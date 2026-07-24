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ينتمي هذا المحرك إلى عائلة محركات Log. اطّلع على الخصائص المشتركة لمحركات Log والفروق بينها في مقال عائلة محركات Log. استخدم هذا المحرك عندما تحتاج إلى الكتابة إلى عدد كبير من الجداول مع كمية صغيرة من البيانات (أقل من مليون صف). على سبيل المثال، يمكن استخدام هذا الجدول لتخزين دفعات البيانات الواردة تمهيدًا لتحويلها عندما تكون معالجتها بشكل ذري مطلوبة. ويمكن لخادم ClickHouse التعامل عمليًا مع 100 ألف مثيل من هذا النوع من الجداول. يُفضَّل استخدام محرك الجدول هذا بدلًا من Log عند الحاجة إلى عدد كبير من الجداول، وإن كان ذلك على حساب كفاءة القراءة.

إنشاء جدول

اطّلع على الوصف المفصّل لعبارة CREATE TABLE.

كتابة البيانات

يخزّن المحرّك StripeLog جميع الأعمدة في ملف واحد. ولكل استعلام INSERT، يُلحِق ClickHouse كتلة البيانات بنهاية ملف الجدول، ويكتب الأعمدة واحدًا تلو الآخر. لكل جدول، يكتب ClickHouse الملفات التالية:
  • data.bin — ملف البيانات.
  • index.mrk — ملف العلامات. تحتوي العلامات على إزاحات لكل عمود في كل كتلة بيانات تم إدراجها.
لا يدعم المحرّك StripeLog العمليتين ALTER UPDATE وALTER DELETE.

قراءة البيانات

يتيح الملف الذي يحتوي على العلامات لـ ClickHouse قراءة البيانات بالتوازي. وهذا يعني أن استعلام SELECT يعرض الصفوف بترتيب غير متوقع. استخدم عبارة ORDER BY لفرز الصفوف.

مثال للاستخدام

إنشاء جدول:
إدراج البيانات:
استخدمنا استعلامَي INSERT لإنشاء كتلتَي بيانات داخل الملف data.bin. يستخدم ClickHouse عدة خيوط تنفيذ عند استعلام البيانات. يقرأ كل خيط تنفيذ كتلة بيانات منفصلة ويُرجع الصفوف الناتجة بشكل مستقل فور انتهائه. ونتيجةً لذلك، لا يتطابق ترتيب كتل الصفوف في المخرجات، في معظم الحالات، مع ترتيب الكتل نفسها في المدخلات. على سبيل المثال:
فرز النتائج (ترتيب تصاعدي افتراضيًا):
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