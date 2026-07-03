Lorsque les mutations à la volée sont activées, les lignes mises à jour sont immédiatement marquées comme telles, et les requêtes
Mutations à la volée
SELECT suivantes renvoient automatiquement les valeurs modifiées. Lorsque les mutations à la volée ne sont pas activées, vous devrez peut-être attendre que vos mutations soient appliquées par un processus en arrière-plan pour voir les valeurs modifiées.
Les mutations à la volée peuvent être activées pour les tables de la famille
MergeTree en activant le paramètre de requête
apply_mutations_on_fly.
SET apply_mutations_on_fly = 1;
Créons une table et exécutons quelques mutations :
Exemple
Vérifions le résultat des mises à jour à l’aide d’une requête
CREATE TABLE test_on_fly_mutations (id UInt64, v String)
ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
-- Disable background materialization of mutations to showcase
-- default behavior when on-the-fly mutations are not enabled
SYSTEM STOP MERGES test_on_fly_mutations;
SET mutations_sync = 0;
-- Insert some rows in our new table
INSERT INTO test_on_fly_mutations VALUES (1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c');
-- Update the values of the rows
ALTER TABLE test_on_fly_mutations UPDATE v = 'd' WHERE id = 1;
ALTER TABLE test_on_fly_mutations DELETE WHERE v = 'd';
ALTER TABLE test_on_fly_mutations UPDATE v = 'e' WHERE id = 2;
ALTER TABLE test_on_fly_mutations DELETE WHERE v = 'e';
SELECT :
Notez que les valeurs des lignes n’ont pas encore été mises à jour au moment où nous interrogeons la nouvelle table :
-- Explicitly disable on-the-fly-mutations
SET apply_mutations_on_fly = 0;
SELECT id, v FROM test_on_fly_mutations ORDER BY id;
Voyons maintenant ce qui se passe lorsque nous activons les mutations à la volée :
┌─id─┬─v─┐
│ 1 │ a │
│ 2 │ b │
│ 3 │ c │
└────┴───┘
La requête
-- Enable on-the-fly mutations
SET apply_mutations_on_fly = 1;
SELECT id, v FROM test_on_fly_mutations ORDER BY id;
SELECT renvoie désormais immédiatement le résultat correct, sans avoir à attendre que les mutations soient appliquées :
┌─id─┬─v─┐
│ 3 │ c │
└────┴───┘
Lorsque les mutations à la volée sont activées, les mutations ne sont pas matérialisées immédiatement, mais appliquées uniquement lors des requêtes
Impact sur les performances
SELECT. Notez toutefois qu’elles continuent d’être matérialisées de manière Asynchronous en arrière-plan, ce qui constitue un processus coûteux.
Si le nombre de mutations soumises dépasse durablement, sur un certain intervalle de temps, le nombre de mutations traitées en arrière-plan, la queue des mutations non matérialisées à appliquer continuera de croître. Cela finira par dégrader les performances des requêtes
SELECT.
Nous recommandons d’activer le paramètre
apply_mutations_on_fly avec d’autres paramètres au niveau de
MergeTree, tels que
number_of_mutations_to_throw et
number_of_mutations_to_delay, afin de limiter la croissance infinie des mutations non matérialisées.
Les mutations à la volée offrent une prise en charge limitée des sous-requêtes et des fonctions non déterministes. Seules les sous-requêtes scalaires dont le résultat est de taille raisonnable (contrôlée par le paramètre
Prise en charge des sous-requêtes et des fonctions non déterministes
mutations_max_literal_size_to_replace) sont prises en charge. Seules les fonctions non déterministes constantes sont prises en charge (par exemple, la fonction
now()).
Ces comportements sont contrôlés par les paramètres suivants :
mutations_execute_nondeterministic_on_initiator- si true, les fonctions non déterministes sont exécutées sur la réplique initiatrice et remplacées par des littéraux dans les requêtes
UPDATEet
DELETE. Valeur par défaut :
false.
mutations_execute_subqueries_on_initiator- si true, les sous-requêtes scalaires sont exécutées sur la réplique initiatrice et remplacées par des littéraux dans les requêtes
UPDATEet
DELETE. Valeur par défaut :
false.
mutations_max_literal_size_to_replace- taille maximale, en octets, des littéraux sérialisés à remplacer dans les requêtes
UPDATEet
DELETE. Valeur par défaut :
16384(16 KiB).