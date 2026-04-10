​ Filtres de source de données épinglables

Les équipes peuvent désormais épingler des filtres de source de données et les partager avec toute l’équipe. En cliquant sur l’icône d’épingle d’un filtre, vous pouvez choisir de l’épingler uniquement pour vous-même ou de le partager avec tout le monde. Les filtres partagés apparaissent dans une section dédiée en haut de la liste des filtres, ce qui permet à chaque membre de l’équipe de les trouver et de les appliquer facilement, sans avoir besoin de connaître le nom exact du filtre.

Il s’agit de l’une des fonctionnalités les plus demandées par la communauté. Cela signifie que les équipes n’ont plus besoin de communiquer les configurations de filtres en dehors de l’outil. Les filtres partagés deviennent visibles par tous les utilisateurs dès qu’ils sont épinglés, et il est également possible de partager des valeurs de filtre spécifiques, pas seulement des clés de filtre, afin que tout le contexte accompagne le filtre.

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​ Réactiver un service depuis ClickStack Cloud

Les utilisateurs de ClickStack Cloud peuvent désormais réactiver un service en veille directement depuis l’application. Auparavant, si votre service s’était mis en veille, vous voyiez une invite « réessayer », mais l’application ne relançait pas réellement le service à votre place. Vous deviez quitter l’application, aller dans ClickStack Cloud, le réactiver manuellement, puis revenir et cliquer vous-même sur « réessayer ».

Désormais, l’application gère tout le processus de bout en bout. Lorsqu’un service est en veille, l’invite affiche « réactiver le service » et s’occupe de tout sans que vous ayez à quitter l’écran en cours. C’est une petite amélioration du confort d’utilisation qui supprime une interruption frustrante en plusieurs étapes dans votre flux de travail, surtout si vous ouvrez ClickStack après une période d’inactivité et souhaitez simplement accéder directement à vos données.

​ Activation cohérente des fonctionnalités d’IA

Les fonctionnalités d’IA dans ClickStack sont désormais activées exclusivement via le control plane de ClickHouse Cloud, qui devient ainsi l’unique source de vérité. Auparavant, il y avait deux cases à cocher distinctes : l’une dans le control plane de ClickStack et l’autre dans l’application elle-même. En activer une ne garantissait pas que l’autre était synchronisée, ce qui créait de la confusion quant à l’activation réelle de l’IA.

Désormais, la case à cocher dans ClickStack renvoie vers ClickHouse Cloud et reste désactivée dans les autres cas. Si vous activez le commutateur dans ClickHouse Cloud, la fonctionnalité devient automatiquement disponible dans ClickStack. L’activation de l’IA est ainsi cohérente et prévisible, sans ambiguïté sur le paramètre qui contrôle réellement le comportement.

​ Alertes Raw SQL

Les alertes sont désormais disponibles pour les graphiques en courbes Raw SQL, ce qui étend les capacités existantes de visualisation Raw SQL avec des notifications basées sur des seuils. Si vous avez un graphique en courbes alimenté par une requête SQL personnalisée, vous pouvez lui associer une alerte et la configurer comme n’importe quelle autre alerte de graphique. Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les graphiques en courbes et en barres, car les paramètres d’intervalle et de plage de dates sont tous deux nécessaires pour que la comparaison au seuil fonctionne.

Cela ouvre la voie à des cas d’usage vraiment puissants. La démo montre une requête qui compte les erreurs sur l’intervalle actuel et les compare aux 30 intervalles précédents, en signalant les cas où la valeur dépasse de plus de deux écarts-types la norme historique. Ce type de détection statistique des anomalies consiste désormais simplement à écrire la bonne requête SQL et à définir un seuil. La configuration de l’alerte se trouve dans l’éditeur de graphique, dans une section repliable, ce qui permet de garder l’UI épurée jusqu’à ce que vous en ayez réellement besoin.

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​ Améliorations de la TUI HyperDX

L’interface terminal de HyperDX est de plus en plus facile à prendre en main. Vous pouvez désormais l’installer globalement avec npm install -g @hyperdx/cli , puis exécuter hdx pour la lancer. Utilisez l’option --tui pour ouvrir directement l’interface interactive dans le terminal. Le binaire est également disponible via npm sous le nom hdx , il n’y a donc pas d’étape d’installation distincte une fois le paquet installé.

Deux fonctionnalités notables ont été ajoutées cette semaine en plus des améliorations de l’installation. Les messages d’erreur s’affichent désormais avec une mise en évidence appropriée et une présentation structurée dans le terminal, conformément au formatage du frontend web, afin que vous disposiez du même niveau de détail dans le navigateur que dans la TUI. Un nouvel aperçu SQL vous permet également de voir la requête sous-jacente en cours d’exécution. En outre, une nouvelle page d’alertes est accessible via Shift+A depuis la visionneuse d’événements, ce qui vous donne une vue d’ensemble de toutes les alertes configurées ainsi que de leur historique récent de déclenchement, sans quitter le terminal.