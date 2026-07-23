إعداد VPC Peering أو Private Service Connect لـ BYOC على GCP

إعداد الشبكات الخاصة لـ BYOC على GCP

يدعم ClickHouse BYOC على GCP خيارين للاتصال الخاص، هما VPC Peering وPrivate Service Connect. وتتحرك حركة المرور بالكامل داخل شبكة GCP، من دون أن تعبر الإنترنت العام مطلقًا.

​ المتطلبات الأساسية

الخطوات المشتركة اللازمة لكلٍّ من VPC peering وPrivate Service Connect.

​ فعّل موازن التحميل الخاص لـ ClickHouse BYOC

تواصل مع ClickHouse Support لتفعيل موازن التحميل الخاص.

​ إعداد VPC peering

يُرجى الاطلاع على ميزة GCP VPC peering والانتباه إلى قيود VPC peering (على سبيل المثال، لا يمكن أن تتداخل نطاقات IP للشبكات الفرعية بين شبكات VPC المترابطة). يستخدم ClickHouse BYOC موازن تحميل خاصًا لإتاحة الاتصال الشبكي عبر peering إلى خدمات ClickHouse.

لإنشاء VPC peering أو حذفه في ClickHouse BYOC، اتبع الخطوات التالية:

خطوات هذا المثال مخصّصة لسيناريو بسيط. أما في السيناريوهات المتقدمة، مثل peering مع اتصال on-premise، فقد يلزم إجراء بعض التعديلات.

1 إنشاء peering connection في هذا المثال، نُعدّ peering بين شبكة BYOC VPC وشبكة VPC أخرى موجودة بالفعل. انتقل إلى “VPC Network” في مشروع Google Cloud الخاص بـ ClickHouse BYOC. اختر “VPC network peering”. انقر على “Create connection”. أدخل الحقول المطلوبة وفقًا لاحتياجاتك. في ما يلي لقطة شاشة لإنشاء peering داخل مشروع GCP نفسه. يتطلب GCP VPC peering وجود اتصالين بين الشبكتين لكي يعمل (أي اتصال من شبكة BYOC إلى شبكة VPC الحالية، واتصال من شبكة VPC الحالية إلى شبكة BYOC). لذلك، تحتاج أيضًا إلى إنشاء اتصال آخر مماثل في الاتجاه المعاكس. في ما يلي لقطة شاشة لإنشاء peering connection الثاني: بعد إنشاء الاتصالين، يجب أن تصبح حالة الاتصالين “Active” بعد تحديث صفحة Google Cloud Console: يجب أن تصبح خدمة ClickHouse الآن متاحة من شبكة VPC المترابطة. 2 الوصول إلى خدمة ClickHouse عبر peering connection للوصول إلى ClickHouse بشكل خاص، يتم توفير موازن تحميل خاص وendpoint لاتصال آمن من شبكة VPC المترابطة الخاصة بالمستخدم. ويتبع private endpoint تنسيق public endpoint نفسه مع اللاحقة -private . على سبيل المثال: Public endpoint : h5ju65kv87.mhp0y4dmph.us-east1.gcp.byoc.clickhouse.cloud

: Private endpoint: h5ju65kv87-private.mhp0y4dmph.us-east1.gcp.byoc.clickhouse.cloud

​ إعداد PSC (Private Service Connect)

يوفّر GCP PSC ‏(Private Service Connect) اتصالًا خاصًا وآمنًا بخدمات ClickHouse BYOC لديك من دون الحاجة إلى VPC peering أو بوابات الإنترنت.