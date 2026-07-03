التحليلات اللحظية استعلامات تُنفَّذ في أقل من ثانية على مليارات الصفوف بالتزامن مع وصول البيانات. مثالي للوحات المعلومات الموجّهة للعملاء، ولوحات الصدارة المباشرة، وأي ميزة في المنتج تقرأ من تدفق أحداث يتحدّث باستمرار.

Observability استقبل السجلات والمقاييس والتتبعات واستعلم عنها داخل قاعدة بيانات ClickHouse واحدة عبر ClickStack. يزيل مشكلة العزل بين الركائز الثلاث، ويمنحك تحليلاً مترابطًا كامل الدقة من دون تجميع مسبق.

مستودعات البيانات اجمع بين ClickHouse وopen table formats ‏(Iceberg وDelta Lake وHudi) على object storage لتحصل على معاملات ACID، وفرض schema، وأداء استعلامات بمستوى مستودعات البيانات، من دون حبس بياناتك.