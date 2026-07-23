- un entorno virtual
- un servicio de ClickHouse Cloud operativo y sus datos de conexión
- Conectarse a ClickHouse Cloud desde Jupyter notebooks mediante chDB
- Consultar conjuntos de datos remotos y convertir los resultados en DataFrames de Pandas
- Combinar datos en la nube con archivos CSV locales para analizarlos
- Visualizar datos con matplotlib
Para añadir este conjunto de datos a un servicio existente de ClickHouse Cloud, inicia sesión en console.clickhouse.cloud con los datos de tu cuenta. En el menú de la izquierda, haz clic en
Configuración
fuentes de datos. Después, haz clic en
Predefined sample data:
Selecciona
Get started en la tarjeta de datos de precios de compraventa de propiedades del Reino Unido (4GB):
Luego, haz clic en
Import dataset:
ClickHouse creará automáticamente la tabla
pp_complete en la base de datos
default y la rellenará con 28,92 millones de filas de datos de precios.
Para reducir la probabilidad de exponer tus credenciales, te recomendamos añadir tu nombre de usuario y contraseña de Cloud como variables de entorno en tu equipo local.
Desde una terminal, ejecuta el siguiente comando para añadir tu nombre de usuario y contraseña como variables de entorno:
export CLICKHOUSE_USER=default
export CLICKHOUSE_PASSWORD=your_actual_password
Ahora activa tu entorno virtual. Dentro de tu entorno virtual, instala Jupyter Notebook con el siguiente comando:
Las variables de entorno anteriores solo se conservan mientras dure la sesión de tu terminal. Para configurarlas de forma permanente, agrégalas al archivo de configuración de tu shell.
Inicie Jupyter Notebook con el siguiente comando:
pip install notebook
Debería abrirse una nueva ventana del navegador con la interfaz de Jupyter en
jupyter notebook
localhost:8888.
Haz clic en
File >
New >
Notebook para crear un nuevo notebook.
Se te pedirá que selecciones un kernel.
Selecciona cualquier kernel de Python que tengas disponible; en este ejemplo, seleccionaremos
ipykernel:
En una celda vacía, puedes escribir el siguiente comando para instalar chDB, que usaremos para conectarnos a nuestra instancia remota de ClickHouse Cloud:
Ahora puede importar chDB y ejecutar una consulta simple para comprobar que todo está configurado correctamente:
pip install chdb
import chdb
result = chdb.query("SELECT 'Hello, ClickHouse!' as message")
print(result)
Con el conjunto de datos precio pagado del Reino Unido ya configurado y chDB en ejecución en un Jupyter notebook, ya podemos empezar a explorar los datos. Imaginemos que nos interesa comprobar cómo ha variado el precio a lo largo del tiempo en una zona concreta del Reino Unido, como su capital, Londres. La función
Exploración de los datos
remoteSecure de ClickHouse te permite recuperar fácilmente los datos desde ClickHouse Cloud.
Puedes indicarle a chDB que devuelva estos datos en memoria, dentro del proceso, como un DataFrame de Pandas, una forma práctica y conocida de trabajar con datos.
Escribe la siguiente consulta para recuperar los datos de precio pagado del Reino Unido desde tu servicio de ClickHouse Cloud y convertirlos en un
pandas.DataFrame:
En el fragmento anterior,
import os
from dotenv import load_dotenv
import chdb
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates
# Load environment variables from .env file
load_dotenv()
username = os.environ.get('CLICKHOUSE_USER')
password = os.environ.get('CLICKHOUSE_PASSWORD')
query = f"""
SELECT
toYear(date) AS year,
avg(price) AS avg_price
FROM remoteSecure(
'****.europe-west4.gcp.clickhouse.cloud',
default.pp_complete,
'{username}',
'{password}'
)
WHERE town = 'LONDON'
GROUP BY toYear(date)
ORDER BY year;
"""
df = chdb.query(query, "DataFrame")
df.head()
chdb.query(query, "DataFrame") ejecuta la consulta especificada y muestra el resultado en la terminal como un Pandas DataFrame.
En la consulta, usamos la función
remoteSecure para conectarnos a ClickHouse Cloud.
La función
remoteSecure recibe como parámetros:
- una cadena de conexión
- el nombre de la base de datos y de la tabla que se van a usar
- tu nombre de usuario
- tu contraseña
remoteSecure se conecta al servicio remoto de ClickHouse Cloud, ejecuta la consulta y devuelve el resultado.
Según el tamaño de tus datos, esto puede tardar unos segundos.
En este caso, devolvemos un precio medio por año y filtramos por
town='LONDON'.
Luego, el resultado se almacena como un DataFrame en una variable llamada
df.
df.head muestra solo las primeras filas de los datos devueltos:
Ejecuta el siguiente comando en una celda nueva para comprobar los tipos de las columnas:
df.dtypes
Ten en cuenta que, aunque
year uint16
avg_price float64
dtype: object
date es de tipo
Date en ClickHouse, en el DataFrame resultante es de tipo
uint16.
chDB infiere automáticamente el tipo más apropiado al devolver el DataFrame.
Con los datos ya disponibles en un formato familiar, veamos cómo han cambiado con el tiempo los precios de la vivienda en Londres.
