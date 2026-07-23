توجد طريقتان أساسيتان لترحيل البيانات من ClickHouse ذاتي الإدارة (OSS) إلى ClickHouse Cloud:
نظرة عامة
- استخدام الدالة
remoteSecure()، حيث تُسحَب البيانات أو تُدفَع مباشرةً.
- استخدام أوامر
BACKUP/
RESTOREعبر تخزين الكائنات السحابي
يركّز دليل الترحيل هذا على نهجالمتطلبات المسبقة
BACKUP/
RESTORE، ويقدّم مثالًا عمليًا على ترحيل قاعدة بيانات أو خدمة كاملة من ClickHouse مفتوح المصدر إلى Cloud عبر حاوية S3.
- أن يكون Docker مثبتًا لديك
- أن تكون لديك حاوية S3 ومستخدم IAM
- أن تكون قادرًا على إنشاء خدمة ClickHouse Cloud جديدة
العنقود مطلوبتتطلب طريقة النسخ الاحتياطي هذه عنقود ClickHouse، لأن الجداول يجب تحويلها من المحرك
MergeTree إلى
ReplicatedMergeTree.
إذا كنت تشغّل مثيلًا واحدًا، فاتبع الخطوات الواردة في “Migrating between self-managed ClickHouse and ClickHouse Cloud using remoteSecure” بدلًا من ذلك.
سننشئ أولًا عنقود ClickHouse باستخدام تهيئة Docker Compose من مستودع الأمثلة الخاص بنا. يمكنك تجاهل إنشاء عنقود ClickHouse إذا كان لديك عنقود يعمل بالفعل.
التحضير لـ OSS
- استنسخ مستودع الأمثلة إلى جهازك المحلي
- من الطرفية، استخدم
cdللانتقال إلى
examples/docker-compose-recipes/recipes/cluster_2S_2R
- تأكد من أن Docker يعمل، ثم ابدأ عنقود ClickHouse:
من المفترض أن ترى:
docker compose up
من نافذة طرفية جديدة عند جذر المجلد، شغّل الأمر التالي للاتصال بالعقدة الأولى في العنقود:
[+] Running 7/7
✔ Container clickhouse-keeper-01 Created 0.1s
✔ Container clickhouse-keeper-02 Created 0.1s
✔ Container clickhouse-keeper-03 Created 0.1s
✔ Container clickhouse-01 Created 0.1s
✔ Container clickhouse-02 Created 0.1s
✔ Container clickhouse-04 Created 0.1s
✔ Container clickhouse-03 Created 0.1s
docker exec -it clickhouse-01 clickhouse-client
يعمل ClickHouse Cloud مع
من جدول MergeTree إلى جدول ReplicatedMergeTree
SharedMergeTree.
وعند استعادة نسخة احتياطية، يحوّل ClickHouse تلقائيًا الجداول التي تستخدم
ReplicatedMergeTree إلى جداول
SharedMergeTree.
ومن المرجّح أن جداولك تستخدم بالفعل المحرّك
ReplicatedMergeTree إذا كنت تشغّل عنقودًا.
وإذا لم يكن الأمر كذلك، فستحتاج إلى تحويل أي جداول
MergeTree إلى
ReplicatedMergeTree قبل أخذ نسخة احتياطية منها.
ولتوضيح كيفية تحويل جداول
MergeTree إلى
ReplicatedMergeTree، سنبدأ بجدول
MergeTree ثم نحوّله لاحقًا إلى
ReplicatedMergeTree.
سنتبع أول خطوتين من دليل بيانات سيارات الأجرة في نيويورك لإنشاء جدول نموذجي وتحميل البيانات إليه.
وقد أُدرجت هاتان الخطوتان أدناه تيسيرًا عليك.
