​ Descripción general

ClickHouse Cloud gestiona las actualizaciones y el mantenimiento de su Implementación BYOC para garantizar que sus servicios sigan siendo seguros, ofrezcan un alto rendimiento y se mantengan actualizados. En esta página se describen los procesos de actualización de los distintos componentes de su infraestructura BYOC y el funcionamiento de las ventanas de mantenimiento.

​ Proceso de actualización del servicio de ClickHouse

Actualizamos regularmente la base de datos ClickHouse, incluidas las actualizaciones de versión, las correcciones de errores y las mejoras del rendimiento. ClickHouse Cloud utiliza un enfoque de “make before break” (MBB) para las actualizaciones, que añade réplicas actualizadas antes de retirar las antiguas, lo que se traduce en actualizaciones más fluidas y con menos interrupciones para las cargas de trabajo activas.

Las actualizaciones del servicio de ClickHouse en BYOC siguen el mismo proceso y las mismas pautas que los servicios estándar de ClickHouse Cloud, incluida la compatibilidad con canales de versiones (Fast, Regular y Slow) y ventanas de mantenimiento programadas. Todas las funciones de los niveles Scale y Enterprise están disponibles en las implementaciones de BYOC. Para obtener información detallada sobre los calendarios de actualización, los canales de versiones y las ventanas de mantenimiento, consulta la documentación sobre actualizaciones

​ Proceso de actualización de servicios y recursos de Cloud

ClickHouse Cloud actualiza periódicamente los servicios de soporte que se ejecutan en Kubernetes y los componentes de infraestructura dentro de su Implementación BYOC para garantizar la seguridad, la fiabilidad y el acceso a nuevas funcionalidades. Estas actualizaciones de servicios de Cloud se realizan en segundo plano y se ajustan a nuestros calendarios de lanzamiento estándar de Cloud. Todos los servicios de soporte se gestionan con ArgoCD, y las actualizaciones están diseñadas para no generar interrupciones. No se prevén interrupciones del servicio durante estas actualizaciones.

Algunos ejemplos de servicios de Cloud que se actualizan incluyen:

ClickHouse Operator : El operador de Kubernetes que gestiona los clusters de ClickHouse

: El operador de Kubernetes que gestiona los clusters de ClickHouse Istio Services : Componentes de Ingreso, ingress y agent

: Componentes de Ingreso, ingress y agent Monitoring Stack: Componentes de Prometheus, Grafana, AlertManager y Thanos

​ Proceso de actualización del clúster de Kubernetes

El clúster de Kubernetes (EKS para AWS, GKE para GCP) que aloja sus servicios de ClickHouse requiere actualizaciones periódicas para mantener la seguridad, la compatibilidad y el acceso a nuevas funciones. ClickHouse Cloud gestiona todas las actualizaciones del clúster de Kubernetes para su Implementación BYOC, lo que garantiza que su clúster se mantenga actualizado con las versiones compatibles.

​ Tipos de actualización del clúster

Actualizaciones del plano de control: ClickHouse Cloud actualiza los componentes del plano de control de Kubernetes (servidor API, etcd, controller manager). Estas actualizaciones suelen ser transparentes para sus cargas de trabajo y no requieren reiniciar pods.

Actualizaciones de grupos de nodos: Las actualizaciones de los nodos de trabajo requieren reemplazar nodos, lo que puede afectar a los pods en ejecución. ClickHouse Cloud coordina estas actualizaciones con un enfoque de crear antes de retirar para minimizar la interrupción:

Se aprovisionan nodos nuevos con la versión actualizada de Kubernetes antes de retirar los nodos antiguos

Los pods se drenan de forma controlada y se migran a los nodos nuevos

Los nodos antiguos solo se eliminan después de que los pods se hayan migrado correctamente

Las actualizaciones de nodos de Kubernetes pueden provocar breves reinicios de pods durante el proceso de migración. ClickHouse Cloud utiliza presupuestos de interrupción de pods y apagados controlados para minimizar el impacto en sus cargas de trabajo.

​ Programación de actualizaciones

Las actualizaciones del clúster de Kubernetes se programan en coordinación con usted a través del soporte de ClickHouse. Le comunicaremos los planes de actualización con antelación y trabajaremos con usted para definir una ventana de mantenimiento adecuada que minimice el impacto operativo.

​ Compatibilidad de versiones

ClickHouse Cloud mantiene los clústeres de Kubernetes dentro de los rangos de versiones compatibles definidos por su proveedor de servicios en la nube (AWS EKS o Google GKE). Nos aseguramos de que su clúster siga siendo compatible con los requisitos del proveedor y, al mismo tiempo, se mantenga al día con los parches de seguridad y las actualizaciones de funciones.