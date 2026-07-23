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DataStore propose des outils complets de débogage pour comprendre et optimiser vos pipelines de données.

Vue d’ensemble des outils de débogage

Matrice de décision rapide

Configuration rapide

Activer le débogage complet

Méthode explain()

Consultez le plan d’exécution avant d’exécuter une requête.
Query
Response
Consultez la documentation sur explain() pour plus de détails.

Profilage

Mesurez le temps d’exécution de chaque opération.
Query
Response
Voir le Guide de profilage pour plus de détails.

Journalisation

Consultez les logs d’exécution détaillés.
Exemple de sortie des logs :
Consultez Configuration de la journalisation pour plus de détails.

Scénarios de débogage courants

1. La requête ne renvoie pas les résultats attendus

2. Requête lente

3. Comprendre le choix du moteur

4. Débogage des problèmes liés au cache

Bonnes pratiques

1. Débogage en environnement de développement, pas en production

2. Utilisez explain() avant d’exécuter des requêtes volumineuses

3. Analysez les performances avant d’optimiser

4. Vérifiez les requêtes SQL lorsque les résultats sont incorrects

Résumé des outils de débogage

Étapes suivantes

Dernière modification le 23 juillet 2026