شغّل الأوامر التالية لإنشاء قاعدة بيانات جديدة وإدراج البيانات من حاوية S3 في جدول جديد:
CREATE DATABASE nyc_taxi;
CREATE TABLE nyc_taxi.trips_small_adapted (
trip_id UInt32,
pickup_datetime DateTime,
dropoff_datetime DateTime,
pickup_longitude Nullable(Float64),
pickup_latitude Nullable(Float64),
dropoff_longitude Nullable(Float64),
dropoff_latitude Nullable(Float64),
passenger_count UInt8,
trip_distance Float32,
fare_amount Float32,
extra Float32,
tip_amount Float32,
tolls_amount Float32,
total_amount Float32,
payment_type Enum('CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4, 'UNK' = 5),
pickup_ntaname LowCardinality(String),
dropoff_ntaname LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
PRIMARY KEY (pickup_datetime, dropoff_datetime);
نفّذ الأمر التالي لإجراء
INSERT INTO nyc_taxi.trips_small_adapted
SELECT
trip_id,
pickup_datetime,
dropoff_datetime,
pickup_longitude,
pickup_latitude,
dropoff_longitude,
dropoff_latitude,
passenger_count,
trip_distance,
fare_amount,
extra,
tip_amount,
tolls_amount,
total_amount,
payment_type,
pickup_ntaname,
dropoff_ntaname
FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_{0..2}.gz',
'TabSeparatedWithNames'
);
DETACH للجدول.
ثم ألحِقه كجدول مكرّر:
DETACH TABLE nyc_taxi.trips_small_adapted;
أخيرًا، استعد البيانات الوصفية للنسخة المتماثلة:
ATTACH TABLE nyc_taxi.trips_small_adapted AS REPLICATED;
تحقّق من تحويله إلى
SYSTEM RESTORE REPLICA nyc_taxi.trips_small_adapted;
ReplicatedMergeTree:
SELECT engine
FROM system.tables
WHERE name = 'trips_small_adapted' AND database = 'nyc_taxi';
أنت الآن جاهز لمتابعة إعداد خدمة Cloud الخاصة بك تمهيدًا لاستعادة نسخة احتياطية لاحقًا من حاوية S3 الخاصة بك.
┌─engine──────────────┐
│ ReplicatedMergeTree │
└─────────────────────┘
إذا كان إعدادك يستخدم جداول موزعة عبر عدة شوارد، فستحتاج إلى جدول
الجداول الموزعة مع ReplicatedMergeTree
ReplicatedMergeTree محلي على كل عقدة، وإلى جدول
Distributed ليكون نقطة دخول للاستعلامات.
شغّل الأمر التالي لإنشاء الجدول المحلي المُكرَّر على جميع عقد العنقود:
ثم أنشئ جدول
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS nyc_taxi ON CLUSTER 'cluster_2S_2R';
CREATE TABLE nyc_taxi.trips_small_dist_local ON CLUSTER 'cluster_2S_2R'
(
trip_id UInt32,
pickup_datetime DateTime,
dropoff_datetime DateTime,
pickup_longitude Nullable(Float64),
pickup_latitude Nullable(Float64),
dropoff_longitude Nullable(Float64),
dropoff_latitude Nullable(Float64),
passenger_count UInt8,
trip_distance Float32,
fare_amount Float32,
extra Float32,
tip_amount Float32,
tolls_amount Float32,
total_amount Float32,
payment_type Enum('CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4, 'UNK' = 5),
pickup_ntaname LowCardinality(String),
dropoff_ntaname LowCardinality(String)
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{database}/{table}/{shard}', '{replica}')
PRIMARY KEY (pickup_datetime, dropoff_datetime);
Distributed فوقه:
أدرِج البيانات عبر الجدول الموزّع:
CREATE TABLE nyc_taxi.trips_small_dist ON CLUSTER 'cluster_2S_2R'
(
trip_id UInt32,
pickup_datetime DateTime,
dropoff_datetime DateTime,
pickup_longitude Nullable(Float64),
pickup_latitude Nullable(Float64),
dropoff_longitude Nullable(Float64),
dropoff_latitude Nullable(Float64),
passenger_count UInt8,
trip_distance Float32,
fare_amount Float32,
extra Float32,
tip_amount Float32,
tolls_amount Float32,
total_amount Float32,
payment_type Enum('CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4, 'UNK' = 5),
pickup_ntaname LowCardinality(String),
dropoff_ntaname LowCardinality(String)
)
ENGINE = Distributed('cluster_2S_2R', 'nyc_taxi', 'trips_small_dist_local', rand());
INSERT INTO nyc_taxi.trips_small_dist
SELECT
trip_id,
pickup_datetime,
dropoff_datetime,
pickup_longitude,
pickup_latitude,
dropoff_longitude,
dropoff_latitude,
passenger_count,
trip_distance,
fare_amount,
extra,
tip_amount,
tolls_amount,
total_amount,
payment_type,
pickup_ntaname,
dropoff_ntaname
FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_{0..2}.gz',
'TabSeparatedWithNames'
);
ستستعيد بياناتك إلى خدمة Cloud جديدة. اتبع الخطوات أدناه لإنشاء خدمة Cloud جديدة.
