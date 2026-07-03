Décrit les mutations à la volée

​ Mutations à la volée

Lorsque les mutations à la volée sont activées, les lignes mises à jour sont immédiatement marquées comme telles, et les requêtes SELECT suivantes renvoient automatiquement les valeurs modifiées. Lorsque les mutations à la volée ne sont pas activées, vous devrez peut-être attendre que vos mutations soient appliquées par un processus en arrière-plan pour voir les valeurs modifiées.

Les mutations à la volée peuvent être activées pour les tables de la famille MergeTree en activant le paramètre de requête apply_mutations_on_fly .

SET apply_mutations_on_fly = 1 ;

Créons une table et exécutons quelques mutations :

CREATE TABLE test_on_fly_mutations (id UInt64, v String) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; -- Disable background materialization of mutations to showcase -- default behavior when on-the-fly mutations are not enabled SYSTEM STOP MERGES test_on_fly_mutations; SET mutations_sync = 0 ; -- Insert some rows in our new table INSERT INTO test_on_fly_mutations VALUES ( 1 , 'a' ), ( 2 , 'b' ), ( 3 , 'c' ); -- Update the values of the rows ALTER TABLE test_on_fly_mutations UPDATE v = 'd' WHERE id = 1 ; ALTER TABLE test_on_fly_mutations DELETE WHERE v = 'd' ; ALTER TABLE test_on_fly_mutations UPDATE v = 'e' WHERE id = 2 ; ALTER TABLE test_on_fly_mutations DELETE WHERE v = 'e' ;

Vérifions le résultat des mises à jour à l’aide d’une requête SELECT :

-- Explicitly disable on-the-fly-mutations SET apply_mutations_on_fly = 0 ; SELECT id, v FROM test_on_fly_mutations ORDER BY id;

Notez que les valeurs des lignes n’ont pas encore été mises à jour au moment où nous interrogeons la nouvelle table :

┌─id─┬─v─┐ │ 1 │ a │ │ 2 │ b │ │ 3 │ c │ └────┴───┘

Voyons maintenant ce qui se passe lorsque nous activons les mutations à la volée :

-- Enable on-the-fly mutations SET apply_mutations_on_fly = 1 ; SELECT id, v FROM test_on_fly_mutations ORDER BY id;

La requête SELECT renvoie désormais immédiatement le résultat correct, sans avoir à attendre que les mutations soient appliquées :

┌─id─┬─v─┐ │ 3 │ c │ └────┴───┘

​ Impact sur les performances

Lorsque les mutations à la volée sont activées, les mutations ne sont pas matérialisées immédiatement, mais appliquées uniquement lors des requêtes SELECT . Notez toutefois qu’elles continuent d’être matérialisées de manière Asynchronous en arrière-plan, ce qui constitue un processus coûteux.

Si le nombre de mutations soumises dépasse durablement, sur un certain intervalle de temps, le nombre de mutations traitées en arrière-plan, la queue des mutations non matérialisées à appliquer continuera de croître. Cela finira par dégrader les performances des requêtes SELECT .

Nous recommandons d’activer le paramètre apply_mutations_on_fly avec d’autres paramètres au niveau de MergeTree , tels que number_of_mutations_to_throw et number_of_mutations_to_delay , afin de limiter la croissance infinie des mutations non matérialisées.

​ Prise en charge des sous-requêtes et des fonctions non déterministes

Les mutations à la volée offrent une prise en charge limitée des sous-requêtes et des fonctions non déterministes. Seules les sous-requêtes scalaires dont le résultat est de taille raisonnable (contrôlée par le paramètre mutations_max_literal_size_to_replace ) sont prises en charge. Seules les fonctions non déterministes constantes sont prises en charge (par exemple, la fonction now() ).

Ces comportements sont contrôlés par les paramètres suivants :