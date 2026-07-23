Este conjunto de datos de Foursquare está disponible para descargar y puede usarse gratuitamente bajo la licencia Apache 2.0. Contiene más de 100 millones de registros de puntos de interés (POI) comerciales, como tiendas, restaurantes, parques, zonas de juegos y monumentos. También incluye metadatos adicionales sobre estos lugares, como categorías e información de redes sociales.
Conjunto de datos
Para explorar los datos usaremos
Exploración de datos
clickhouse-local, una pequeña herramienta de línea de comandos
que ofrece todo el motor de ClickHouse, aunque también puede usar
ClickHouse Cloud,
clickhouse-client o incluso
chDB.
Ejecute la siguiente consulta para seleccionar los datos del bucket de S3 donde están almacenados:
Query
SELECT * FROM s3('s3://fsq-os-places-us-east-1/release/dt=2025-04-08/places/parquet/*') LIMIT 1
Vemos que bastantes campos tienen
Response
Row 1:
──────
fsq_place_id: 4e1ef76cae60cd553dec233f
name: @VirginAmerica In-flight Via @Gogo
latitude: 37.62120111687914
longitude: -122.39003793803701
address: ᴺᵁᴸᴸ
locality: ᴺᵁᴸᴸ
region: ᴺᵁᴸᴸ
postcode: ᴺᵁᴸᴸ
admin_region: ᴺᵁᴸᴸ
post_town: ᴺᵁᴸᴸ
po_box: ᴺᵁᴸᴸ
country: US
date_created: 2011-07-14
date_refreshed: 2018-07-05
date_closed: 2018-07-05
tel: ᴺᵁᴸᴸ
website: ᴺᵁᴸᴸ
email: ᴺᵁᴸᴸ
facebook_id: ᴺᵁᴸᴸ
instagram: ᴺᵁᴸᴸ
twitter: ᴺᵁᴸᴸ
fsq_category_ids: ['4bf58dd8d48988d1f7931735']
fsq_category_labels: ['Travel and Transportation > Transport Hub > Airport > Plane']
placemaker_url: https://foursquare.com/placemakers/review-place/4e1ef76cae60cd553dec233f
geom: �^��a�^@Bσ���
bbox: (-122.39003793803701,37.62120111687914,-122.39003793803701,37.62120111687914)
ᴺᵁᴸᴸ, así que podemos añadir algunas condiciones más
a nuestra consulta para obtener datos más útiles:
Query
SELECT * FROM s3('s3://fsq-os-places-us-east-1/release/dt=2025-04-08/places/parquet/*')
WHERE address IS NOT NULL AND postcode IS NOT NULL AND instagram IS NOT NULL LIMIT 1
Ejecute la siguiente consulta para ver el esquema inferido automáticamente de los datos con
Row 1:
──────
fsq_place_id: 59b2c754b54618784f259654
name: Villa 722
latitude: ᴺᵁᴸᴸ
longitude: ᴺᵁᴸᴸ
address: Gijzenveldstraat 75
locality: Zutendaal
region: Limburg
postcode: 3690
admin_region: ᴺᵁᴸᴸ
post_town: ᴺᵁᴸᴸ
po_box: ᴺᵁᴸᴸ
country: ᴺᵁᴸᴸ
date_created: 2017-09-08
date_refreshed: 2020-01-25
date_closed: ᴺᵁᴸᴸ
tel: ᴺᵁᴸᴸ
website: https://www.landal.be
email: ᴺᵁᴸᴸ
facebook_id: 522698844570949 -- 522.70 trillion
instagram: landalmooizutendaal
twitter: landalzdl
fsq_category_ids: ['56aa371be4b08b9a8d5734e1']
fsq_category_labels: ['Travel and Transportation > Lodging > Vacation Rental']
placemaker_url: https://foursquare.com/placemakers/review-place/59b2c754b54618784f259654
geom: ᴺᵁᴸᴸ
bbox: (NULL,NULL,NULL,NULL)
DESCRIBE:
Query
DESCRIBE s3('s3://fsq-os-places-us-east-1/release/dt=2025-04-08/places/parquet/*')
Response
┌─name────────────────┬─type────────────────────────┬
1. │ fsq_place_id │ Nullable(String) │
2. │ name │ Nullable(String) │
3. │ latitude │ Nullable(Float64) │
4. │ longitude │ Nullable(Float64) │
5. │ address │ Nullable(String) │
6. │ locality │ Nullable(String) │
7. │ region │ Nullable(String) │
8. │ postcode │ Nullable(String) │
9. │ admin_region │ Nullable(String) │
10. │ post_town │ Nullable(String) │
11. │ po_box │ Nullable(String) │
12. │ country │ Nullable(String) │
13. │ date_created │ Nullable(String) │
14. │ date_refreshed │ Nullable(String) │
15. │ date_closed │ Nullable(String) │
16. │ tel │ Nullable(String) │
17. │ website │ Nullable(String) │
18. │ email │ Nullable(String) │
19. │ facebook_id │ Nullable(Int64) │
20. │ instagram │ Nullable(String) │
21. │ twitter │ Nullable(String) │
22. │ fsq_category_ids │ Array(Nullable(String)) │
23. │ fsq_category_labels │ Array(Nullable(String)) │
24. │ placemaker_url │ Nullable(String) │
25. │ geom │ Nullable(String) │
26. │ bbox │ Tuple( ↴│
│ │↳ xmin Nullable(Float64),↴│
│ │↳ ymin Nullable(Float64),↴│
│ │↳ xmax Nullable(Float64),↴│
│ │↳ ymax Nullable(Float64)) │
└─────────────────────┴─────────────────────────────┘
Si quieres almacenar los datos de forma persistente en disco, puedes usar
Carga de los datos en ClickHouse
clickhouse-server
o ClickHouse Cloud.