التحضير لـ Cloud
1
افتح Cloud Console
انتقل إلى https://console.clickhouse.cloud/
2
أنشئ خدمة جديدة
3
اضبط الإعدادات وأنشئ خدمة
اختر المنطقة والتكوين المطلوبين، ثم انقر على
Create service
4
أنشئ دور وصول
افتح SQL Console
إعداد الوصول إلى S3لاستعادة النسخة الاحتياطية من S3، ستحتاج إلى تهيئة وصول آمن بين ClickHouse Cloud وحاوية S3 الخاصة بك.
- اتبع الخطوات الواردة في “Accessing S3 data securely” لإنشاء دور وصول والحصول على ARN الخاص بالدور.
- حدّث سياسة حاوية S3 التي أنشأتها في “How to create an S3 bucket and IAM role” بإضافة ARN الخاص بالدور من الخطوة السابقة.
تتضمن السياسة كِلا ARNين:
{
"Version": "2012-10-17",
"Id": "Policy123456",
"Statement": [
{
"Sid": "abc123",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::123456789123:role/ClickHouseAccess-001",
"arn:aws:iam::123456789123:user/docs-s3-user"
]
},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket",
"arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket/*"
]
}
]
}
- مستخدم IAM (
docs-s3-user): يتيح لعنقود ClickHouse ذاتي الإدارة لديك أخذ نسخة احتياطية إلى S3
- ClickHouse Cloud role (
ClickHouseAccess-001): يتيح لخدمة Cloud لديك الاستعادة من S3
يجب أخذ نسخة احتياطية لكل شارد بشكل مستقل. اتصل بعقدة في كل شارد، ثم شغّل أمر النسخ الاحتياطي باستخدام مسار وجهة فريد لكل شارد. استبدل
أخذ نسخة احتياطية (في النشر ذاتي الإدارة)
BUCKET_URL و
KEY_ID و
SECRET_KEY ببيانات اعتماد AWS الخاصة بك.
يوضح لك الدليل “كيفية إنشاء حاوية S3 ودور IAM”
كيفية الحصول عليها إذا لم تكن لديك بعد.
الشارد 1:
الشارد 2:
BACKUP DATABASE nyc_taxi
TO S3(
'BUCKET_URL/backup_s1.zip',
'KEY_ID',
'SECRET_KEY'
)
إذا كان كل شيء مُعدًّا على نحو صحيح، فسترى استجابة مشابهة لما هو موضح أدناه، تتضمن معرّفًا فريدًا مُخصَّصًا للنسخة الاحتياطية وحالة النسخة الاحتياطية.
BACKUP DATABASE nyc_taxi
TO S3(
'BUCKET_URL/backup_s2.zip',
'KEY_ID',
'SECRET_KEY'
)
Query id: efcaf053-75ed-4924-aeb1-525547ea8d45
┌─id───────────────────────────────────┬─status─────────┐
│ e73b99ab-f2a9-443a-80b4-533efe2d40b3 │ BACKUP_CREATED │
└──────────────────────────────────────┴────────────────┘
إذا تفقدت حاوية S3 التي كانت فارغة سابقًا، فسترى الآن ظهور بعض المجلدات: إذا كنت تُجري ترحيلًا كاملًا، فيمكنك تشغيل الأمر التالي لإنشاء نسخة احتياطية من الخادم بالكامل:
عمليات النشر ذات العقدة الواحدةإذا كنت لا تستخدم الجداول الموزعة، فيمكنك إنشاء نسخة احتياطية من قاعدة البيانات بالكامل بأمر واحد:
BACKUP DATABASE nyc_taxi
TO S3(
'BUCKET_URL',
'KEY_ID',
'SECRET_KEY'
)
يأخذ الأمر أعلاه نسخة احتياطية مما يلي:
BACKUP
TABLE system.users,
TABLE system.roles,
TABLE system.settings_profiles,
TABLE system.row_policies,
TABLE system.quotas,
TABLE system.functions,
ALL EXCEPT DATABASES INFORMATION_SCHEMA, information_schema, system
TO S3(
'BUCKET_ID',
'KEY_ID',
'SECRET_ID'
)
SETTINGS
compression_method='lzma',
compression_level=3;
- جميع قواعد بيانات المستخدم والجداول
- حسابات المستخدمين وكلمات المرور
- الأدوار والأذونات
- ملفات تعريف الإعدادات
- سياسات الصفوف
- الحصص
- الدوال المعرّفة من قبل المستخدم
TO S3() (لكلٍّ من AWS وGCP) و
TO AzureBlobStorage().
