Los embeddings y los metadatos se almacenan en archivos separados dentro de los datos brutos. En un paso de preparación de datos, se descargan los datos, se fusionan los archivos, se convierten a CSV y se importan en ClickHouse. Para ello, puede usar el siguiente script
Preparación de datos
download.sh:
El script
number=${1}
if [[ $number == '' ]]; then
number=1
fi;
wget --tries=100 https://deploy.laion.ai/8f83b608504d46bb81708ec86e912220/embeddings/img_emb/img_emb_${number}.npy # descargar embedding de imagen
wget --tries=100 https://deploy.laion.ai/8f83b608504d46bb81708ec86e912220/embeddings/text_emb/text_emb_${number}.npy # descargar embedding de texto
wget --tries=100 https://deploy.laion.ai/8f83b608504d46bb81708ec86e912220/embeddings/metadata/metadata_${number}.parquet # descargar metadatos
python3 process.py $number # combinar archivos y convertir a CSV
process.py se define de la siguiente manera:
Para iniciar el pipeline de preparación de datos, ejecuta:
import pandas as pd
import numpy as np
import os
import sys
str_i = str(sys.argv[1])
npy_file = "img_emb_" + str_i + '.npy'
metadata_file = "metadata_" + str_i + '.parquet'
text_npy = "text_emb_" + str_i + '.npy'
# cargar todos los archivos
im_emb = np.load(npy_file)
text_emb = np.load(text_npy)
data = pd.read_parquet(metadata_file)
# combinar archivos
data = pd.concat([data, pd.DataFrame({"image_embedding" : [*im_emb]}), pd.DataFrame({"text_embedding" : [*text_emb]})], axis=1, copy=False)
# columnas a importar en ClickHouse
data = data[['url', 'caption', 'NSFW', 'similarity', "image_embedding", "text_embedding"]]
# convertir np.arrays a listas
data['image_embedding'] = data['image_embedding'].apply(lambda x: x.tolist())
data['text_embedding'] = data['text_embedding'].apply(lambda x: x.tolist())
# este pequeño truco es necesario porque caption a veces contiene todo tipo de comillas
data['caption'] = data['caption'].apply(lambda x: x.replace("'", " ").replace('"', " "))
# exportar datos como archivo CSV
data.to_csv(str_i + '.csv', header=False)
# eliminar archivos de datos sin procesar
os.system(f"rm {npy_file} {metadata_file} {text_npy}")
El conjunto de datos está dividido en 410 archivos; cada archivo contiene aprox. 1 millón de filas. Si prefieres trabajar con un subconjunto más pequeño de los datos, simplemente ajusta los límites; p. ej.,
seq 0 409 | xargs -P1 -I{} bash -c './download.sh {}'
seq 0 9 | ....
(El script de Python anterior es muy lento (~2-10 minutos por archivo), consume mucha memoria (41 GB por archivo) y los archivos CSV resultantes son grandes (10 GB cada uno), así que ten cuidado. Si tienes suficiente RAM, aumenta el valor de
-P1 para obtener más paralelismo. Si aun así sigue siendo demasiado lento, considera idear un procedimiento de ingestión mejor; quizá convirtiendo los archivos .npy a Parquet y luego haciendo el resto del procesamiento con ClickHouse.)
Para crear una tabla sin índices inicialmente, ejecute:
Crear tabla
Para importar los archivos CSV en ClickHouse:
CREATE TABLE laion
(
`id` Int64,
`url` String,
`caption` String,
`NSFW` String,
`similarity` Float32,
`image_embedding` Array(Float32),
`text_embedding` Array(Float32)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id
Ten en cuenta que la columna
INSERT INTO laion FROM INFILE '{path_to_csv_files}/*.csv'
id es solo ilustrativa y el script la rellena con valores no únicos.
Para realizar una búsqueda vectorial aproximada por fuerza bruta, ejecuta:
Ejecuta una búsqueda de similitud vectorial por fuerza bruta
SELECT url, caption FROM laion ORDER BY cosineDistance(image_embedding, {target:Array(Float32)}) LIMIT 10
target es un array de 512 elementos y un parámetro del cliente.
Al final del artículo se mostrará una forma práctica de obtener arrays de este tipo.
Por ahora, podemos usar como
target el embedding de una imagen aleatoria de un set de LEGO.
