclaratives, comme les instructions
UPDATE ... SETou
ALTER TABLE ... UPDATE
Les moteurs de table spécialisés sont le meilleur choix lorsque vous avez de gros volumes de mises à jour, des changements fréquents au niveau des lignes, ou que vous devez traiter un flux continu d’événements de mise à jour et de suppression. Les moteurs que vous rencontrerez le plus souvent sont les suivants :
Quand utiliser des moteurs de table spécialisés
Comme les moteurs de table de la famille MergeTree fusionnent les parties de données en arrière-plan, ils offrent une cohérence éventuelle, et le mot-clé
|Engine
|Syntaxe
|Quand l’utiliser
|ReplacingMergeTree
ENGINE = ReplacingMergeTree
|À utiliser pour mettre à jour de grands volumes de données. Ce moteur de table est optimisé pour la déduplication des données lors des fusions.
|CoalescingMergeTree
ENGINE = CoalescingMergeTree
|À utiliser lorsque les données arrivent sous forme fragmentée et que vous avez besoin d’une fusion au niveau des colonnes plutôt que d’un remplacement complet de la ligne.
|CollapsingMergeTree
ENGINE = CollapsingMergeTree(Sign)
|À utiliser lorsque vous mettez fréquemment à jour des lignes individuelles, ou lorsque vous devez conserver l’état le plus récent d’objets qui évoluent au fil du temps. Par exemple, pour suivre l’activité des utilisateurs ou les statistiques d’articles.
FINAL doit être utilisé pour garantir une déduplication correcte pendant cette période lors de l’interrogation de la table.
Il existe aussi d’autres types de moteurs, mais ce sont les plus couramment utilisés.
Les instructions
Quand utiliser les mises à jour déclaratives
UPDATE déclaratives peuvent être plus simples pour des opérations de mise à jour basiques, sans la complexité de gestion de la logique de déduplication, mais elles conviennent généralement mieux à la mise à jour d’un nombre plus restreint de lignes, moins fréquemment qu’avec des moteurs spécialisés.
|Méthode
|Syntaxe
|Quand l’utiliser
|Mises à jour légères
UPDATE [table] SET ... WHERE
|À utiliser dans la plupart des cas, en particulier si vous exécutez fréquemment de petites opérations
UPDATE (jusqu’à ~10 % de la table) dans le cadre de votre application ou de vos workflows. Par exemple, un utilisateur souhaite supprimer son historique d’événements, et ces événements sont répartis dans une table multi-tenant contenant de nombreux utilisateurs. Cette approche crée des patch parts pour une visibilité immédiate sans réécrire des colonnes entières. Elle ajoute une surcharge aux requêtes
SELECT, mais offre une latence prévisible.
|Mutation UPDATE
ALTER TABLE [table] UPDATE
|À utiliser pour des opérations de gestion des données à plus grande échelle, en particulier lorsqu’une mise à jour correspond au partitionnement de votre table. Par exemple, vous devez mettre à jour une colonne pour toutes les lignes d’un mois dans une table partitionnée par mois.
Mises à jour avec des moteurs de table spécialisés
Le
ReplacingMergeTree
ReplacingMergeTree supprime les doublons parmi les lignes ayant la même clé de tri lors des fusions en arrière-plan, en ne conservant que la version la plus récente.
Ce moteur est idéal pour les mises à jour fréquentes de lignes individuelles lorsque celles-ci sont identifiées par une clé stable. Les benchmarks montrent qu’il peut être jusqu’à 4 700x plus rapide que les mutations pour la mise à jour d’une seule ligne. Pour mettre à jour une ligne, insérez simplement une nouvelle version avec les mêmes valeurs de clé de tri et un numéro de version plus élevé. Les anciennes versions sont supprimées lors des fusions en arrière-plan. Comme la déduplication n’est effective qu’à terme (elle n’a lieu que pendant les fusions), vous devez utiliser le modificateur
CREATE TABLE posts
(
Id UInt32,
Title String,
ViewCount UInt32,
Version UInt32
)
ENGINE = ReplacingMergeTree(Version)
ORDER BY Id
FINAL ou une logique de requête équivalente pour obtenir des résultats corrects et dédupliqués. Le modificateur
FINAL ajoute une surcharge de requête comprise entre 21 et 550 % selon les données.
ReplacingMergeTree ne peut pas mettre à jour les valeurs de la clé de tri. Il prend également en charge une colonne
Deleted pour les suppressions logiques.
Pour en savoir plus : Guide de ReplacingMergeTree | Référence ReplacingMergeTree
CoalescingMergeTree consolide les enregistrements partiellement renseignés en conservant, lors des fusions, la dernière valeur non NULL de chaque colonne. Cela permet des upserts au niveau des colonnes plutôt que le remplacement de lignes entières.
