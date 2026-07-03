تتطلب ميزات التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل الرؤى المُولَّدة، واكتشاف الشذوذ، والتوصيات، وواجهات اللغة الطبيعية لبيانات المنتج، حلقة تغذية راجعة محكمة بين الكتابات المعاملاتية والقراءات التحليلية. والبنية القياسية لذلك هي Postgres + ClickHouse: يتولى Postgres المعاملات وحالة التطبيق، بينما يتولى ClickHouse التحليلات.

يوفّر ClickHouse استيعابًا سريعًا للبيانات، واستعلامات دون الثانية على مليارات الصفوف، ومستويات التزامن التي تتطلبها التطبيقات الموجّهة للعملاء. ومع تحوّل التطبيقات إلى نمط الوكلاء، تزداد أهمية هذا الاقتران. يجب على الوكلاء الاستعلام باستمرار عن بيانات المنتج الحية، مما يزيد كلاً من وتيرة الاستعلامات ومستوى التزامن. يعالج ClickHouse ذلك من خلال تكامل Postgres + ClickHouse أصلي يوفّر نسخًا متماثلًا تلقائيًا للبيانات وتجربة موحدة للمطورين، ما يلغي الحاجة إلى إدارة مسار CDC منفصل.

تنتقل واجهات التحليلات باللغة الطبيعية (التي يُشار إليها أحيانًا باسم AI Analyst) من مرحلة التجريب إلى بيئات الإنتاج. يطرح المستخدمون أسئلة بلغة إنجليزية بسيطة ويتوقعون إجابات خلال ثوانٍ. وما يعنيه ذلك للبنية التحتية هو أن استعلامًا واحدًا باللغة الطبيعية لا يولّد استعلام SQL واحدًا، بل يولّد عادةً عشرات الاستعلامات المتتابعة بسرعة بينما يستكشف الوكيل مجموعات البيانات المتاحة ويقيّم مسارات استدلال متعددة. ونتيجة لذلك، تبدأ أحمال عمل المحللين الداخلية في التشابه مع أحمال العمل الخارجية الموجّهة للعملاء من حيث خصائص التزامن وزمن الاستجابة. صُممت مستودعات البيانات التقليدية لاستعلامات غير متكررة وموجّهة للدفعات. فهي مُحسّنة لتحقيق الإنتاجية الإجمالية عبر عدد كبير من الاستعلامات، لا لتحقيق أزمنة استجابة دون الثانية عند مستويات تزامن مرتفعة. ويؤدي تشغيل أحمال عمل AI Analyst على هذه البنية إما إلى زمن استجابة غير مقبول أو إلى تكاليف تنمو بوتيرة أسرع من القيمة المتحققة. صُمم ClickHouse للاستعلامات التفاعلية عالية التزامن: بيانات على مستوى البيتابايت، وآلاف المستخدمين المتزامنين، وأزمنة استجابة دون الثانية على مليارات الصفوف.