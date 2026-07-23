Configurez le moteur d’exécution et la correction Dtype au niveau des fonctions

DataStore permet un contrôle fin de l’exécution au niveau des fonctions, notamment la sélection du moteur et la correction Dtype.

​ Configuration du Function Engine

Remplacez le moteur d’exécution pour des fonctions spécifiques.

​ Paramétrage des Function Engines

from chdb.datastore.config import function_config # Force specific functions to use chdb function_config.use_chdb( 'length' , 'substring' , 'concat' ) # Force specific functions to use pandas function_config.use_pandas( 'upper' , 'lower' , 'capitalize' ) # Set default preference function_config.prefer_chdb() # Default to chdb function_config.prefer_pandas() # Default to pandas # Reset to auto function_config.reset()

Forcer chdb pour :

Les fonctions plus performantes avec ClickHouse

Les fonctions qui tirent parti de l’optimisation SQL

Les opérations à grande échelle sur les chaînes et les dates/heures

Forcer pandas pour :

Les fonctions au comportement spécifique à pandas

Lorsqu’une compatibilité exacte avec pandas est requise

Les opérations personnalisées sur les chaînes

from chdb import datastore as pd from chdb.datastore.config import function_config # Configure function engines function_config.use_chdb( 'length' , 'substring' ) function_config.use_pandas( 'upper' ) ds = pd.read_csv( "data.csv" ) # length() will use chdb ds[ 'name_len' ] = ds[ 'name' ].str.len() # substring() will use chdb ds[ 'prefix' ] = ds[ 'name' ].str.slice( 0 , 3 ) # upper() will use pandas ds[ 'name_upper' ] = ds[ 'name' ].str.upper()

​ Fonctions en commun

Plus de 159 fonctions sont disponibles dans les moteurs chdb et pandas :

Catégorie Fonctions Chaînes length , upper , lower , trim , ltrim , rtrim , concat , substring , replace , reverse , contains , startswith , endswith Mathématiques abs , round , floor , ceil , exp , log , log10 , sqrt , pow , sin , cos , tan DateTime year , month , day , hour , minute , second , dayofweek , dayofyear , quarter Agrégation sum , avg , min , max , count , std , var , median

Pour les fonctions en commun, le moteur est choisi selon :

La configuration explicite de la fonction (si elle est définie) Le paramètre global execution_engine La sélection automatique selon le contexte

​ Fonctions réservées à chdb

Certaines fonctions sont uniquement disponibles via ClickHouse :

Catégorie Fonctions Array arraySum , arrayAvg , arraySort , arrayDistinct , groupArray , arrayElement JSON JSONExtractString , JSONExtractInt , JSONExtractFloat , JSONHas URL domain , path , protocol , extractURLParameter IP IPv4StringToNum , IPv4NumToString , isIPv4String Geo greatCircleDistance , geoDistance , geoToH3 Hash cityHash64 , xxHash64 , sipHash64 , MD5 , SHA256 Conditionnelles sumIf , countIf , avgIf , minIf , maxIf

Ces fonctions utilisent automatiquement le moteur chdb, quelle que soit la configuration.

​ Fonctions disponibles uniquement dans pandas

Certaines fonctions ne sont disponibles que via pandas :

Catégorie Fonctions Apply Fonctions lambda personnalisées, fonctions définies par l’utilisateur Pivot complexe Tableaux croisés dynamiques avec des agrégations personnalisées Stack/Unstack Opérations complexes de remodelage Interpolate Méthodes d’interpolation de séries temporelles

Ces fonctions utilisent automatiquement le moteur pandas, quelle que soit la configuration.

​ correction Dtype

Configurez la façon dont DataStore corrige les types de données entre les moteurs.

​ Niveaux de correction

from chdb.datastore.dtype_correction.config import CorrectionLevel from chdb.datastore.config import config # No correction config.set_correction_level(CorrectionLevel. NONE ) # Critical types only (NULL handling, boolean) config.set_correction_level(CorrectionLevel. CRITICAL ) # High priority (default) - common type mismatches config.set_correction_level(CorrectionLevel. HIGH ) # Medium - more aggressive correction config.set_correction_level(CorrectionLevel. MEDIUM ) # All - correct all possible types config.set_correction_level(CorrectionLevel. ALL )

​ Détails des niveaux de correction

Niveau Description Types corrigés NONE Aucune correction automatique Aucune CRITICAL Corrections essentielles Gestion de NULL , conversion booléenne HIGH (par défaut) Corrections courantes Précision des entiers et des flottants, DateTime, encodage des chaînes MEDIUM Davantage de corrections Précision des décimaux, gestion des fuseaux horaires ALL Correction maximale Toutes les différences de type

​ Quand les types nécessitent une correction

Des différences de type peuvent survenir dans les cas suivants :

ClickHouse → pandas : tailles d’entiers différentes (Int64 vs int64) pandas → ClickHouse : objets Python vers des types SQL NULL handling : pandas NA vs ClickHouse NULL Boolean : représentations booléennes différentes DateTime : différences de fuseau horaire

from chdb.datastore.dtype_correction.config import CorrectionLevel from chdb.datastore.config import config # Strict mode - expect exact type matches config.set_correction_level(CorrectionLevel. NONE ) # Relaxed mode - auto-fix type issues config.set_correction_level(CorrectionLevel. ALL )

​ API de configuration des fonctions

from chdb.datastore.config import function_config # Force engine for functions function_config.use_chdb( * function_names) function_config.use_pandas( * function_names) # Set default preference function_config.prefer_chdb() function_config.prefer_pandas() # Reset to default (auto) function_config.reset() # Check configuration function_config.get_engine( 'length' ) # Returns 'chdb', 'pandas', or 'auto'

​ Redéfinition du moteur par appel

Certaines méthodes permettent de redéfinir le moteur pour chaque appel :

# Using engine parameter (where supported) ds[ 'result' ] = ds[ 'col' ].str.upper( engine = 'pandas' )

​ Bonnes pratiques

​ 1. Commencez par les paramètres par défaut

# Use auto mode, let DataStore decide config.use_auto()

​ 2. Configurer en fonction des charges de travail spécifiques

# For ClickHouse-optimized string processing function_config.use_chdb( 'length' , 'substring' , 'concat' ) # For pandas-compatible string behavior function_config.use_pandas( 'upper' , 'lower' )

​ 3. Utilisez le niveau de correction approprié

# Development: more permissive config.set_correction_level(CorrectionLevel. ALL ) # Production: stricter config.set_correction_level(CorrectionLevel. HIGH )

​ 4. Testez les deux moteurs