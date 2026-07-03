ما هو ClickHouse؟
تعرّف على ClickHouse، ولماذا يتميّز بهذه السرعة، وما الذي يجعله مختلفًا.
حالات الاستخدام
اطّلع على كيفية استخدام ClickHouse في التحليلات اللحظية، وObservability، ومستودعات البيانات، والتحليلات الموجّهة بالوكلاء.
أوضاع النشر
قارن بين خيارات النشر في ClickHouse Cloud، والنشر ذاتي الإدارة، والنشر المضمّن.
الأدلة السريعة
ابدأ بسرعة باستخدام أدلة خطوة بخطوة لـ Cloud وClickHouse مفتوح المصدر.
الإعداد
ثبّت ClickHouse — في Cloud، أو باستخدام مدير حزم، أو عبر Docker، أو من الشيفرة المصدرية.
الترحيل
انقل البيانات من PostgreSQL وBigQuery وSnowflake وRedshift وElasticsearch وغير ذلك.
مجموعات بيانات تجريبية
استكشف مجموعات بيانات تجريبية ودروسًا تعليمية لتعلّم ClickHouse عمليًا.