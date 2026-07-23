الخطوات المشتركة اللازمة لكلٍّ من VPC peering وPrivate Service Connect.
المتطلبات الأساسية
تواصل مع ClickHouse Support لتفعيل موازن التحميل الخاص.
فعّل موازن التحميل الخاص لـ ClickHouse BYOC
يُرجى الاطلاع على ميزة GCP VPC peering والانتباه إلى قيود VPC peering (على سبيل المثال، لا يمكن أن تتداخل نطاقات IP للشبكات الفرعية بين شبكات VPC المترابطة). يستخدم ClickHouse BYOC موازن تحميل خاصًا لإتاحة الاتصال الشبكي عبر peering إلى خدمات ClickHouse. لإنشاء VPC peering أو حذفه في ClickHouse BYOC، اتبع الخطوات التالية:
إعداد VPC peering
خطوات هذا المثال مخصّصة لسيناريو بسيط. أما في السيناريوهات المتقدمة، مثل peering مع اتصال on-premise، فقد يلزم إجراء بعض التعديلات.
1
إنشاء peering connection
في هذا المثال، نُعدّ peering بين شبكة BYOC VPC وشبكة VPC أخرى موجودة بالفعل.
- انتقل إلى “VPC Network” في مشروع Google Cloud الخاص بـ ClickHouse BYOC.
- اختر “VPC network peering”.
- انقر على “Create connection”.
- أدخل الحقول المطلوبة وفقًا لاحتياجاتك. في ما يلي لقطة شاشة لإنشاء peering داخل مشروع GCP نفسه.
2
الوصول إلى خدمة ClickHouse عبر peering connection
للوصول إلى ClickHouse بشكل خاص، يتم توفير موازن تحميل خاص وendpoint لاتصال آمن من شبكة VPC المترابطة الخاصة بالمستخدم. ويتبع private endpoint تنسيق public endpoint نفسه مع اللاحقة
-private. على سبيل المثال:
- Public endpoint:
h5ju65kv87.mhp0y4dmph.us-east1.gcp.byoc.clickhouse.cloud
- Private endpoint:
h5ju65kv87-private.mhp0y4dmph.us-east1.gcp.byoc.clickhouse.cloud
يوفّر GCP PSC (Private Service Connect) اتصالًا خاصًا وآمنًا بخدمات ClickHouse BYOC لديك من دون الحاجة إلى VPC peering أو بوابات الإنترنت.
إعداد PSC (Private Service Connect)
1
اطلب إعداد خدمة PSC
تواصل مع ClickHouse Support لطلب إعداد خدمة PSC لبيئة نشر BYOC لديك. لا يلزم تقديم أي معلومات محددة في هذه المرحلة—يكفي فقط توضيح أنك تريد إعداد اتصال PSC.سيتولى ClickHouse Support تفعيل مكونات البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك موازن التحميل الخاص وخدمة PSC.
2
الحصول على اسم خدمة GCP PSC واسم DNS
سيوفّر لك ClickHouse Support اسم خدمة PSC. ويمكنك أيضًا العثور عليه في ClickHouse Cloud console ضمن “Organization” -> “Infrastructure”، ثم النقر على اسم البنية التحتية لعرض التفاصيل.يمكنك أيضًا العثور على اسم خدمة PSC في وحدة تحكم GCP Private Service Connect ضمن “Published services” (صفِّ حسب اسم الخدمة أو ابحث عن خدمات ClickHouse)
3
أنشئ نقطة نهاية PSC في شبكتك
بعد أن يقوم ClickHouse Support بتمكين خدمة PSC من جانبهم، ستحتاج إلى إنشاء نقطة نهاية PSC في شبكة تطبيق العميل لديك للاتصال بخدمة ClickHouse PSC.
- إنشاء نقطة نهاية PSC:
- انتقل إلى GCP Console -> Network Services → Private Service Connect → Connect Endpoint
- اختر “Published service” ضمن “Target”، ثم أدخل اسم خدمة PSC الذي حصلت عليه في الخطوة الأخيرة في حقل “Target details”
- أدخل اسمًا صالحًا لنقطة النهاية
- اختر شبكتك وحدد الشبكات الفرعية (وهذه هي الشبكة التي سيتصل منها تطبيق العميل لديك)
- اختر أو أنشئ عنوان IP جديدًا لنقطة النهاية. يجب استخدام عنوان IP هذا في الخطوة Set private DNS name for endpoint
- انقر على “Add Endpoint”، ثم انتظر قليلًا حتى يتم إنشاء نقطة النهاية.
- يجب أن تصبح حالة نقطة النهاية “Accepted”، وتواصل مع ClickHouse Support إذا لم يتم قبولها تلقائيًا.
- الحصول على معرّف اتصال PSC:
- انقر على تفاصيل نقطة النهاية واحصل على “PSC Connection ID” لاستخدامه في الخطوة Add endpoint’s PSC Connection ID to service allowlist
4
تعيين اسم private DNS لنقطة النهاية
تحتاج إلى توجيه جميع النطاقات الفرعية (wildcard) لـ “اسم DNS”، والمأخوذ من خطوة الحصول على اسم خدمة GCP PSC واسم DNS، إلى عنوان IP الخاص بـ PSC endpoint في GCP. ويضمن ذلك أن تتمكن الخدمات/المكوّنات داخل VPC/الشبكة لديك من حله بشكل صحيح.
توجد عدة طرق لتهيئة DNS. يُرجى إعداد DNS بما يتناسب مع حالة الاستخدام الخاصة بك.
5
أضِف معرّف اتصال PSC الخاص بنقطة النهاية إلى قائمة السماح لكل خدمة
بمجرد إنشاء نقطة نهاية PSC الخاصة بك وتصبح الحالة “Accepted”، يجب إضافة معرّف اتصال PSC الخاص بنقطة النهاية إلى قائمة السماح لكل خدمة ClickHouse تريد الوصول إليها عبر PSC.تواصل مع ClickHouse Support:
- قدّم معرّفات اتصال PSC الخاصة بنقطة النهاية إلى ClickHouse Support
- حدّد خدمات ClickHouse التي يجب أن تسمح بالوصول من نقطة النهاية هذه
- سيضيف ClickHouse Support معرّفات اتصال نقطة النهاية إلى قائمة السماح الخاصة بالخدمة
6
الاتصال بـ ClickHouse عبر PSC
بعد إضافة معرّفات اتصال نقاط النهاية إلى قائمة السماح، يمكنك الاتصال بخدمة ClickHouse الخاصة بك باستخدام نقطة نهاية PSC.يكون تنسيق نقطة نهاية PSC مشابهًا لتنسيق نقطة النهاية العامة، لكنه يتضمن نطاقًا فرعيًا
p. على سبيل المثال:
- نقطة النهاية العامة:
h5ju65kv87.mhp0y4dmph.us-east1.gcp.clickhouse-byoc.com
- نقطة نهاية PSC:
h5ju65kv87.p.mhp0y4dmph.us-east1.gcp.clickhouse-byoc.com