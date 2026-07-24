إنشاء جدول
اطّلع على الوصف المفصّل لعبارة CREATE TABLE.
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
column1_name [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
column2_name [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE = StripeLog
يخزّن المحرّك
كتابة البيانات
StripeLog جميع الأعمدة في ملف واحد. ولكل استعلام
INSERT، يُلحِق ClickHouse كتلة البيانات بنهاية ملف الجدول، ويكتب الأعمدة واحدًا تلو الآخر.
لكل جدول، يكتب ClickHouse الملفات التالية:
data.bin— ملف البيانات.
index.mrk— ملف العلامات. تحتوي العلامات على إزاحات لكل عمود في كل كتلة بيانات تم إدراجها.
StripeLog العمليتين
ALTER UPDATE و
ALTER DELETE.
يتيح الملف الذي يحتوي على العلامات لـ ClickHouse قراءة البيانات بالتوازي. وهذا يعني أن استعلام
قراءة البيانات
SELECT يعرض الصفوف بترتيب غير متوقع. استخدم عبارة
ORDER BY لفرز الصفوف.
إنشاء جدول:
مثال للاستخدام
إدراج البيانات:
CREATE TABLE stripe_log_table
(
timestamp DateTime,
message_type String,
message String
)
ENGINE = StripeLog
استخدمنا استعلامَي
INSERT INTO stripe_log_table VALUES (now(),'REGULAR','The first regular message')
INSERT INTO stripe_log_table VALUES (now(),'REGULAR','The second regular message'),(now(),'WARNING','The first warning message')
INSERT لإنشاء كتلتَي بيانات داخل الملف
data.bin.
يستخدم ClickHouse عدة خيوط تنفيذ عند استعلام البيانات. يقرأ كل خيط تنفيذ كتلة بيانات منفصلة ويُرجع الصفوف الناتجة بشكل مستقل فور انتهائه. ونتيجةً لذلك، لا يتطابق ترتيب كتل الصفوف في المخرجات، في معظم الحالات، مع ترتيب الكتل نفسها في المدخلات. على سبيل المثال:
SELECT * FROM stripe_log_table
فرز النتائج (ترتيب تصاعدي افتراضيًا):
┌───────────timestamp─┬─message_type─┬─message────────────────────┐
│ 2019-01-18 14:27:32 │ REGULAR │ The second regular message │
│ 2019-01-18 14:34:53 │ WARNING │ The first warning message │
└─────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────┘
┌───────────timestamp─┬─message_type─┬─message───────────────────┐
│ 2019-01-18 14:23:43 │ REGULAR │ The first regular message │
└─────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────┘
SELECT * FROM stripe_log_table ORDER BY timestamp
┌───────────timestamp─┬─message_type─┬─message────────────────────┐
│ 2019-01-18 14:23:43 │ REGULAR │ The first regular message │
│ 2019-01-18 14:27:32 │ REGULAR │ The second regular message │
│ 2019-01-18 14:34:53 │ WARNING │ The first warning message │
└─────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────┘