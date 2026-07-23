Remplacez le moteur d’exécution pour des fonctions spécifiques.
Configuration du Function Engine
Paramétrage des Function Engines
from chdb.datastore.config import function_config
# Force specific functions to use chdb
function_config.use_chdb('length', 'substring', 'concat')
# Force specific functions to use pandas
function_config.use_pandas('upper', 'lower', 'capitalize')
# Set default preference
function_config.prefer_chdb() # Default to chdb
function_config.prefer_pandas() # Default to pandas
# Reset to auto
function_config.reset()
Forcer chdb pour :
Quand l’utiliser
- Les fonctions plus performantes avec ClickHouse
- Les fonctions qui tirent parti de l’optimisation SQL
- Les opérations à grande échelle sur les chaînes et les dates/heures
- Les fonctions au comportement spécifique à pandas
- Lorsqu’une compatibilité exacte avec pandas est requise
- Les opérations personnalisées sur les chaînes
Exemple
from chdb import datastore as pd
from chdb.datastore.config import function_config
# Configure function engines
function_config.use_chdb('length', 'substring')
function_config.use_pandas('upper')
ds = pd.read_csv("data.csv")
# length() will use chdb
ds['name_len'] = ds['name'].str.len()
# substring() will use chdb
ds['prefix'] = ds['name'].str.slice(0, 3)
# upper() will use pandas
ds['name_upper'] = ds['name'].str.upper()
Plus de 159 fonctions sont disponibles dans les moteurs chdb et pandas :
Fonctions en commun
Pour les fonctions en commun, le moteur est choisi selon :
|Catégorie
|Fonctions
|Chaînes
length,
upper,
lower,
trim,
ltrim,
rtrim,
concat,
substring,
replace,
reverse,
contains,
startswith,
endswith
|Mathématiques
abs,
round,
floor,
ceil,
exp,
log,
log10,
sqrt,
pow,
sin,
cos,
tan
|DateTime
year,
month,
day,
hour,
minute,
second,
dayofweek,
dayofyear,
quarter
|Agrégation
sum,
avg,
min,
max,
count,
std,
var,
median
- La configuration explicite de la fonction (si elle est définie)
- Le paramètre global
execution_engine
- La sélection automatique selon le contexte
Certaines fonctions sont uniquement disponibles via ClickHouse :
Fonctions réservées à chdb
Ces fonctions utilisent automatiquement le moteur chdb, quelle que soit la configuration.
|Catégorie
|Fonctions
|Array
arraySum,
arrayAvg,
arraySort,
arrayDistinct,
groupArray,
arrayElement
|JSON
JSONExtractString,
JSONExtractInt,
JSONExtractFloat,
JSONHas
|URL
domain,
path,
protocol,
extractURLParameter
|IP
IPv4StringToNum,
IPv4NumToString,
isIPv4String
|Geo
greatCircleDistance,
geoDistance,
geoToH3
|Hash
cityHash64,
xxHash64,
sipHash64,
MD5,
SHA256
|Conditionnelles
sumIf,
countIf,
avgIf,
minIf,
maxIf
Certaines fonctions ne sont disponibles que via pandas :
Fonctions disponibles uniquement dans pandas
Ces fonctions utilisent automatiquement le moteur pandas, quelle que soit la configuration.
|Catégorie
|Fonctions
|Apply
|Fonctions lambda personnalisées, fonctions définies par l’utilisateur
|Pivot complexe
|Tableaux croisés dynamiques avec des agrégations personnalisées
|Stack/Unstack
|Opérations complexes de remodelage
|Interpolate
|Méthodes d’interpolation de séries temporelles
Configurez la façon dont DataStore corrige les types de données entre les moteurs.
correction Dtype
Niveaux de correction
from chdb.datastore.dtype_correction.config import CorrectionLevel
from chdb.datastore.config import config
# No correction
config.set_correction_level(CorrectionLevel.NONE)
# Critical types only (NULL handling, boolean)
config.set_correction_level(CorrectionLevel.CRITICAL)
# High priority (default) - common type mismatches
config.set_correction_level(CorrectionLevel.HIGH)
# Medium - more aggressive correction
config.set_correction_level(CorrectionLevel.MEDIUM)
# All - correct all possible types
config.set_correction_level(CorrectionLevel.ALL)
Détails des niveaux de correction
|Niveau
|Description
|Types corrigés
NONE
|Aucune correction automatique
|Aucune
CRITICAL
|Corrections essentielles
|Gestion de
NULL, conversion booléenne
HIGH (par défaut)
|Corrections courantes
|Précision des entiers et des flottants, DateTime, encodage des chaînes
MEDIUM
|Davantage de corrections
|Précision des décimaux, gestion des fuseaux horaires
ALL
|Correction maximale
|Toutes les différences de type
Des différences de type peuvent survenir dans les cas suivants :
Quand les types nécessitent une correction
- ClickHouse → pandas : tailles d’entiers différentes (Int64 vs int64)
- pandas → ClickHouse : objets Python vers des types SQL
- NULL handling : pandas NA vs ClickHouse NULL
- Boolean : représentations booléennes différentes
- DateTime : différences de fuseau horaire
Exemple
from chdb.datastore.dtype_correction.config import CorrectionLevel
from chdb.datastore.config import config
# Strict mode - expect exact type matches
config.set_correction_level(CorrectionLevel.NONE)
# Relaxed mode - auto-fix type issues
config.set_correction_level(CorrectionLevel.ALL)
API de configuration des fonctions
Objet function_config
from chdb.datastore.config import function_config
# Force engine for functions
function_config.use_chdb(*function_names)
function_config.use_pandas(*function_names)
# Set default preference
function_config.prefer_chdb()
function_config.prefer_pandas()
# Reset to default (auto)
function_config.reset()
# Check configuration
function_config.get_engine('length') # Returns 'chdb', 'pandas', or 'auto'
Certaines méthodes permettent de redéfinir le moteur pour chaque appel :
Redéfinition du moteur par appel
# Using engine parameter (where supported)
ds['result'] = ds['col'].str.upper(engine='pandas')
Bonnes pratiques
1. Commencez par les paramètres par défaut
# Use auto mode, let DataStore decide
config.use_auto()
2. Configurer en fonction des charges de travail spécifiques
# For ClickHouse-optimized string processing
function_config.use_chdb('length', 'substring', 'concat')
# For pandas-compatible string behavior
function_config.use_pandas('upper', 'lower')
3. Utilisez le niveau de correction approprié
# Development: more permissive
config.set_correction_level(CorrectionLevel.ALL)
# Production: stricter
config.set_correction_level(CorrectionLevel.HIGH)
4. Testez les deux moteurs
# Test with chdb
config.use_chdb()
result_chdb = process_data()
# Test with pandas
config.use_pandas()
result_pandas = process_data()
# Compare results
assert result_chdb.equals(result_pandas)