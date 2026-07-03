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تفرض أحمال عمل الذكاء الاصطناعي مجموعة ثابتة من المتطلبات بغض النظر عن حالة الاستخدام:
  • تزامنًا عاليًا للاستعلامات
  • أزمنة استجابة أقل من ثانية
  • بيانات كاملة الدقة على نطاق واسع
توضح هذه الوثيقة كيف يلبّي ClickHouse هذه المتطلبات عبر التحليلات في الوقت الفعلي، ومستودعات البيانات، والرصدية، وكيف تتقارب حالات الاستخدام هذه ضمن منصة بيانات موحّدة للتطبيقات القائمة على الوكلاء.

ClickHouse لأحمال العمل الوكيلة

تتطلب ميزات التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل الرؤى المُولَّدة، واكتشاف الشذوذ، والتوصيات، وواجهات اللغة الطبيعية لبيانات المنتج، حلقة تغذية راجعة محكمة بين الكتابات المعاملاتية والقراءات التحليلية. والبنية القياسية لذلك هي Postgres + ClickHouse:
  • يتولى Postgres المعاملات وحالة التطبيق، بينما يتولى ClickHouse التحليلات.
  • يوفّر ClickHouse استيعابًا سريعًا للبيانات، واستعلامات دون الثانية على مليارات الصفوف، ومستويات التزامن التي تتطلبها التطبيقات الموجّهة للعملاء.
ومع تحوّل التطبيقات إلى نمط الوكلاء، تزداد أهمية هذا الاقتران. يجب على الوكلاء الاستعلام باستمرار عن بيانات المنتج الحية، مما يزيد كلاً من وتيرة الاستعلامات ومستوى التزامن. يعالج ClickHouse ذلك من خلال تكامل Postgres + ClickHouse أصلي يوفّر نسخًا متماثلًا تلقائيًا للبيانات وتجربة موحدة للمطورين، ما يلغي الحاجة إلى إدارة مسار CDC منفصل.

تقارب مستودعات البيانات والرصدية

لطالما كانت مستودعات البيانات والرصدية مجالين منفصلين، لكلٍ منهما مورّدوه ومشتروه ومكدسه التقني الخاص. لكن هذا الفصل أصبح اليوم، بشكل متزايد، مجرد عُرف أكثر من كونه متطلبًا تقنيًا. يعتمد كلا المجالين الآن على تخزين الكائنات. ويتطلب كلاهما استعلامات تفاعلية منخفضة الكمون عند مستويات تزامن عالية. وعلى مستوى البيانات، غالبًا ما تُخزَّن الأحداث نفسها مرتين — مرة في منصة رصدية ومرة في مستودع بيانات — مع طبقة مزامنة هشة بينهما. إن تخزين كل ذلك مرة واحدة فقط بتنسيقات مفتوحة، بحيث يمكن لأدوات AI Analyst وAI SRE الاستعلام عنه، يزيل هذا التكرار ويجعل السياق متاحًا عبر سيرَي العمل كليهما.

طبقة المنصة: واجهات جاهزة للوكلاء والرصدية نماذج اللغة الكبيرة

يلزم وجود مكوّنين إضافيين إلى جانب قاعدة البيانات لبناء منصة التحليل المعتمد على الوكلاء متكاملة. واجهات جاهزة للوكلاء عندما تكون وكلاء الذكاء الاصطناعي هي الواجهة الأساسية للبيانات، تحتاج منصة البيانات إلى إتاحة قدراتها بطرق يمكن للوكلاء التعامل معها — مثل واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع MCP، وواجهات اللغة الطبيعية، وأطر عمل الوكلاء التي تتكامل من دون تخصيص منفصل لكل حالة استخدام. يجمع Agentic Data Stack بين ClickHouse وLibreChat لتوفير طريقة جاهزة لنشر وكلاء التحليلات على بياناتك. الرصدية نماذج اللغة الكبيرة مع تزايد انتشار الوكلاء، يصبح تتبّع تنفيذهم، ومراقبة أداء النماذج، وتتبع التكاليف، واستكشاف الإخفاقات وإصلاحها عبر مسارات العمل متعددة الخطوات متطلبًا هندسيًا أساسيًا. يعمل Langfuse على ClickHouse Cloud لتوفير الرصدية نماذج اللغة الكبيرة في الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