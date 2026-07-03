Les protocoles composables permettent une configuration plus souple de l’accès TCP au serveur ClickHouse. Cette configuration peut coexister avec la configuration classique ou la remplacer.
Vue d’ensemble
Les protocoles composables peuvent être configurés dans un fichier de configuration XML. La section
Configuration des protocoles composables
protocols du fichier de configuration XML correspond à la section des protocoles :
<protocols>
</protocols>
Vous pouvez définir des couches de protocole à l’aide de modules de base. Par exemple, pour définir une couche HTTP, vous pouvez ajouter un nouveau module de base dans la section
Configuration des couches de protocole
protocols :
Les modules peuvent être configurés comme suit :
<protocols>
<!-- plain_http module -->
<plain_http>
<type>http</type>
</plain_http>
</protocols>
plain_http- nom auquel une autre couche peut faire référence
type- indique le gestionnaire de protocole qui sera instancié pour traiter les données. Il peut prendre les gestionnaires de protocole prédéfinis suivants :
tcp- gestionnaire du protocole natif ClickHouse
http- gestionnaire du protocole HTTP ClickHouse
tls- couche de chiffrement TLS
proxy1- couche PROXYv1
mysql- gestionnaire du protocole de compatibilité MySQL
postgres- gestionnaire du protocole de compatibilité PostgreSQL
prometheus- gestionnaire du protocole Prometheus
interserver- gestionnaire interserver ClickHouse
-
Les points de terminaison (ports d’écoute) sont indiqués par les balises facultatives
Le gestionnaire de protocole
gRPC n’est pas implémenté pour
protocole composable
<port> et
<host>.
Par exemple, pour configurer un point de terminaison sur la couche HTTP ajoutée précédemment, nous
pourrions modifier notre configuration comme suit :
Si la balise
<protocols>
<plain_http>
<type>http</type>
<!-- endpoint -->
<host>127.0.0.1</host>
<port>8123</port>
</plain_http>
</protocols>
<host> est absente, le
<listen_host> de la configuration racine est
utilisé.
Les séquences de couches sont définies à l’aide de la balise
Configuration des séquences de couches
<impl>, en faisant référence à un autre
module. Par exemple, pour configurer une couche TLS au-dessus de notre module plain_http,
nous pourrions modifier davantage notre configuration comme suit :
<protocols>
<!-- http module -->
<plain_http>
<type>http</type>
</plain_http>
<!-- https module configured as a tls layer on top of plain_http module -->
<https>
<type>tls</type>
<impl>plain_http</impl>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8443</port>
</https>
</protocols>
Des points de terminaison peuvent être associés à n’importe quelle couche. Par exemple, nous pouvons définir des points de terminaison pour HTTP (port 8123) et HTTPS (port 8443) :
Associer des points de terminaison à des couches
<protocols>
<plain_http>
<type>http</type>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8123</port>
</plain_http>
<https>
<type>tls</type>
<impl>plain_http</impl>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8443</port>
</https>
</protocols>
Des points de terminaison supplémentaires peuvent être définis en faisant référence à n’importe quel module et en omettant la balise
Définir des points de terminaison supplémentaires
<type>. Par exemple, nous pouvons définir le point de terminaison
another_http pour le
module
plain_http comme suit :
<protocols>
<plain_http>
<type>http</type>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8123</port>
</plain_http>
<https>
<type>tls</type>
<impl>plain_http</impl>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8443</port>
</https>
<another_http>
<impl>plain_http</impl>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8223</port>
</another_http>
</protocols>
Par défaut, toutes les entrées de protocole
Gestionnaires HTTP personnalisés par point de terminaison
type=http partagent la même
configuration
<http_handlers>. Vous pouvez remplacer ce comportement en ajoutant une balise
<handlers> qui pointe
vers une autre section de configuration. Cela permet à chaque port HTTP d’utiliser un
ensemble différent de règles de routage HTTP.
Par exemple, pour exécuter une API HTTP alternative sur le port 8124 avec ses propres gestionnaires :
Dans cet exemple, les requêtes vers le port 8123 utilisent les règles standard de
<protocols>
<plain_http>
<type>http</type>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8123</port>
</plain_http>
<alt_http>
<type>http</type>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8124</port>
<handlers>http_handlers_alt</handlers>
</alt_http>
</protocols>
<!-- Default handlers used by plain_http (port 8123) -->
<http_handlers>
<defaults/>
</http_handlers>
<!-- Alternative handlers used by alt_http (port 8124) -->
<http_handlers_alt>
<rule>
<url>/custom</url>
<handler>
<type>predefined_query_handler</type>
<query>SELECT 'custom_endpoint'</query>
</handler>
</rule>
<defaults/>
</http_handlers_alt>
<http_handlers>,
tandis que les requêtes vers le port 8124 utilisent les règles de
<http_handlers_alt>. Si
<handlers>
est omis, le point de terminaison revient à
<http_handlers> par défaut.
La section des handlers personnalisés suit le même format que
<http_handlers>.
Les modifications apportées à la section des handlers personnalisés sont détectées lors du rechargement de la config, et le point de terminaison
correspondant est automatiquement redémarré.
Certains modules peuvent inclure des paramètres de couche supplémentaires. Par exemple, la couche TLS permet de spécifier un fichier de clé privée (
Spécification de paramètres supplémentaires pour la couche
privateKeyFile) et un fichier de certificat (
certificateFile)
comme suit :
<protocols>
<plain_http>
<type>http</type>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8123</port>
</plain_http>
<https>
<type>tls</type>
<impl>plain_http</impl>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8443</port>
<privateKeyFile>another_server.key</privateKeyFile>
<certificateFile>another_server.crt</certificateFile>
</https>
</protocols>