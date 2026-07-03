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chproxy

chproxy هو وكيل HTTP وموازن حمل لقاعدة بيانات ClickHouse. الميزات:
  • التوجيه لكل مستخدم والتخزين المؤقت للاستجابات.
  • حدود مرنة.
  • التجديد التلقائي لشهادات SSL.
مُنفَّذ بلغة Go.

KittenHouse

صُمِّم KittenHouse ليكون وكيلًا محليًا بين ClickHouse وخادم التطبيق عندما يكون تخزين بيانات INSERT مؤقتًا على جانب تطبيقك غير ممكن أو غير عملي. الميزات:
  • تخزين البيانات مؤقتًا في الذاكرة وعلى القرص.
  • توجيه على مستوى كل جدول.
  • موازنة التحميل وفحوصات الحالة.
مكتوب بلغة Go.

ClickHouse-Bulk

ClickHouse-Bulk أداة بسيطة لتجميع عمليات insert في ClickHouse. الميزات:
  • تجميع الطلبات وإرسالها عند بلوغ العتبة أو وفقًا للفاصل الزمني.
  • دعم عدة خوادم بعيدة.
  • المصادقة الأساسية.
مُنفَّذ بلغة Go.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