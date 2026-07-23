from chdb import datastore as pd

from chdb.datastore.config import config, get_profiler

# Setup

config.enable_profiling()

config.enable_debug() # Also see what's happening

profiler = get_profiler()

# Load data

profiler.clear()

print ( "=== Loading Data ===" )

ds = pd.read_csv( "sales_2024.csv" ) # 10M rows

print (profiler.report())

# Query 1: Simple filter

profiler.clear()

print ( "

=== Query 1: Simple Filter ===" )

result1 = ds.filter(ds[ 'amount' ] > 1000 ).to_df()

print (profiler.report())

# Query 2: Complex aggregation

profiler.clear()

print ( "

=== Query 2: Complex Aggregation ===" )

result2 = (ds

.filter(ds[ 'amount' ] > 100 )

.groupby( 'region' , 'category' )

.agg({

'amount' : [ 'sum' , 'mean' , 'count' ],

'quantity' : 'sum'

})

.sort( 'sum' , ascending = False )

.head( 20 )

.to_df()

)

print (profiler.report())

# Summary

print ( "

=== Summary ===" )

print ( f "Query 1: { len (result1) } rows" )