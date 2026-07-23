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Esta sección contiene consejos y buenas prácticas para mejorar el rendimiento con ClickHouse. Recomendamos a los usuarios leer Conceptos fundamentales antes de esta sección, ya que cubre los conceptos principales necesarios para mejorar el rendimiento.

Optimización de PREWHERE

Cómo PREWHERE reduce la E/S al filtrar datos antes de leer columnas innecesarias y cómo supervisar su eficacia.

Perfilado de asignaciones

Perfila las asignaciones de memoria con jemalloc.

Perfilado de asignaciones para versiones anteriores a la 25.9

Perfilado de asignaciones para versiones de ClickHouse anteriores a la 25.9.

Cachés

Tipos de caché, incluida la caché de consultas, la caché de condiciones de consulta y la caché de páginas en espacio de usuario.

Índices de omisión de datos

Cómo funcionan los índices de omisión de datos, con ejemplos.

Materialización diferida

Retrasa la lectura de los datos de las columnas hasta que realmente se necesiten.

Resolución de problemas

Depuración de problemas de memoria, comprobación del hardware y el perfilador de consultas por muestreo.
Última modificación el 23 de julio de 2026