Resultado
┌─url───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─caption──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ https://s4.thcdn.com/productimg/600/600/11340490-9914447026352671.jpg │ LEGO Friends: Puppy Treats & Tricks (41304) │
2. │ https://www.avenuedelabrique.com/img/uploads/f20fd44bfa4bd49f2a3a5fad0f0dfed7d53c3d2f.jpg │ Nouveau LEGO Friends 41334 Andrea s Park Performance 2018 │
3. │ http://images.esellerpro.com/2489/I/667/303/3938_box_in.jpg │ 3938 LEGO Andreas Bunny House Girls Friends Heartlake Age 5-12 / 62 Pieces New! │
4. │ http://i.shopmania.org/180x180/7/7f/7f1e1a2ab33cde6af4573a9e0caea61293dfc58d.jpg?u=https%3A%2F%2Fs.s-bol.com%2Fimgbase0%2Fimagebase3%2Fextralarge%2FFC%2F4%2F0%2F9%2F9%2F9200000049789904.jpg │ LEGO Friends Avonturenkamp Boomhuis - 41122 │
5. │ https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/large/FC/5/5/9/4/1004004011684955.jpg │ LEGO Friends Andrea s Theatershow - 3932 │
6. │ https://www.jucariicucubau.ro/30252-home_default/41445-lego-friends-ambulanta-clinicii-veterinare.jpg │ 41445 - LEGO Friends - Ambulanta clinicii veterinare │
7. │ https://cdn.awsli.com.br/600x1000/91/91201/produto/24833262/234c032725.jpg │ LEGO FRIENDS 41336 EMMA S ART CAFÉ │
8. │ https://media.4rgos.it/s/Argos/6174930_R_SET?$Thumb150$&$Web$ │ more details on LEGO Friends Stephanie s Friendship Cake Set - 41308. │
9. │ https://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/mG4k6qAONd10voI8NUUMOjw.jpg │ Lego Friends Gymnast 30400 Polybag 26 pcs │
10. │ http://www.ibrickcity.com/wp-content/gallery/41057/thumbs/thumbs_lego-41057-heartlake-horse-show-friends-3.jpg │ lego-41057-heartlake-horse-show-friends-3 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10 rows in set. Elapsed: 4.605 sec. Processed 100.38 million rows, 309.98 GB (21.80 million rows/s., 67.31 GB/s.)
Ahora definamos dos índices de similitud vectorial en la tabla.
Realiza una búsqueda aproximada de similitud vectorial con un índice de similitud vectorial
Los parámetros y las consideraciones de rendimiento para la creación de índices y la búsqueda se describen en la documentación. La definición del índice anterior especifica un índice HNSW que utiliza la “distancia de coseno” como métrica de distancia, con el parámetro “hnsw_max_connections_per_layer” establecido en 64 y el parámetro “hnsw_candidate_list_size_for_construction” establecido en 256. El índice utiliza bfloat16 (brain floating point) de media precisión como cuantización para optimizar el uso de memoria. Para construir y materializar el índice, ejecute estas Sentencias:
ALTER TABLE laion ADD INDEX image_index image_embedding TYPE vector_similarity('hnsw', 'cosineDistance', 512, 'bf16', 64, 256)
ALTER TABLE laion ADD INDEX text_index text_embedding TYPE vector_similarity('hnsw', 'cosineDistance', 512, 'bf16', 64, 256)
Crear y guardar el índice puede tardar unos minutos o incluso horas, según el número de filas y los parámetros del índice HNSW. Para realizar una búsqueda vectorial, solo ejecute la misma consulta de nuevo:
ALTER TABLE laion MATERIALIZE INDEX image_index;
ALTER TABLE laion MATERIALIZE INDEX text_index;
Resultado
SELECT url, caption FROM laion ORDER BY cosineDistance(image_embedding, {target:Array(Float32)}) LIMIT 10
La latencia de la consulta disminuyó significativamente porque los vecinos más cercanos se obtuvieron mediante el índice vectorial. La búsqueda por similitud vectorial con un índice de similitud vectorial puede devolver resultados que difieran ligeramente de los de la búsqueda por fuerza bruta. Un índice HNSW puede alcanzar potencialmente un recall cercano a 1 (la misma precisión que la búsqueda por fuerza bruta) con una selección cuidadosa de los parámetros de HNSW y evaluando la calidad del índice.
┌─url───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─caption──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ https://s4.thcdn.com/productimg/600/600/11340490-9914447026352671.jpg │ LEGO Friends: Puppy Treats & Tricks (41304) │
2. │ https://www.avenuedelabrique.com/img/uploads/f20fd44bfa4bd49f2a3a5fad0f0dfed7d53c3d2f.jpg │ Nouveau LEGO Friends 41334 Andrea s Park Performance 2018 │
3. │ http://images.esellerpro.com/2489/I/667/303/3938_box_in.jpg │ 3938 LEGO Andreas Bunny House Girls Friends Heartlake Age 5-12 / 62 Pieces New! │
4. │ http://i.shopmania.org/180x180/7/7f/7f1e1a2ab33cde6af4573a9e0caea61293dfc58d.jpg?u=https%3A%2F%2Fs.s-bol.com%2Fimgbase0%2Fimagebase3%2Fextralarge%2FFC%2F4%2F0%2F9%2F9%2F9200000049789904.jpg │ LEGO Friends Avonturenkamp Boomhuis - 41122 │
5. │ https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/large/FC/5/5/9/4/1004004011684955.jpg │ LEGO Friends Andrea s Theatershow - 3932 │
6. │ https://www.jucariicucubau.ro/30252-home_default/41445-lego-friends-ambulanta-clinicii-veterinare.jpg │ 41445 - LEGO Friends - Ambulanta clinicii veterinare │
7. │ https://cdn.awsli.com.br/600x1000/91/91201/produto/24833262/234c032725.jpg │ LEGO FRIENDS 41336 EMMA S ART CAFÉ │
8. │ https://media.4rgos.it/s/Argos/6174930_R_SET?$Thumb150$&$Web$ │ more details on LEGO Friends Stephanie s Friendship Cake Set - 41308. │
9. │ https://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/mG4k6qAONd10voI8NUUMOjw.jpg │ Lego Friends Gymnast 30400 Polybag 26 pcs │
10. │ http://www.ibrickcity.com/wp-content/gallery/41057/thumbs/thumbs_lego-41057-heartlake-horse-show-friends-3.jpg │ lego-41057-heartlake-horse-show-friends-3 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.019 sec. Processed 137.27 thousand rows, 24.42 MB (7.38 million rows/s., 1.31 GB/s.)