CoalescingMergeTree
Ce moteur est conçu pour les scénarios dans lesquels les données arrivent par fragments depuis plusieurs sources, ou lorsque différentes colonnes sont renseignées à des moments différents. Parmi les cas d’usage courants figurent la télémétrie IoT issue de sous-systèmes fragmentés, l’enrichissement de profils utilisateurs et les pipelines ETL avec des dimensions tardives. Lorsque des lignes ayant la même clé de tri sont fusionnées, CoalescingMergeTree conserve la dernière valeur non nulle de chaque colonne au lieu de remplacer toute la ligne. Pour que cela fonctionne comme prévu, les colonnes hors clé doivent être
CREATE TABLE electric_vehicle_state
(
vin String, -- vehicle identification number
last_update DateTime64 Materialized now64(), -- optional (used with argMax)
battery_level Nullable(UInt8), -- in %
lat Nullable(Float64), -- latitude (°)
lon Nullable(Float64), -- longitude (°)
firmware_version Nullable(String),
cabin_temperature Nullable(Float32), -- in °C
speed_kmh Nullable(Float32) -- from sensor
)
ENGINE = CoalescingMergeTree
ORDER BY vin;
Nullable. Comme avec ReplacingMergeTree, utilisez
FINAL pour obtenir des résultats coalescés corrects.
Ce moteur est disponible à partir de ClickHouse 25.6.
Pour en savoir plus : CoalescingMergeTree
Partant du principe que les mises à jour sont coûteuses, mais que les insertions peuvent être mises à profit pour les réaliser,
CollapsingMergeTree
CollapsingMergeTree utilise une colonne
Sign pour indiquer à ClickHouse comment traiter les lignes lors des fusions. Si
-1 est inséré dans la colonne
Sign, la ligne sera éliminée (supprimée) lorsqu’elle est appariée à une ligne
+1 correspondante. Les lignes à mettre à jour sont identifiées en fonction de la clé de tri utilisée dans la clause
ORDER BY lors de la création de la table.
CREATE TABLE user_activity
(
UserID UInt64,
PageViews UInt8,
Duration UInt8,
Sign Int8
)
ENGINE = CollapsingMergeTree(Sign)
ORDER BY UserID
-- Initial state
INSERT INTO user_activity VALUES (4324182021466249494, 5, 146, 1)
-- Cancel old row and insert new state
INSERT INTO user_activity VALUES (4324182021466249494, 5, 146, -1)
INSERT INTO user_activity VALUES (4324182021466249494, 6, 185, 1)
-- Query with proper aggregation
SELECT
UserID,
sum(PageViews * Sign) AS PageViews,
sum(Duration * Sign) AS Duration
FROM user_activity
GROUP BY UserID
HAVING sum(Sign) > 0
Contrairement à
┌──────────────UserID─┬─PageViews─┬─Duration─┐
│ 4324182021466249494 │ 6 │ 185 │
└─────────────────────┴───────────┴──────────┘
ReplacingMergeTree,
CollapsingMergeTree vous permet de modifier les valeurs de la clé de tri. Il est bien adapté aux opérations réversibles avec mécanisme d’annulation, telles que les transactions financières ou le suivi de l’état d’un jeu.
Pour en savoir plus : CollapsingMergeTree
La méthode de mise à jour ci-dessus exige que votre application conserve l’état côté client afin d’insérer la ligne d’annulation. Bien qu’il s’agisse de l’approche la plus efficace du point de vue de ClickHouse, elle peut être complexe à mettre en œuvre à grande échelle. Les requêtes nécessitent également une agrégation avec multiplication par le signe pour produire des résultats corrects.
Ces méthodes s’appliquent aux tables utilisant des moteurs de la famille MergeTree.
Mises à jour déclaratives
|Méthode
|Syntaxe
|Idéal pour
|Compromis
|Mutations
ALTER TABLE ... UPDATE
|Mises à jour massives peu fréquentes, particulièrement adaptées lorsque la mise à jour correspond au partitionnement de votre table.
|E/S importantes ; réécriture des colonnes
|Mises à jour légères
UPDATE ... SET ... WHERE
|Petites mises à jour (~0,1-10 % des lignes) ; mises à jour fréquentes nécessitant de bonnes performances
|Ajoute une surcharge aux SELECT ; les patch parts comptent dans les limites
Les mutations (
Mutations
ALTER TABLE ... UPDATE) réécrivent toutes les parts contenant des lignes correspondant à l’expression
WHERE.
