Optimización de PREWHERE
Cómo
PREWHERE reduce la E/S al filtrar datos antes de leer columnas innecesarias y cómo supervisar su eficacia.
Perfilado de asignaciones
Perfila las asignaciones de memoria con jemalloc.
Perfilado de asignaciones para versiones anteriores a la 25.9
Perfilado de asignaciones para versiones de ClickHouse anteriores a la 25.9.
Cachés
Tipos de caché, incluida la caché de consultas, la caché de condiciones de consulta y la caché de páginas en espacio de usuario.
Índices de omisión de datos
Cómo funcionan los índices de omisión de datos, con ejemplos.
Materialización diferida
Retrasa la lectura de los datos de las columnas hasta que realmente se necesiten.
Resolución de problemas
Depuración de problemas de memoria, comprobación del hardware y el perfilador de consultas por muestreo.