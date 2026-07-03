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El conjunto de datos contiene 0,5 billones de registros. Consulta el video de FOSDEM 2023: https://www.youtube.com/watch?v=JlcI2Vfz_uk Y la presentación: https://presentations.clickhouse.com/fosdem2023/ Fuente de datos: https://dumps.wikimedia.org/other/pageviews/ Obtener la lista de enlaces:
Descarga de los datos:
(tardará unos 3 días) Crear una tabla:
Carga de los datos:
O cargar los datos de limpieza:
Última modificación el 3 de julio de 2026