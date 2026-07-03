تعرّف على كيفية بناء تطبيقات التحليلات في الوقت الفعلي باستخدام ClickHouse Cloud للحصول على رؤى فورية واتخاذ قرارات قائمة على البيانات

في مجال التحليلات، تعني عبارة “في الوقت الفعلي” عادةً أن تبدو تجربة المستخدم نفسها مباشرة. يقوم العميل بتحديث لوحة معلومات، أو فتح لوحة المتصدرين، أو التحقيق في مشكلة، ويتوقع أن تعكس البيانات ما حدث للتو. ومن الناحية التقنية، لا يعني هذا مجرد تقديم استعلامات تحليلية منخفضة زمن الاستجابة، بل تحقيق ذلك مع إدخال البيانات باستمرار وبأحجام كبيرة.

​ خصائص نظام للتحليلات في الوقت الفعلي

عندما يقيّم العملاء منصة للتحليلات في الوقت الفعلي، فإنهم غالبًا ما يركّزون فقط على زمن استجابة الاستعلام. وسؤال “هل يمكنه إرجاع إجابة خلال 50ms؟” سؤالٌ منطقي، ويمكن لمعظم محركات التحليلات الإجابة عنه بصورة مقنعة إذا وفّرت لها موارد حوسبة كافية على مجموعة بيانات ثابتة.

لكن السؤال الذي يحدّد ما يلمسه المستخدمون فعليًا أصعب من ذلك. وهو ما إذا كان النظام يستطيع إرجاع إجابة خلال 50ms على بيانات وصلت قبل ثانية واحدة، بينما لا تزال عملية استيعاب البيانات جارية، وفي الوقت نفسه يرسل مستخدمون آخرون استعلاماتهم أيضًا.

يتطلّب إتاحة البيانات التفكير في الزمن الإجمالي اللازم للوصول إلى الرؤى، وهو يتكوّن من ثلاثة مكوّنات.

الوقت اللازم لاستيعاب البيانات : كم يستغرق وصول البيانات المُنشأة حديثًا إلى المنصة وتخزينها فيها بشكل دائم؟

: كم يستغرق وصول البيانات المُنشأة حديثًا إلى المنصة وتخزينها فيها بشكل دائم؟ الوقت اللازم للتحويل والإعداد : كم يستغرق تنظيف البيانات وإثراؤها وربطها وتجميعها مسبقًا أو تحديث البُنى المستخدمة لخدمة الاستعلامات (العروض المادية، والتجميعات التراكمية، والفهارس) التي تُنفَّذ عليها الاستعلامات فعليًا؟

: كم يستغرق تنظيف البيانات وإثراؤها وربطها وتجميعها مسبقًا أو تحديث البُنى المستخدمة لخدمة الاستعلامات (العروض المادية، والتجميعات التراكمية، والفهارس) التي تُنفَّذ عليها الاستعلامات فعليًا؟ الوقت اللازم للاستعلام: كم يستغرق تخطيط القراءة وتنفيذها بمجرد أن تصبح البيانات متاحة؟