تعرّف على كيفية ضبط المجمّع العام للخيوط في ClickHouse من خلال تعديل إعدادات مثل max_thread_pool_size و thread_pool_queue_size و max_thread_pool_free_size .

​ زيادة عدد الخيوط في ClickHouse

يستخدم ClickHouse خيوطًا من المجمّع العام للخيوط لمعالجة الاستعلامات، كما ينفّذ عمليات في الخلفية مثل الدمج والتعديلات. وإذا لم يكن هناك خيط خامل لمعالجة استعلام، فسيُنشأ خيط جديد في المجمّع.

يُحدَّد الحد الأقصى لحجم المجمّع العام للخيوط بواسطة الإعداد max_thread_pool_size ، وتبلغ قيمته الافتراضية 10,000. يمكنك تعديل هذه القيمة في ملف الإعدادات — وهنا نضبطها على 20,000:

< max_thread_pool_size > 20000 </ max_thread_pool_size >

إذا عدّلت max_thread_pool_size ، فنوصي بتغيير thread_pool_queue_size إلى القيمة نفسها. يشير الإعداد thread_pool_queue_size إلى الحد الأقصى لعدد المهام التي يمكن جدولة تنفيذها على المجمّع العام للخيوط:

< thread_pool_queue_size > 20000 </ thread_pool_queue_size >

يمكنك أيضًا تحرير الموارد إذا كان لدى الخادم عدد كبير من الخيوط الخاملة، وذلك باستخدام الإعداد max_thread_pool_free_size . القيمة الافتراضية هي 1,000، ما يعني أن المجمّع العام للخيوط لديك لن يضم أبدًا أكثر من 1,000 خيط خامل. يوضّح المثال التالي كيفية زيادة القيمة إلى 2,000:

< max_thread_pool_free_size > 2000 </ max_thread_pool_free_size >