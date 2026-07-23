تتوفر تفاصيل الاتصال لكل خدمة BYOC في وحدة تحكم ClickHouse Cloud: افتح الخدمة وانقر على Connect. بالنسبة إلى خدمات BYOC، يتضمن مربع الحوار Connect قائمة منسدلة باسم Connection via. استخدمها لاختيار طريقة الوصول إلى الخدمة:
اختيار مسار اتصال في وحدة التحكم
- موازن التحميل العام — نقطة النهاية المتاحة عبر الإنترنت.
- موازن التحميل الخاص — نقطة النهاية الداخلية التي يتم الوصول إليها عبر VPC peering أو الشبكات المتصلة. لا تظهر إلا عند تمكين موازن التحميل الخاص لبنيتك التحتية.
- PrivateLink (AWS) / Private Service Connect (GCP) — اسم مضيف نقطة النهاية الخاصة لدى موفر السحابة. لا يظهر إلا عند تمكين PrivateLink or Private Service Connect.
curl)، والعميل الأصلي، وJDBC، وMySQL، ومقتطفات عملاء اللغات (بايثون، وNode.js، وJava، وGo، وC#) — بحيث يمكنك نسخ أمر جاهز للاستخدام للمسار الذي تحتاجه بالضبط من دون تعديل اسم المضيف يدويًا.
لا تعرض القائمة المنسدلة إلا المسارات المُمكّنة لبنيتك التحتية، ويُحدَّث محتواها في كل مرة يُفتح فيها مربع الحوار — لذلك يظهر موازن التحميل الخاص أو نقطة نهاية PrivateLink المُمكّنة حديثًا عند فتح Connect في المرة التالية، من دون أي تأخير في الانتشار. وعندما لا يتوفر سوى مسار واحد، تظهر القائمة المنسدلة معطلة مع تحديد نقطة النهاية تلك.
يوفر موازن التحميل العام إمكانية الوصول إلى خدمات ClickHouse الخاصة بك عبر الإنترنت. وهذا هو التكوين الافتراضي عند استخدام VPC مخصص مُدار من ClickHouse.
موازن التحميل العام
- الوصول: يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت العام
- حالة الاستخدام: مناسب للتطبيقات والمستخدمين الذين يحتاجون إلى الاتصال من مواقع أو شبكات مختلفة
- الأمان: محمي بتشفير TLS وتصفية عناوين IP (يوصى به)
للاتصال بخدمة ClickHouse الخاصة بك باستخدام نقطة النهاية العامة:
الاتصال عبر موازن التحميل العام
- احصل على نقطة نهاية خدمتك من وحدة تحكم ClickHouse Cloud. تُعرض نقطة النهاية في قسم “Connect” ضمن خدمتك.
sb9jmrq2ne.asf3kcggao.ap-southeast-1.aws.clickhouse-byoc.com
يُوصى بشدة باستخدام تصفية عناوين IP (IP Access List) عند استخدام موازن تحميل عام، وذلك لتقييد الوصول بعناوين IP أو نطاقات CIDR المصرّح بها فقط. للحصول على معلومات مفصلة حول تصفية عناوين IP، راجع وثائق IP Access List.
تصفية عناوين IP
يوفّر موازن التحميل الخاص وصولًا داخليًا إلى خدمات ClickHouse لديك، ولا يمكن الوصول إليه إلا من داخل شبكاتك المتصلة (على سبيل المثال، شبكات VPC المقترنة). هذا هو الإعداد الافتراضي عند استخدام VPC مُدار من العميل.
موازن تحميل خاص
- الوصول: لا يمكن الوصول إليه إلا من داخل البنية التحتية لشبكتك الخاصة
- حالة الاستخدام: مثالي للتطبيقات التي تعمل ضمن البيئة السحابية نفسها أو المتصلة عبر VPC peering
- الأمان: تبقى حركة المرور ضمن شبكتك الخاصة، من دون التعرّض للإنترنت العام
للاتصال باستخدام نقطة النهاية الخاصة:
الاتصال عبر موازن التحميل الخاص
- فعِّل موازن التحميل الخاص (إذا لم يكن مفعّلًا بالفعل). تواصل مع ClickHouse Support إذا كنت بحاجة إلى تمكين موازن تحميل خاص لنشرك.
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تأكّد من توفّر الاتصال بالشبكة:
- بالنسبة إلى VPC peering: أكمل إعداد VPC peering (راجع Private Networking Setup)
- بالنسبة إلى الشبكات الخاصة الأخرى: تأكّد من تكوين التوجيه للوصول إلى VPC الخاص بـ BYOC
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احصل على نقطة النهاية الخاصة بك:
تتوفّر نقطة النهاية الخاصة في وحدة تحكم ClickHouse Cloud ضمن قسم “Connect” في خدمتك. تأتي نقطة النهاية الخاصة بالتنسيق نفسه المستخدم في نقطة النهاية العامة، ولكن مع إضافة اللاحقة
-privateإلى جزء معرّف الخدمة. على سبيل المثال:
- نقطة النهاية العامة:
sb9jmrq2ne.asf3kcggao.ap-southeast-1.aws.clickhouse-byoc.com
- نقطة النهاية الخاصة:
sb9jmrq2ne-private.asf3kcggao.ap-southeast-1.aws.clickhouse-byoc.com
-privateيدويًا، اختر Private load balancer من القائمة المنسدلة Connection via في مربع الحوار Connect لنسخ نقطة النهاية وأوامر الاتصال الجاهزة مباشرةً.
