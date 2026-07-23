import logging # Configure root logger logging.basicConfig( level = logging. DEBUG , format = ' %(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s ' , handlers = [ logging.FileHandler( 'datastore.log' ), logging.StreamHandler() ] ) # Get DataStore logger ds_logger = logging.getLogger( 'chdb.datastore' ) ds_logger.setLevel(logging. DEBUG )