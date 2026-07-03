​ ClickHouse للأوبزرفابيليتي

أدرك المستخدمون الأوائل لـ ClickHouse حقيقة أساسية: الأوبزرفابيليتي هي في جوهرها مشكلة بيانات. فقاعدة البيانات التي تختارها تحدد تكلفة منصة الأوبزرفابيليتي لديك وقابليتها للتوسع وإمكاناتها، ولهذا يكون اختيار قاعدة البيانات المناسبة للبيانات الزمنية غالبًا أهم قرار معماري عند بناء حل داخلي أو عند إطلاق شركة أوبزرفابيليتي.

ولهذا السبب تحديدًا ظل ClickHouse في قلب مكدسات الأوبزرفابيليتي لسنوات. فمن عمالقة الصناعة مثل Netflix وeBay إلى الشركات الناشئة في مجال الأوبزرفابيليتي مثل Sentry وDash0، يشغّل ClickHouse السجلات والمقاييس والتتبع على نطاق هائل. كما أن تخزينه العمودي، والضغط المكثف، ومحرك التنفيذ المتجهي، يخفض التكاليف بشكل كبير ويوفر الاستعلامات دون الثانية التي يحتاجها المهندسون لتصحيح أخطاء الأنظمة العاملة مباشرةً من دون انتظار أدوات بطيئة.

في صميم استخدام ClickHouse في الأوبزرفابيليتي يأتي ClickStack، وهو منصة أوبزرفابيليتي مبتكرة تُحدث نقلة في طريقة تعاملك مع السجلات والتتبعات والمقاييس عبر تخزينها جميعًا في قاعدة بيانات ClickHouse واحدة. ويجعل هذا النهج الموحّد ربط الإشارات عبر بنيتك التحتية وتطبيقاتك بالكامل أمرًا بالغ السهولة.

يعتمد ClickStack على ثلاثة مكونات أساسية تعمل معًا بسلاسة:

OpenTelemetry OpenTelemetry

ClickHouse ClickHouse

HyperDX HyperDX تعمل توزيعة ClickStack من OpenTelemetry Collector كبوابة إدخال البيانات لديك. وقد أصبح OpenTelemetry المعيار المعتمد في مجال الأوبزرفابيليتي، ما يجعل هذا الـ collector الخيار الطبيعي للتعامل مع تدفقات telemetry لديك. اختير ClickHouse تحديدًا لما يقدمه من أداء استثنائي مع البيانات عالية الكاردينالية وعمليات التجميع فائقة السرعة التي تتطلبها أعباء عمل الأوبزرفابيليتي. يوفّر HyperDX واجهة مستخدم بديهية تجمع كل بياناتك في مكان واحد، مع إمكانات قوية للاستعلام وميزات متقدمة للربط.

وما يجعل ClickStack جذابًا بشكل خاص هو مرونته. فرغم أنه يدعم OpenTelemetry بشكل أصيل ويعمل بأفضل صورة ضمن منظومة OpenTelemetry، فإنه ليس مقصورًا عليه وحده. يمكنك إدخال البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك S3 وKafka وغيرهما من agents، مما يمنحك حرية العمل مع بنيتك التحتية الحالية.