Normalmente, se quiere crear embeddings para imágenes nuevas o nuevos subtítulos de imágenes y buscar pares similares de imagen/subtítulo en los datos. Podemos usar UDF para crear el vector
Crear embeddings con UDFs
target sin salir del cliente. Es importante usar el mismo modelo para crear los datos y los nuevos embeddings para las búsquedas. Los siguientes scripts utilizan el modelo
ViT-B/32, que es también el que subyace al conjunto de datos.
Primero, guarde el siguiente script de Python en el directorio
Embeddings de texto
user_scripts/ de la ruta de datos de ClickHouse y hágalo ejecutable (
chmod +x encode_text.py).
encode_text.py:
Luego, cree
#!/usr/bin/python3
#!Nota: Cambia la ubicación del ejecutable python3 indicada arriba si se está utilizando un entorno virtual.
import clip
import torch
import numpy as np
import sys
if __name__ == '__main__':
device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
model, preprocess = clip.load("ViT-B/32", device=device)
for text in sys.stdin:
inputs = clip.tokenize(text)
with torch.no_grad():
text_features = model.encode_text(inputs)[0].tolist()
print(text_features)
sys.stdout.flush()
encode_text_function.xml en una ubicación referenciada por
<user_defined_executable_functions_config>/path/to/*_function.xml</user_defined_executable_functions_config> en el archivo de configuración del servidor ClickHouse.
Ahora puedes usar simplemente:
<functions>
<function>
<type>executable</type>
<name>encode_text</name>
<return_type>Array(Float32)</return_type>
<argument>
<type>String</type>
<name>text</name>
</argument>
<format>TabSeparated</format>
<command>encode_text.py</command>
<command_read_timeout>1000000</command_read_timeout>
</function>
</functions>
La primera ejecución será lenta porque carga el modelo, pero las siguientes serán rápidas. Después, podemos copiar la salida en
SELECT encode_text('cat');
SET param_target=... y escribir consultas fácilmente. Como alternativa, la función
encode_text() puede usarse directamente como argumento de la función
cosineDistance :
Ten en cuenta que la propia UDF
SELECT url
FROM laion
ORDER BY cosineDistance(text_embedding, encode_text('a dog and a cat')) ASC
LIMIT 10
encode_text() podría tardar unos segundos en calcular y generar el vector de embedding.
Los embeddings de imágenes pueden crearse de forma similar, y proporcionamos un script de Python que puede generar el embedding de una imagen almacenada localmente en un archivo.
Embeddings de imágenes
encode_image.py
#!/usr/bin/python3
#!Nota: Cambia la ubicación del ejecutable python3 indicada arriba si se está usando un entorno virtual.
import clip
import torch
import numpy as np
from PIL import Image
import sys
if __name__ == '__main__':
device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
model, preprocess = clip.load("ViT-B/32", device=device)
for text in sys.stdin:
image = preprocess(Image.open(text.strip())).unsqueeze(0).to(device)
with torch.no_grad():
image_features = model.encode_image(image)[0].tolist()
print(image_features)
sys.stdout.flush()
encode_image_function.xml
Descarga una imagen de ejemplo para buscar:
<functions>
<function>
<type>executable_pool</type>
<name>encode_image</name>
<return_type>Array(Float32)</return_type>
<argument>
<type>String</type>
<name>path</name>
</argument>
<format>TabSeparated</format>
<command>encode_image.py</command>
<command_read_timeout>1000000</command_read_timeout>
</function>
</functions>
A continuación, ejecuta esta consulta para generar el embedding de la imagen anterior:
# obtener una imagen aleatoria de un set de LEGO
$ wget http://cdn.firstcry.com/brainbees/images/products/thumb/191325a.jpg
La consulta de búsqueda completa es:
SELECT encode_image('/path/to/your/image');
SELECT
url,
caption
FROM laion
ORDER BY cosineDistance(image_embedding, encode_image('/path/to/your/image')) ASC
LIMIT 10