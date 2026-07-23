Configura peering de VPC o Private Service Connect para BYOC en GCP

ClickHouse BYOC en GCP admite dos opciones de conexión privada, entre ellas peering de VPC y Private Service Connect. El tráfico fluye íntegramente dentro de la red de GCP, sin pasar nunca por la Internet pública.

​ Requisitos previos

Pasos comunes necesarios tanto para el peering de VPC como para Private Service Connect.

​ Habilite el balanceador de carga privado para ClickHouse BYOC

Póngase en contacto con el soporte de ClickHouse para habilitar el balanceador de carga privado.

​ Configurar el peering de VPC

Le recomendamos familiarizarse con la función de peering de VPC de GCP y tener en cuenta sus limitaciones (por ejemplo, los rangos de IP de las subredes no pueden superponerse entre redes de VPC con peering). ClickHouse BYOC utiliza un balanceador de carga privado para permitir la conectividad de red a través del peering con los servicios de ClickHouse.

Para crear o eliminar el peering de VPC para ClickHouse BYOC, siga estos pasos:

Los pasos del ejemplo corresponden a un caso sencillo; en escenarios más avanzados, como el peering con conectividad on-premise, puede que sea necesario realizar algunos ajustes.

1 Crear una conexión de peering En este ejemplo, vamos a configurar el peering entre la red de VPC de BYOC y otra red de VPC existente. Vaya a “VPC Network” en el proyecto de Google Cloud de ClickHouse BYOC. Seleccione “VPC network peering”. Haga clic en “Create connection”. Introduzca los campos necesarios según sus requisitos. A continuación se muestra una captura de pantalla de cómo crear un peering dentro del mismo proyecto de GCP. El peering de VPC de GCP requiere 2 conexiones entre las 2 redes para funcionar (es decir, una conexión desde la red de BYOC a la red de VPC existente y otra desde la red de VPC existente a la red de BYOC). Por lo tanto, también debe crear 1 conexión adicional en la dirección inversa; a continuación se muestra una captura de pantalla de la creación de la segunda conexión de peering: Una vez creadas ambas conexiones, el estado de las 2 conexiones debería pasar a ser “Active” tras actualizar la página de Google Cloud Console: El servicio de ClickHouse debería ser ahora accesible desde la VPC con peering. 2 Acceder al servicio de ClickHouse mediante la conexión de peering Para acceder a ClickHouse de forma privada, se aprovisionan un balanceador de carga privado y un endpoint para ofrecer conectividad segura desde la VPC con peering del usuario. El private endpoint sigue el formato del endpoint público con el sufijo -private . Por ejemplo: Endpoint público : h5ju65kv87.mhp0y4dmph.us-east1.gcp.byoc.clickhouse.cloud

: Private endpoint: h5ju65kv87-private.mhp0y4dmph.us-east1.gcp.byoc.clickhouse.cloud

​ Configure PSC (Private Service Connect)

GCP PSC (Private Service Connect) proporciona conectividad segura y privada a sus servicios BYOC de ClickHouse sin necesidad de peering de VPC ni puertas de enlace a Internet.