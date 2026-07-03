TRUNCATE permite eliminar los datos de una tabla o una base de datos sin eliminarlas.

TRUNCATE permite eliminar los datos de una tabla o una base de datos sin eliminarlas. Es una operación ligera que no se puede deshacer.

La instrucción TRUNCATE de ClickHouse se utiliza para eliminar rápidamente todos los datos de una tabla o una base de datos, conservando su estructura.

​ TRUNCATE TABLE

TRUNCATE TABLE [IF EXISTS] [db.] name [ON CLUSTER cluster] [SYNC]

Parámetro Descripción IF EXISTS Evita un error si la tabla no existe. Si se omite, la consulta devuelve un error. db.name Nombre opcional de la base de datos. ON CLUSTER cluster Ejecuta el comando en el clúster especificado. SYNC Hace que el truncado sea síncrono entre réplicas cuando se usan tablas replicadas. Si se omite, el truncado se realiza de forma asíncrona de manera predeterminada.

Puede usar la configuración alter_sync para establecer la espera hasta que las acciones se ejecuten en las réplicas.

TRUNCATE con la configuración Puede especificar cuánto tiempo (en segundos) esperar a que las réplicas inactivas ejecuten consultascon la configuración replication_wait_for_inactive_replica_timeout

Si alter_sync está establecido en 2 y algunas réplicas permanecen inactivas durante más tiempo del especificado por la configuración replication_wait_for_inactive_replica_timeout , se genera una excepción UNFINISHED .

La consulta TRUNCATE TABLE no es compatible con los siguientes motores de tabla:

​ TRUNCATE ALL TABLES

TRUNCATE [ALL] TABLES FROM [IF EXISTS] db [LIKE | ILIKE | NOT LIKE '<pattern>'] [ON CLUSTER cluster]

Parameter Descripción ALL Elimina los datos de todas las tablas de la base de datos. IF EXISTS Evita un error si la base de datos no existe. db El nombre de la base de datos. LIKE | ILIKE | NOT LIKE '<pattern>' Filtra las tablas según el patrón. ON CLUSTER cluster Ejecuta el comando en todo el clúster.

Elimina todos los datos de todas las tablas de una base de datos.

​ TRUNCATE DATABASE

TRUNCATE DATABASE [IF EXISTS] db [ON CLUSTER cluster]

Parámetro Descripción IF EXISTS Evita un error si la base de datos no existe. db El nombre de la base de datos. ON CLUSTER cluster Ejecuta el comando en un clúster especificado.

Elimina todas las tablas de una base de datos, pero conserva la propia base de datos. Si se omite la cláusula IF EXISTS , la consulta devuelve un error si la base de datos no existe.