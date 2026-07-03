Le protocole composable permet de configurer plus souplement l’accès TCP au serveur ClickHouse.

Les protocoles composables permettent une configuration plus souple de l’accès TCP au serveur ClickHouse. Cette configuration peut coexister avec la configuration classique ou la remplacer.

​ Configuration des protocoles composables

Les protocoles composables peuvent être configurés dans un fichier de configuration XML. La section protocols du fichier de configuration XML correspond à la section des protocoles :

< protocols > </ protocols >

​ Configuration des couches de protocole

Vous pouvez définir des couches de protocole à l’aide de modules de base. Par exemple, pour définir une couche HTTP, vous pouvez ajouter un nouveau module de base dans la section protocols :

< protocols > <!-- plain_http module --> < plain_http > < type > http </ type > </ plain_http > </ protocols >

Les modules peuvent être configurés comme suit :

plain_http - nom auquel une autre couche peut faire référence

- nom auquel une autre couche peut faire référence type - indique le gestionnaire de protocole qui sera instancié pour traiter les données. Il peut prendre les gestionnaires de protocole prédéfinis suivants : tcp - gestionnaire du protocole natif ClickHouse http - gestionnaire du protocole HTTP ClickHouse tls - couche de chiffrement TLS proxy1 - couche PROXYv1 mysql - gestionnaire du protocole de compatibilité MySQL postgres - gestionnaire du protocole de compatibilité PostgreSQL prometheus - gestionnaire du protocole Prometheus interserver - gestionnaire interserver ClickHouse

- indique le gestionnaire de protocole qui sera instancié pour traiter les données. Il peut prendre les gestionnaires de protocole prédéfinis suivants :

Le gestionnaire de protocole gRPC n’est pas implémenté pour protocole composable

Les points de terminaison (ports d’écoute) sont indiqués par les balises facultatives <port> et <host> . Par exemple, pour configurer un point de terminaison sur la couche HTTP ajoutée précédemment, nous pourrions modifier notre configuration comme suit :

< protocols > < plain_http > < type > http </ type > <!-- endpoint --> < host > 127.0.0.1 </ host > < port > 8123 </ port > </ plain_http > </ protocols >

Si la balise <host> est absente, le <listen_host> de la configuration racine est utilisé.

​ Configuration des séquences de couches

Les séquences de couches sont définies à l’aide de la balise <impl> , en faisant référence à un autre module. Par exemple, pour configurer une couche TLS au-dessus de notre module plain_http, nous pourrions modifier davantage notre configuration comme suit :

< protocols > <!-- http module --> < plain_http > < type > http </ type > </ plain_http > <!-- https module configured as a tls layer on top of plain_http module --> < https > < type > tls </ type > < impl > plain_http </ impl > < host > 127.0.0.1 </ host > < port > 8443 </ port > </ https > </ protocols >

​ Associer des points de terminaison à des couches

Des points de terminaison peuvent être associés à n’importe quelle couche. Par exemple, nous pouvons définir des points de terminaison pour HTTP (port 8123) et HTTPS (port 8443) :

< protocols > < plain_http > < type > http </ type > < host > 127.0.0.1 </ host > < port > 8123 </ port > </ plain_http > < https > < type > tls </ type > < impl > plain_http </ impl > < host > 127.0.0.1 </ host > < port > 8443 </ port > </ https > </ protocols >

​ Définir des points de terminaison supplémentaires

Des points de terminaison supplémentaires peuvent être définis en faisant référence à n’importe quel module et en omettant la balise <type> . Par exemple, nous pouvons définir le point de terminaison another_http pour le module plain_http comme suit :

< protocols > < plain_http > < type > http </ type > < host > 127.0.0.1 </ host > < port > 8123 </ port > </ plain_http > < https > < type > tls </ type > < impl > plain_http </ impl > < host > 127.0.0.1 </ host > < port > 8443 </ port > </ https > < another_http > < impl > plain_http </ impl > < host > 127.0.0.1 </ host > < port > 8223 </ port > </ another_http > </ protocols >

​ Gestionnaires HTTP personnalisés par point de terminaison

Par défaut, toutes les entrées de protocole type=http partagent la même configuration <http_handlers> . Vous pouvez remplacer ce comportement en ajoutant une balise <handlers> qui pointe vers une autre section de configuration. Cela permet à chaque port HTTP d’utiliser un ensemble différent de règles de routage HTTP.

Par exemple, pour exécuter une API HTTP alternative sur le port 8124 avec ses propres gestionnaires :

< protocols > < plain_http > < type > http </ type > < host > 127.0.0.1 </ host > < port > 8123 </ port > </ plain_http > < alt_http > < type > http </ type > < host > 127.0.0.1 </ host > < port > 8124 </ port > < handlers > http_handlers_alt </ handlers > </ alt_http > </ protocols > <!-- Default handlers used by plain_http (port 8123) --> < http_handlers > < defaults /> </ http_handlers > <!-- Alternative handlers used by alt_http (port 8124) --> < http_handlers_alt > < rule > < url > /custom </ url > < handler > < type > predefined_query_handler </ type > < query > SELECT 'custom_endpoint' </ query > </ handler > </ rule > < defaults /> </ http_handlers_alt >

Dans cet exemple, les requêtes vers le port 8123 utilisent les règles standard de <http_handlers> , tandis que les requêtes vers le port 8124 utilisent les règles de <http_handlers_alt> . Si <handlers> est omis, le point de terminaison revient à <http_handlers> par défaut.

La section des handlers personnalisés suit le même format que <http_handlers> . Les modifications apportées à la section des handlers personnalisés sont détectées lors du rechargement de la config, et le point de terminaison correspondant est automatiquement redémarré.

​ Spécification de paramètres supplémentaires pour la couche

Certains modules peuvent inclure des paramètres de couche supplémentaires. Par exemple, la couche TLS permet de spécifier un fichier de clé privée ( privateKeyFile ) et un fichier de certificat ( certificateFile ) comme suit :