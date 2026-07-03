|حالة الاستخدام
|ملخص سريع
|التحليلات اللحظية
|استعلامات تُنفَّذ في أقل من ثانية على مليارات الصفوف بالتزامن مع وصول البيانات. مثالي للوحات المعلومات الموجّهة للعملاء، ولوحات الصدارة المباشرة، وأي ميزة في المنتج تقرأ من تدفق أحداث يتحدّث باستمرار.
|Observability
|استقبل السجلات والمقاييس والتتبعات واستعلم عنها داخل قاعدة بيانات ClickHouse واحدة عبر ClickStack. يزيل مشكلة العزل بين الركائز الثلاث، ويمنحك تحليلاً مترابطًا كامل الدقة من دون تجميع مسبق.
|مستودعات البيانات
|اجمع بين ClickHouse وopen table formats (Iceberg وDelta Lake وHudi) على object storage لتحصل على معاملات ACID، وفرض schema، وأداء استعلامات بمستوى مستودعات البيانات، من دون حبس بياناتك.
|التحليلات القائمة على الوكلاء
|تتطلب AI agents تزامنًا عاليًا وبيانات كاملة الدقة في الوقت نفسه. يجمع ClickHouse بين التحليلات اللحظية، ومستودعات البيانات، وObservability في منصة واحدة يمكن للوكلاء الاستعلام منها مباشرة عبر MCP أو واجهات اللغة الطبيعية.
حالات الاستخدام
استكشف حالات استخدام ClickHouse، بما في ذلك التحليلات اللحظية، وObservability، ومستودعات البيانات، والتحليلات القائمة على الوكلاء
يصلح ClickHouse للاستخدام سواءً كمخزن بيانات أساسي أو كطبقة تحليلات. تجعله معماريته العمودية، والمعالجة المتجهة، وتصميمه السحابي الأصلي، مناسبًا على نحو فريد لأعباء العمل التحليلية التي تتطلب السرعة والتوسع معًا.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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