Les mutations sont gourmandes en E/S et réécrivent toutes les parts correspondant à l’expression
ALTER TABLE posts UPDATE AnswerCount = AnswerCount + 1 WHERE AnswerCount = 0
WHERE.
Ce processus n’a aucun caractère atomique.
Les parts sont remplacées par des parts mutées dès qu’elles sont prêtes, et une requête
SELECT qui commence à s’exécuter pendant une mutation verra à la fois les données des parts déjà mutées et celles des parts qui ne l’ont pas encore été.
Vous pouvez suivre l’état d’avancement via la table
system.mutations.
Pour en savoir plus : ALTER TABLE UPDATE
Avec les mutations via
Mutations à la volée
ALTER TABLE ... UPDATE, il peut être nécessaire d’attendre qu’un processus en arrière-plan applique les mutations avant de voir les valeurs modifiées apparaître dans vos requêtes.
ClickHouse offre un moyen de modifier ce comportement grâce aux “mutations à la volée”.
Lorsque les mutations à la volée sont activées, les lignes mises à jour sont immédiatement marquées comme telles, et les requêtes
SELECT ultérieures renvoient automatiquement les valeurs modifiées.
Les mutations à la volée peuvent être activées pour les tables de la famille
MergeTree en activant le paramètre de requête
apply_mutations_on_fly.
SET apply_mutations_on_fly = 1;
Exemple
Exemple
Créons une table et exécutons quelques mutations :
Vérifions le résultat des mises à jour à l’aide d’une requête
CREATE TABLE test_on_fly_mutations (id UInt64, v String)
ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
-- Désactiver la matérialisation des mutations en arrière-plan pour illustrer
-- le comportement par défaut lorsque les mutations à la volée ne sont pas activées
SYSTEM STOP MERGES test_on_fly_mutations;
SET mutations_sync = 0;
-- Insérer quelques lignes dans notre nouvelle table
INSERT INTO test_on_fly_mutations VALUES (1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c');
-- Mettre à jour les valeurs des lignes
ALTER TABLE test_on_fly_mutations UPDATE v = 'd' WHERE id = 1;
ALTER TABLE test_on_fly_mutations DELETE WHERE v = 'd';
ALTER TABLE test_on_fly_mutations UPDATE v = 'e' WHERE id = 2;
ALTER TABLE test_on_fly_mutations DELETE WHERE v = 'e';
SELECT :
Notez que les valeurs des lignes n’ont pas encore été mises à jour lorsque nous interrogeons la nouvelle table :
-- Désactiver explicitement les mutations à la volée
SET apply_mutations_on_fly = 0;
SELECT id, v FROM test_on_fly_mutations ORDER BY id;
Voyons maintenant ce qui se passe lorsque nous activons les mutations à la volée :
┌─id─┬─v─┐
│ 1 │ a │
│ 2 │ b │
│ 3 │ c │
└────┴───┘
La requête
-- Activer les mutations à la volée
SET apply_mutations_on_fly = 1;
SELECT id, v FROM test_on_fly_mutations ORDER BY id;
SELECT renvoie maintenant immédiatement le résultat correct, sans avoir à attendre que les mutations soient appliquées :
┌─id─┬─v─┐
│ 3 │ c │
└────┴───┘
Lorsque les mutations à la volée sont activées, elles ne sont pas matérialisées immédiatement, mais appliquées uniquement lors des requêtes
Impact sur les performances
SELECT. Notez toutefois que les mutations continuent d’être matérialisées de façon asynchrone en arrière-plan, ce qui représente un processus coûteux.
Si, sur une certaine période, le nombre de mutations soumises dépasse constamment le nombre de mutations traitées en arrière-plan, la file d’attente des mutations non matérialisées à appliquer continuera de grossir. Cela finira par dégrader les performances des requêtes
SELECT.
Nous recommandons d’activer le paramètre
apply_mutations_on_fly conjointement avec d’autres paramètres au niveau de
MergeTree, tels que
number_of_mutations_to_throw et
number_of_mutations_to_delay, afin de limiter la croissance incontrôlée des mutations non matérialisées.
Les mutations à la volée offrent une prise en charge limitée des sous-requêtes et des fonctions non déterministes. Seules les sous-requêtes scalaires dont le résultat est d’une taille raisonnable (contrôlée par le paramètre
Prise en charge des sous-requêtes et des fonctions non déterministes
mutations_max_literal_size_to_replace) sont prises en charge. Seules les fonctions non déterministes constantes sont prises en charge (par exemple, la fonction
now()).