- نقطة النهاية العامة:
على الرغم من أن موازنات التحميل الخاصة تقيّد الوصول على الشبكات الداخلية فقط، فلا يزال بإمكانك إعداد تصفية عناوين IP للتحكم بشكل أدق في الجهات داخل شبكتك الخاصة المسموح لها بالاتصال. تستخدم تصفية عناوين IP لموازنات التحميل الخاصة آلية الإعداد نفسها المستخدمة مع موازنات التحميل العامة: حدِّد عناوين IP المسموح بها أو نطاقات CIDR، وسيتولى ClickHouse Cloud تطبيق هذه القواعد بالشكل المناسب على كل نوع من نقاط النهاية. وتُميّز المنصة تلقائيًا بين نطاقات CIDR العامة والخاصة وتُسنِدها إلى نقاط نهاية موازن التحميل المقابلة. راجع وثائق IP Access List.
تصفية عناوين IP
بالنسبة إلى عمليات النشر على AWS، تتحكم مجموعة الأمان الخاصة بموازن التحميل الخاص في تحديد الشبكات التي يمكنها الوصول إلى نقطة النهاية. وبشكل افتراضي، يُسمح فقط بحركة المرور الواردة من داخل BYOC VPC. لمزيد من التفاصيل، راجع تكوين مجموعة الأمان لموازن التحميل الخاص.
تكوين مجموعة الأمان
يوفّر كلٌّ من AWS PrivateLink وGCP Private Service Connect خيار الاتصال الأكثر أمانًا، مما يتيح لك الوصول إلى خدمات ClickHouse عبر اتصال خاص ومن دون VPC peering أو بوابات الإنترنت.
PrivateLink أو Private Service Connect
- الوصول: اتصال خاص عبر الخدمة المُدارة من موفّر السحابة
- عزل الشبكة: لا تمرّ حركة المرور عبر الإنترنت العام مطلقًا
- حالة الاستخدام: عمليات نشر على مستوى المؤسسات تتطلب أقصى درجات الأمان وعزل الشبكة
- الفوائد:
- لا حاجة إلى VPC peering
- معمارية شبكة مبسطة
- تحسين مستوى الأمان والامتثال
أكمل إعداد PrivateLink أو Private Service Connect (راجع Private Networking Setup). بعد اكتمال الإعداد، يمكنك الاتصال بخدمة ClickHouse الخاصة بك باستخدام تنسيق نقطة نهاية خاص بـ PrivateLink. تتضمن نقطة نهاية PrivateLink نطاقًا فرعيًا
الاتصال عبر PrivateLink/Private Service Connect
vpce للإشارة إلى أن التوجيه يتم عبر نقطة نهاية VPC. ويقوم تحليل DNS داخل VPC لديك بتوجيه حركة المرور تلقائيًا عبر نقطة نهاية PrivateLink.
يشبه تنسيق نقطة نهاية PrivateLink نقطة النهاية العامة، لكنه يتضمن نطاقًا فرعيًا
vpce بين النطاق الفرعي للخدمة والنطاق الفرعي للبنية التحتية الخاصة بـ BYOC. على سبيل المثال:
- نقطة النهاية العامة:
h5ju65kv87.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.clickhouse-byoc.com
- نقطة نهاية PrivateLink:
h5ju65kv87.vpce.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.clickhouse-byoc.com
لاستخدام PrivateLink أو Private Service Connect، يجب السماح صراحةً بـ Endpoint ID لاتصال العميل الخاص بك لكل خدمة ClickHouse. يُرجى التواصل مع ClickHouse Support وتزويدهم بقيم Endpoint ID الخاصة بك لإضافتها إلى قائمة السماح الخاصة بالخدمة. للحصول على تعليمات إعداد مفصلة، راجع دليل Private Networking Setup.
قائمة السماح لـ Endpoint ID
اختيار طريقة الاتصال المناسبة
|طريقة الاتصال
|مستوى الأمان
|متطلبات الشبكة
|حالة الاستخدام
|موازن التحميل العام
|متوسط (مع تصفية عناوين IP)
|الوصول إلى الإنترنت
|التطبيقات أو المستخدمون من مواقع مختلفة
|موازن التحميل الخاص
|عالٍ
|VPC peering أو شبكة خاصة
|التطبيقات في البيئة السحابية نفسها
|PrivateLink/Private Service Connect
|الأعلى
|خدمة مُدارة من موفر السحابة
|عمليات نشر مؤسسية تتطلب أقصى درجات العزل
إذا كنت تواجه مشكلات في الاتصال:
استكشاف أخطاء الاتصال وإصلاحها
- تحقق من إمكانية الوصول إلى نقطة النهاية: تأكد من أنك تستخدم نقطة النهاية الصحيحة (العامة أم الخاصة)
- تحقق من عوامل تصفية IP: بالنسبة إلى موازنات التحميل العامة، تأكد من أن عنوان IP الخاص بك مُدرج في قائمة السماح
- تحقق من اتصال الشبكة: بالنسبة إلى الاتصالات الخاصة، تأكد من إعداد VPC peering أو PrivateLink بشكل صحيح
- تحقق من مجموعات الأمان: بالنسبة إلى موازنات التحميل الخاصة، تأكد من أن قواعد مجموعة الأمان تسمح بمرور البيانات من شبكتك المصدر
- تحقق من مجموعات الأمان: بالنسبة إلى PrivateLink أو Private Service Connect، تأكد من إضافة معرّف نقطة النهاية إلى قائمة السماح الخاصة بخدمة ClickHouse
- راجع المصادقة: تأكد من أنك تستخدم بيانات الاعتماد الصحيحة (اسم المستخدم وكلمة المرور)
- تواصل مع ClickHouse Support: إذا استمرت المشكلات، فتواصل مع ClickHouse Support