chproxy هو وكيل HTTP وموازن حمل لقاعدة بيانات ClickHouse. الميزات:
chproxy
- التوجيه لكل مستخدم والتخزين المؤقت للاستجابات.
- حدود مرنة.
- التجديد التلقائي لشهادات SSL.
صُمِّم KittenHouse ليكون وكيلًا محليًا بين ClickHouse وخادم التطبيق عندما يكون تخزين بيانات
KittenHouse
INSERT مؤقتًا على جانب تطبيقك غير ممكن أو غير عملي.
الميزات:
- تخزين البيانات مؤقتًا في الذاكرة وعلى القرص.
- توجيه على مستوى كل جدول.
- موازنة التحميل وفحوصات الحالة.
ClickHouse-Bulk أداة بسيطة لتجميع عمليات insert في ClickHouse. الميزات:
ClickHouse-Bulk
- تجميع الطلبات وإرسالها عند بلوغ العتبة أو وفقًا للفاصل الزمني.
- دعم عدة خوادم بعيدة.
- المصادقة الأساسية.