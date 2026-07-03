​ نظرة عامة

تتولى ClickHouse Cloud إدارة الترقيات وأعمال الصيانة الخاصة بنشر BYOC لديك، لضمان بقاء خدماتك آمنة وعالية الأداء ومواكبة لأحدث التحديثات. توضح هذه الصفحة آليات الترقية للمكونات المختلفة في بنيتك التحتية لـ BYOC، وكيفية عمل نوافذ الصيانة.

​ عملية ترقية خدمة ClickHouse

نُجري بانتظام ترقيات لقاعدة بيانات ClickHouse، بما في ذلك ترقيات الإصدارات، وإصلاحات الأخطاء، وتحسينات الأداء. يستخدم ClickHouse Cloud نهج “make before break” (MBB) في الترقيات، حيث يضيف نُسخًا متماثلة محدَّثة قبل إزالة القديمة، مما يجعل الترقيات أكثر سلاسة وأقل تأثيرًا في أعباء العمل قيد التشغيل.

تتبع ترقيات خدمة ClickHouse في BYOC العملية نفسها والآليات نفسها المتبعة في خدمات ClickHouse Cloud القياسية، بما في ذلك دعم قنوات الإصدار (Fast وRegular وSlow) ونوافذ الصيانة المجدولة. تتوفر جميع ميزات فئتَي Scale وEnterprise في عمليات نشر BYOC. للحصول على معلومات مفصلة حول جداول الترقية، وقنوات الإصدار، ونوافذ الصيانة، راجع وثائق الترقية

​ عملية ترقية الخدمات والموارد في Cloud

تُجري ClickHouse Cloud بانتظام ترقيات للخدمات الداعمة التي تعمل على Kubernetes ولمكوّنات البنية التحتية ضمن نشر BYOC لديك، وذلك لضمان الأمان والموثوقية وإتاحة الوصول إلى الميزات الجديدة. تُنفَّذ ترقيات خدمات Cloud هذه في الخلفية، وتتوافق مع جداول إصدارات Cloud القياسية لدينا. تُدار جميع الخدمات الداعمة عبر ArgoCD، وقد صُمِّمت هذه الترقيات بحيث لا تؤدي إلى أي تعطيل للخدمة. ولا يُتوقع حدوث أي انقطاع في الخدمة أثناء هذه التحديثات.

تشمل أمثلة خدمات Cloud التي تتم ترقيتها ما يلي:

ClickHouse Operator : عامل Kubernetes الذي يدير مجموعات ClickHouse

: عامل Kubernetes الذي يدير مجموعات ClickHouse Istio Services : مكوّنات Ingress وingress والوكيل

: مكوّنات Ingress وingress والوكيل Monitoring Stack: مكوّنات Prometheus وGrafana وAlertManager وThanos

​ عملية ترقية عنقود Kubernetes

يتطلب عنقود Kubernetes ‏(EKS على AWS وGKE على GCP) الذي يستضيف خدمات ClickHouse لديك ترقيات دورية للحفاظ على الأمان والتوافق وإتاحة الوصول إلى الميزات الجديدة. وتتولى ClickHouse Cloud إدارة جميع ترقيات عنقود Kubernetes لبيئة نشر BYOC الخاصة بك، بما يضمن بقاء عنقودك محدَّثًا بالإصدارات المدعومة.

​ أنواع ترقية العنقود

ترقيات مستوى التحكم: تُرقّي ClickHouse Cloud مكونات مستوى التحكم في Kubernetes (خادم واجهة برمجة التطبيقات، وetcd، وcontroller manager). وتكون هذه الترقيات عادةً شفافة لأحمال العمل لديك ولا تتطلب إعادة تشغيل الكبسولات.

ترقيات مجموعة العقد: تتطلب ترقية العقد العاملة استبدال العقد، مما قد يؤثر في الكبسولات قيد التشغيل. وتنسّق ClickHouse Cloud هذه الترقيات باتباع نهج الإنشاء قبل الإزالة لتقليل الانقطاع إلى أدنى حد:

تُجهَّز عقد جديدة بإصدار Kubernetes المحدَّث قبل إزالة العقد القديمة

تُخلى الكبسولات وتُنقل بسلاسة إلى العقد الجديدة

لا تُنهى العقد القديمة إلا بعد اكتمال نقل الكبسولات بنجاح

قد تؤدي ترقيات عقد Kubernetes إلى إعادة تشغيل وجيزة للكبسولات أثناء عملية الترحيل. وتستخدم ClickHouse Cloud ميزانيات تعطيل الكبسولات وعمليات الإيقاف السلس لتقليل الأثر في أحمال العمل لديك.

​ جدول الترقيات

تُجدول ترقيات عنقود Kubernetes بالتنسيق معك عبر ClickHouse Support. وسنبلغك بخطط الترقية مسبقًا، ونعمل معك على تحديد نافذة صيانة مناسبة تقلّل الأثر التشغيلي إلى أدنى حد.

​ دعم الإصدارات

تحافظ ClickHouse Cloud على عناقيد Kubernetes ضمن نطاقات الإصدارات المدعومة التي يحددها مزود الخدمة السحابية لديك (AWS EKS أو Google GKE). ونضمن بقاء عنقودك متوافقًا مع متطلبات المزود، مع مواكبة أحدث تصحيحات الأمان وتحديثات الميزات.