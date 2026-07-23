Skip to main content
DataStore utilise le module de journalisation standard de Python. Ce guide explique comment configurer la journalisation à des fins de débogage.

Démarrage rapide

Niveaux de journalisation

Définir le niveau de journalisation

Format des logs

Format simple (par défaut)

Query
Response

Format verbose

Query
Response

Ce qui est consigné

Niveau DEBUG

  • Requêtes SQL générées
  • Sélection du moteur d’exécution
  • Opérations du cache (hits/misses)
  • Durée des opérations
  • Informations sur la source de données

Niveau INFO

  • Achèvement des opérations majeures
  • Modifications de la configuration
  • Connexions aux sources de données

Niveau WARNING

  • Utilisation de fonctionnalités obsolètes
  • Avertissements de performance
  • Problèmes non critiques

Niveau ERROR

  • Erreurs lors de l’exécution des requêtes
  • Erreurs de connexion
  • Erreurs de conversion des données

Configuration personnalisée de la journalisation

Utiliser le module de journalisation de Python

Journalisation dans un fichier

Désactiver la journalisation

Scénarios de débogage

Débogage de la génération SQL

Sortie des logs :

Débogage de la sélection du moteur

Sortie des logs :

Débogage des opérations du cache

Débogage des problèmes de performances

Sortie des logs :

Configuration de production

Rotation des logs

Variables d’environnement

Vous pouvez également configurer la journalisation à l’aide de variables d’environnement :

Résumé

Dernière modification le 23 juillet 2026