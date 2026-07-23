Skip to main content
لم يعد مستودع البيانات الحديث يربط بإحكام بين التخزين والحوسبة. وبدلاً من ذلك، تمنحك طبقات منفصلة لكنها مترابطة للتخزين والحوكمة ومعالجة الاستعلامات المرونة لاختيار الأدوات المناسبة لسير العمل لديك. ومن خلال إضافة تنسيقات الجداول المفتوحة ومحرك استعلام عالي الأداء مثل ClickHouse إلى تخزين الكائنات السحابي، تحصل على إمكانات بمستوى قواعد البيانات — معاملات ACID، وفرض المخطط، واستعلامات تحليلية سريعة — من دون التضحية بالطابع المفتوح لبحيرة بياناتك. ويجمع هذا المزيج بين الأداء وتخزين قابل للتشغيل البيني وفعّال من حيث التكلفة، بما يدعم تحليلاتك التقليدية وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي/تعلّم الآلة الحديثة.

ما الذي توفّره هذه البنية

من خلال الجمع بين تخزين الكائنات المفتوح وتنسيقات الجداول مع ClickHouse باعتباره محرك الاستعلام لديك، ستحصل على:

كيف يدعم ClickHouse مستودع البيانات لديك

تتدفق البيانات من منصات البث ومستودعات البيانات الحالية عبر تخزين الكائنات إلى ClickHouse، حيث تُحوَّل وتُحسَّن ثم تُقدَّم إلى أدوات BI/AI لديك.

البنية الهجينة: أفضل ما في العالمين

إلى جانب الاستعلام من بحيرة البيانات لديك، يمكنك إدخال البيانات الحساسة للأداء إلى تخزين MergeTree الأصلي في ClickHouse لحالات الاستخدام التي تتطلب زمن استجابة منخفضًا للغاية — مثل لوحات المعلومات في الوقت الفعلي، والتحليلات التشغيلية، أو التطبيقات التفاعلية. يمنحك هذا استراتيجية بيانات متدرجة. فالبيانات الساخنة التي يكثر الوصول إليها تبقى في التخزين المُحسَّن في ClickHouse للحصول على استجابات للاستعلام في أقل من ثانية، بينما يظل السجل الكامل للبيانات في البحيرة وقابلًا للاستعلام. ويمكنك أيضًا استخدام العروض المادية في ClickHouse لتحويل بيانات البحيرة وتجميعها باستمرار في جداول مُحسَّنة، ما يربط بين الطبقتين تلقائيًا. أنت من يحدد مكان وجود البيانات بناءً على متطلبات الأداء، لا على القيود التقنية.
ClickHouse Academyخُذ دورة مستودعات البيانات باستخدام ClickHouse المجانية لمعرفة المزيد.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