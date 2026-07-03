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يصلح ClickHouse للاستخدام سواءً كمخزن بيانات أساسي أو كطبقة تحليلات. تجعله معماريته العمودية، والمعالجة المتجهة، وتصميمه السحابي الأصلي، مناسبًا على نحو فريد لأعباء العمل التحليلية التي تتطلب السرعة والتوسع معًا.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