En una nueva celda, ejecuta el siguiente comando para crear un gráfico sencillo de tiempo frente a precio para Londres con matplotlib:
Quizá no resulte sorprendente que los precios de la vivienda en Londres hayan aumentado considerablemente con el tiempo. Un colega del equipo de datos nos ha enviado un archivo .csv con variables adicionales relacionadas con la vivienda y quiere saber cómo ha evolucionado con el tiempo el número de casas vendidas en Londres. Representemos algunas de ellas frente a los precios de la vivienda y veamos si podemos descubrir alguna correlación. Puedes usar el motor de tabla
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(df['year'], df['avg_price'], marker='o')
plt.xlabel('Year')
plt.ylabel('Price (£)')
plt.title('Price of London property over time')
# Show every 2nd year to avoid crowding
years_to_show = df['year'][::2] # Every 2nd year
plt.xticks(years_to_show, rotation=45)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
file para leer archivos directamente desde tu máquina local.
En una nueva celda, ejecuta el siguiente comando para crear un nuevo DataFrame a partir del archivo .csv local.
query = f"""
SELECT
toYear(date) AS year,
sum(houses_sold)*1000
FROM file('/Users/datasci/Desktop/housing_in_london_monthly_variables.csv')
WHERE area = 'city of london' AND houses_sold IS NOT NULL
GROUP BY toYear(date)
ORDER BY year;
"""
df_2 = chdb.query(query, "DataFrame")
df_2.head()
Aunque faltan datos a partir de 2020, podemos graficar ambos conjuntos de datos en la misma gráfica para los años 1995 a 2019. En una celda nueva, ejecuta el siguiente comando:
Leer desde varias fuentes en un solo paso
Leer desde varias fuentes en un solo paso
También es posible leer desde varias fuentes en un solo paso. Para ello, puedes usar la consulta siguiente con un
JOIN:
query = f"""
SELECT
toYear(date) AS year,
avg(price) AS avg_price, housesSold
FROM remoteSecure(
'****.europe-west4.gcp.clickhouse.cloud',
default.pp_complete,
'{username}',
'{password}'
) AS remote
JOIN (
SELECT
toYear(date) AS year,
sum(houses_sold)*1000 AS housesSold
FROM file('/Users/datasci/Desktop/housing_in_london_monthly_variables.csv')
WHERE area = 'city of london' AND houses_sold IS NOT NULL
GROUP BY toYear(date)
ORDER BY year
) AS local ON local.year = remote.year
WHERE town = 'LONDON'
GROUP BY toYear(date)
ORDER BY year;
"""
A partir de los datos representados, vemos que las ventas comenzaron en torno a 160.000 en 1995 y aumentaron rápidamente, hasta alcanzar un máximo de alrededor de 540.000 en 1999. Después, los volúmenes descendieron bruscamente hasta mediados de la década de 2000, con una fuerte caída durante la crisis financiera de 2007-2008, hasta situarse en torno a 140.000. En cambio, los precios mostraron un crecimiento sostenido y constante, desde unas £150.000 en 1995 hasta alrededor de £300.000 en 2005. El crecimiento se aceleró significativamente después de 2012, subiendo con fuerza desde aproximadamente £400.000 hasta superar £1.000.000 en 2019. A diferencia del volumen de ventas, los precios apenas se vieron afectados por la crisis de 2008 y mantuvieron una trayectoria ascendente. ¡Uf!
# Create a figure with two y-axes
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(14, 8))
# Plot houses sold on the left y-axis
color = 'tab:blue'
ax1.set_xlabel('Year')
ax1.set_ylabel('Houses Sold', color=color)
ax1.plot(df_2['year'], df_2['houses_sold'], marker='o', color=color, label='Houses Sold', linewidth=2)
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=color)
ax1.grid(True, alpha=0.3)
# Create a second y-axis for price data
ax2 = ax1.twinx()
color = 'tab:red'
ax2.set_ylabel('Average Price (£)', color=color)
# Plot price data up until 2019
ax2.plot(df[df['year'] <= 2019]['year'], df[df['year'] <= 2019]['avg_price'], marker='s', color=color, label='Average Price', linewidth=2)
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor=color)
# Format price axis with currency formatting
ax2.yaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda x, p: f'£{x:,.0f}'))
# Set title and show every 2nd year
plt.title('London Housing Market: Sales Volume vs Prices Over Time', fontsize=14, pad=20)
# Use years only up to 2019 for both datasets
all_years = sorted(list(set(df_2[df_2['year'] <= 2019]['year']).union(set(df[df['year'] <= 2019]['year']))))
years_to_show = all_years[::2] # Every 2nd year
ax1.set_xticks(years_to_show)
ax1.set_xticklabels(years_to_show, rotation=45)
# Add legends
ax1.legend(loc='upper left')
ax2.legend(loc='upper right')
plt.tight_layout()
plt.show()
En esta guía se mostró cómo chDB permite explorar datos sin fricciones en Jupyter notebooks al conectar ClickHouse Cloud con fuentes de datos locales. Con el conjunto de datos UK Property Price, mostramos cómo consultar datos remotos de ClickHouse Cloud con la función
Resumen
remoteSecure(), leer archivos CSV locales con el motor de tabla
file() y convertir los resultados directamente en DataFrames de Pandas para su análisis y visualización.
Con chDB, los científicos de datos pueden aprovechar las potentes capacidades de SQL de ClickHouse junto con herramientas de Python tan conocidas como Pandas y matplotlib, lo que facilita combinar múltiples fuentes de datos para realizar análisis exhaustivos.
Aunque muchos científicos de datos afincados en Londres quizá no puedan permitirse una casa o un apartamento propios a corto plazo, al menos pueden analizar el mercado que los ha dejado fuera.