Para crear la tabla, ejecuta el siguiente comando:
Tenga en cuenta el uso del tipo de datos
Query
CREATE TABLE foursquare_mercator
(
fsq_place_id String,
name String,
latitude Float64,
longitude Float64,
address String,
locality String,
region LowCardinality(String),
postcode LowCardinality(String),
admin_region LowCardinality(String),
post_town LowCardinality(String),
po_box LowCardinality(String),
country LowCardinality(String),
date_created Nullable(Date),
date_refreshed Nullable(Date),
date_closed Nullable(Date),
tel String,
website String,
email String,
facebook_id String,
instagram String,
twitter String,
fsq_category_ids Array(String),
fsq_category_labels Array(String),
placemaker_url String,
geom String,
bbox Tuple(
xmin Nullable(Float64),
ymin Nullable(Float64),
xmax Nullable(Float64),
ymax Nullable(Float64)
),
category LowCardinality(String) ALIAS fsq_category_labels[1],
mercator_x UInt32 MATERIALIZED 0xFFFFFFFF * ((longitude + 180) / 360),
mercator_y UInt32 MATERIALIZED 0xFFFFFFFF * ((1 / 2) - ((log(tan(((latitude + 90) / 360) * pi())) / 2) / pi())),
INDEX idx_x mercator_x TYPE minmax,
INDEX idx_y mercator_y TYPE minmax
)
ORDER BY mortonEncode(mercator_x, mercator_y)
LowCardinality
para varias columnas, lo que cambia la representación interna de los datos
para codificarlos mediante diccionario. Trabajar con datos codificados mediante diccionario
aumenta significativamente el rendimiento de las consultas
SELECT en muchas aplicaciones.
Además, se crean dos columnas
UInt32
MATERIALIZED,
mercator_x y
mercator_y,
que convierten las coordenadas de latitud/longitud a la proyección Web Mercator
para segmentar más fácilmente el mapa en teselas:
Vamos a desglosar lo que ocurre arriba en cada columna. mercator_x Esta columna convierte un valor de longitud en una coordenada X en la proyección de Mercator:
mercator_x UInt32 MATERIALIZED 0xFFFFFFFF * ((longitude + 180) / 360),
mercator_y UInt32 MATERIALIZED 0xFFFFFFFF * ((1 / 2) - ((log(tan(((latitude + 90) / 360) * pi())) / 2) / pi())),
longitude + 180desplaza el rango de longitudes de [-180, 180] a [0, 360]
- Dividir entre 360 lo normaliza a un valor entre 0 y 1
- Multiplicar por
0xFFFFFFFF(hexadecimal del valor máximo de un entero sin signo de 32 bits) escala este valor normalizado al rango completo de un entero de 32 bits
latitude + 90desplaza la latitud de [-90, 90] a [0, 180]
- Dividir entre 360 y multiplicar por pi() lo convierte a radianes para las funciones trigonométricas
- La parte
log(tan(...))es el núcleo de la fórmula de proyección de Mercator
- Multiplicar por
0xFFFFFFFFlo escala al rango completo de enteros de 32 bits
MATERIALIZED garantiza que ClickHouse calcule los valores de estas
columnas cuando hacemos
INSERT de los datos, sin tener que especificar estas columnas (que no
forman parte del esquema de datos original) en la sentencia `INSERT.
La tabla se ordena por
mortonEncode(mercator_x, mercator_y), lo que genera una
curva de llenado espacial en orden Z de
mercator_x,
mercator_y para
mejorar significativamente el rendimiento de las consultas geoespaciales. Esta ordenación por curva en Z garantiza que los datos queden
organizados físicamente según su proximidad espacial:
También se crean dos índices
ORDER BY mortonEncode(mercator_x, mercator_y)
minmax para acelerar la búsqueda:
Como puede ver, ClickHouse tiene absolutamente todo lo que necesita para aplicaciones de mapas en tiempo real. Ejecute la siguiente consulta para cargar los datos:
INDEX idx_x mercator_x TYPE minmax,
INDEX idx_y mercator_y TYPE minmax
INSERT INTO foursquare_mercator
SELECT * FROM s3('s3://fsq-os-places-us-east-1/release/dt=2025-04-08/places/parquet/*')
Para ver lo que se puede hacer con este conjunto de datos, eche un vistazo a adsb.exposed. adsb.exposed fue creado originalmente por el cofundador y CTO Alexey Milovidov para visualizar datos de vuelos ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) que son 1000 veces mayores. Durante un hackatón de la empresa, Alexey añadió los datos de Foursquare a la herramienta. A continuación, presentamos algunas de nuestras visualizaciones favoritas.