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|Description
|Travailler avec les mises à jour
|Présente les différences entre la mise à jour des données dans ClickHouse et dans les bases de données OLTP, ainsi que les différentes méthodes disponibles dans ClickHouse pour le faire.
|Mutations à la volée
|Appliquez des mutations aux données sans réécrire les parties sur disque.
|Travailler avec ReplacingMergeTree
|Découvrez comment effectuer des mises à jour avec ReplacingMergeTree.
Mise à jour des données
Table des matières de la mise à jour des données
Dans cette section de la documentation, vous découvrirez comment mettre à jour vos données.
Dernière modification le 23 juillet 2026
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