Ces comportements sont contrôlés par les paramètres suivants :
|Paramètre
|Description
|Par défaut
mutations_execute_nondeterministic_on_initiator
|Si
true, les fonctions non déterministes sont exécutées sur la réplique initiatrice et remplacées par des littéraux dans les requêtes
UPDATE et
DELETE.
false
mutations_execute_subqueries_on_initiator
|Si
true, les sous-requêtes scalaires sont exécutées sur la réplique initiatrice et remplacées par des littéraux dans les requêtes
UPDATE et
DELETE.
false
mutations_max_literal_size_to_replace
|Taille maximale, en octets, des littéraux sérialisés à remplacer dans les requêtes
UPDATE et
DELETE.
16384 (16 KiB)
Les mises à jour légères utilisent des “patch parts” — des parties de données spéciales qui ne contiennent que les colonnes et les lignes mises à jour — plutôt que de réécrire des colonnes entières, comme dans les mutations traditionnelles.
Mises à jour légères
Cette approche utilise la syntaxe
UPDATE posts SET AnswerCount = AnswerCount + 1 WHERE Id = 404346
UPDATE standard et crée immédiatement des patch parts sans attendre les merges. Les valeurs mises à jour sont immédiatement visibles dans les queries
SELECT via l’application des patchs, mais ne sont matérialisées physiquement que lors des merges suivants. Cela fait des mises à jour légères une solution idéale pour mettre à jour un faible pourcentage de rows (jusqu’à ~10 % de la table) avec une latence prévisible. Les benchmarks montrent qu’elles peuvent être jusqu’à 23x plus rapides que les mutations.
Le compromis est que les queries
SELECT entraînent un surcoût lors de l’application des patchs, et que les patch parts comptent dans les limites de parts. Au-delà du seuil d’environ 10 %, le surcoût lié à l’application des patchs à la lecture augmente proportionnellement, ce qui rend les mutations synchrones plus efficaces pour des mises à jour plus importantes.
En savoir plus : Lightweight UPDATE
Mutations à la voléeLes mutations à la volée offrent un mécanisme permettant de mettre à jour des lignes de sorte que les requêtes
SELECT suivantes renvoient automatiquement les valeurs modifiées, sans attendre le traitement en arrière-plan. Cela corrige efficacement la limite d’atomicité des mutations classiques.
SET apply_mutations_on_fly = 1;
SELECT ViewCount FROM posts WHERE Id = 404346
┌─ViewCount─┐
│ 26762 │
└───────────┘
-- Increment the count
ALTER TABLE posts UPDATE ViewCount = ViewCount + 1 WHERE Id = 404346
-- The updated value is immediately visible
SELECT ViewCount FROM posts WHERE Id = 404346
La mutation ainsi que les requêtes
┌─ViewCount─┐
│ 26763 │
└───────────┘
SELECT suivantes doivent toutes deux avoir le paramètre
apply_mutations_on_fly = 1 activé. Les conditions de la mutation sont stockées dans ClickHouse Keeper, qui conserve tout en mémoire, puis appliquées à la volée lors des requêtes.
Notez qu’une mutation est toujours utilisée pour mettre à jour les données — elle n’est simplement pas matérialisée immédiatement. La mutation sera tout de même appliquée en arrière-plan, de façon asynchrone, et entraîne le même surcoût important qu’une mutation classique. Les expressions pouvant être utilisées avec cette opération sont également limitées (voir les détails).
En savoir plus : Mutations à la volée
Le tableau suivant résume le surcoût en performances des requêtes d’après les benchmarks. Les mutations servent de référence, car les requêtes s’exécutent à pleine vitesse une fois la mutation terminée et les données physiquement réécrites.
Résumé comparatif
|Méthode
|Ralentissement des requêtes
|Surcoût mémoire
|Remarques
|Mutations
|Référence
|Référence
|Pleine vitesse une fois terminées ; données physiquement réécrites
|On-the-fly mutations
|Variable
|Variable
|Visibilité immédiate ; les performances se dégradent si de nombreuses mises à jour s’accumulent
|Lightweight updates
|7–18 % (moy. ~12 %)
|+20–210 %
|Solution la plus efficace pour les requêtes ; idéale pour mettre à jour ≤10 % de la table
|ReplacingMergeTree +
FINAL
|21–550 % (moy. ~280 %)
|20–200× la référence
|Doit lire toutes les versions de ligne ; surcoût sur les requêtes le plus élevé
|CoalescingMergeTree +
FINAL
|Similaire à ReplacingMergeTree
|Similaire à ReplacingMergeTree
|La fusion au niveau des colonnes ajoute un surcoût comparable
|CollapsingMergeTree
|Dépend de l’agrégation
|Dépend de l’agrégation
|Le surcoût dépend de la complexité de la requête
Si vous souhaitez approfondir l’évolution des mises à jour dans ClickHouse au fil du temps, ainsi que l’analyse comparative de leurs performances, consultez :