بالنسبة إلى قواعد البيانات الكبيرة جدًا، فكّر في استخدام
ASYNC لتشغيل النسخ الاحتياطي في الخلفية:
يمكن بعد ذلك استخدام معرّف النسخة الاحتياطية لمتابعة تقدّم عملية النسخ الاحتياطي:
BACKUP DATABASE my_database
TO S3('https://your-bucket.s3.amazonaws.com/backup.zip', 'key', 'secret')
ASYNC;
-- Returns immediately with backup ID
-- Example result:
-- ┌─id──────────────────────────────────┬─status────────────┐
-- │ abc123-def456-789 │ CREATING_BACKUP │
-- └─────────────────────────────────────┴───────────────────┘
يمكن أيضًا إجراء نسخ احتياطية تزايدية. لمزيد من التفاصيل عن النسخ الاحتياطية عمومًا، يُرجى الرجوع إلى وثائق النسخ الاحتياطي والاستعادة.
SELECT *
FROM system.backups
WHERE id = 'abc123-def456-789'
استعِد النسخة الاحتياطية لكل شارد على حدة إلى خدمة Cloud الخاصة بك. اضبط
الاستعادة إلى ClickHouse Cloud
ROLE_ARN على
القيمة التي تم الحصول عليها من “الوصول إلى بيانات S3 بأمان”.
استخدم
SETTINGS allow_non_empty_tables=true في عملية الاستعادة الثانية (وأي عملية استعادة لاحقة)
بحيث تُضاف بيانات الشارد إلى الجداول التي تمت استعادتها بالفعل بدلًا من فشل العملية بسبب تعارض:
الشارد 1:
الشارد 2:
RESTORE DATABASE nyc_taxi
FROM S3(
'BUCKET_URL/backup_s1.zip',
extra_credentials(role_arn = 'ROLE_ARN')
)
RESTORE DATABASE nyc_taxi
FROM S3(
'BUCKET_URL/backup_s2.zip',
extra_credentials(role_arn = 'ROLE_ARN')
)
SETTINGS allow_non_empty_tables=true;
وبالمثل، يمكنك إجراء استعادة كاملة للخدمة:
عمليات النشر غير الموزعةإذا كنت لا تستخدم الجداول الموزعة، فاستعِد قاعدة البيانات بأمر واحد:
RESTORE DATABASE nyc_taxi
FROM S3(
'BUCKET_URL',
extra_credentials(role_arn = 'ROLE_ARN')
)
بعد اكتمال عملية الاستعادة، يمكنك التحقق من توفّر البيانات في Cloud:
RESTORE
TABLE system.users,
TABLE system.roles,
TABLE system.settings_profiles,
TABLE system.row_policies,
TABLE system.quotas,
ALL EXCEPT DATABASES INFORMATION_SCHEMA, information_schema, system
FROM S3(
'BUCKET_URL',
extra_credentials(role_arn = 'ROLE_ARN')
)
نظرًا إلى أن ClickHouse Cloud يستخدم
-- ClickHouse Cloud restores everything in your local table
SELECT count() from nyc_taxi.trips_small_dist_local;
3000317
SharedMergeTree داخليًا، لم تعد هناك حاجة إلى الجدول الموزّع القديم. يمكنك حذفه واستبداله بعرض يحتفظ باسم الجدول الأصلي لاستعلاماتك:
ستُستعاد جداول
DROP TABLE drop table nyc_taxi.trips_small_dist;
CREATE VIEW nyc_taxi.trips_small_dist AS SELECT * FROM nyc_taxi.trips_small_dist_local;
SELECT count() from nyc_taxi.trips_small_dist;
3000317
ReplicatedMergeTree غير الموزعة كجداول
SharedMergeTree:
SELECT count() FROM nyc_taxi.trips_small_adapted;
3000317