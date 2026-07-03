Descarga de los datos:
for i in {2015..2023}; do
for j in {01..12}; do
echo "${i}-${j}" >&2
curl -sSL "https://dumps.wikimedia.org/other/pageviews/$i/$i-$j/" \
| grep -oE 'pageviews-[0-9]+-[0-9]+\.gz'
done
done | sort | uniq | tee links.txt
(tardará unos 3 días) Crear una tabla:
sed -r 's!pageviews-([0-9]{4})([0-9]{2})[0-9]{2}-[0-9]+\.gz!https://dumps.wikimedia.org/other/pageviews/\1/\1-\2/\0!' \
links.txt | xargs -P3 wget --continue
Carga de los datos:
CREATE TABLE wikistat
(
time DateTime CODEC(Delta, ZSTD(3)),
project LowCardinality(String),
subproject LowCardinality(String),
path String CODEC(ZSTD(3)),
hits UInt64 CODEC(ZSTD(3))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (path, time);
O cargar los datos de limpieza:
clickhouse-local --query "
WITH replaceRegexpOne(_path, '^.+pageviews-(\\d{4})(\\d{2})(\\d{2})-(\\d{2})(\\d{2})(\\d{2}).gz$', '\1-\2-\3 \4-\5-\6')::DateTime AS time,
extractGroups(line, '^([^ \\.]+)(\\.[^ ]+)? +([^ ]+) +(\\d+) +(\\d+)$') AS values
SELECT
time,
values[1] AS project,
values[2] AS subproject,
values[3] AS path,
(values[4])::UInt64 AS hits
FROM file('pageviews*.gz', LineAsString)
WHERE length(values) = 5 FORMAT Native
" | clickhouse-client --query "INSERT INTO wikistat FORMAT Native"
INSERT INTO wikistat WITH
parseDateTimeBestEffort(extract(_file, '^pageviews-([\\d\\-]+)\\.gz$')) AS time,
splitByChar(' ', line) AS values,
splitByChar('.', values[1]) AS projects
SELECT
time,
projects[1] AS project,
projects[2] AS subproject,
decodeURLComponent(values[2]) AS path,
CAST(values[3], 'UInt64') AS hits
FROM s3(
'https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/wikistat/original/pageviews*.gz',
LineAsString)
WHERE length(values) >= 3