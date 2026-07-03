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تحتوي مجموعة البيانات هذه على قياسات تاريخية لعمليات الرصد الجوي خلال آخر 128 سنة. ويمثل كل صف قياسًا لنقطة محددة من حيث التاريخ والوقت ومحطة أرصاد جوية. يتوفر مصدر مجموعة البيانات هذه هنا، كما يمكن العثور على قائمة أرقام محطات أرصاد جوية هنا.
تشمل مصادر مجموعات بيانات الأرصاد الجوية محطات الأرصاد التي أنشأتها إدارة مركزية للأرصاد الجوية (يبدأ رمز المحطة بـ C0 وC1 و4)، ومحطات الأرصاد الزراعية التابعة لمجلس الزراعة (رمز المحطة بخلاف ما ذُكر أعلاه):
  • StationId
    • MeasuredDate، وقت الرصد
    • StnPres، ضغط الهواء في المحطة
    • SeaPres، الضغط عند مستوى سطح البحر
    • Td، درجة حرارة نقطة الندى
    • RH، الرطوبة النسبية
    • عناصر أخرى حيثما كانت متاحة

تنزيل البيانات

  • نسخة معالجة مسبقًا من البيانات المخصّصة لـ ClickHouse، وقد جرى تنظيفها وإعادة تنظيمها وإثراؤها. تغطي مجموعة البيانات هذه الفترة من 1896 إلى 2023.
  • نزّل البيانات الخام الأصلية وحوّلها إلى التنسيق المطلوب في ClickHouse. قد يرغب المستخدمون الذين يريدون إضافة أعمدة خاصة بهم في استكشاف أساليبهم الخاصة أو إتمامها.

البيانات المُعالجة مسبقًا

أُعيدت أيضًا هيكلة مجموعة البيانات من قياس واحد في كل سطر إلى صف واحد لكل معرّف محطة أرصاد جوية وتاريخ القياس، أي:
من السهل إجراء استعلام والتأكد من أن الجدول الناتج أقل تناثرًا، وأن بعض القيم تكون NULL لأنها غير متاحة للقياس في محطة الأرصاد هذه. مجموعة البيانات هذه متاحة في موقع Google CloudStorage التالي. يمكنك إما تنزيل مجموعة البيانات إلى نظام الملفات المحلي لديك (وإدراجها باستخدام عميل ClickHouse) أو إدراجها مباشرةً في ClickHouse (راجع الإدراج من URL). للتنزيل:

البيانات الخام الأصلية

توضح التفاصيل التالية خطوات تنزيل البيانات الخام الأصلية لتحويلها ومعالجتها بالشكل الذي تريده.

تنزيل

لتنزيل البيانات الخام الأصلية:

جلب محطات الأرصاد الجوية في تايوان

إنشاء مخطط الجدول

أنشئ جدول MergeTree في ClickHouse (باستخدام عميل ClickHouse).

إدراج البيانات في ClickHouse

الإدراج من ملف محلي

يمكن إدراج البيانات من ملف محلي كما يلي (باستخدام عميل ClickHouse):
حيث يمثّل /path/to مسار المستخدم المحدّد إلى الملف المحلي على القرص. ويكون ناتج الاستجابة النموذجي كما يلي بعد إدراج البيانات في ClickHouse:

الإدراج من عنوان URL

لمعرفة كيفية تسريع هذه العملية، يُرجى الاطلاع على تدوينتنا حول تحسين تحميل كميات كبيرة من البيانات.

تحقّق من صفوف البيانات وأحجامها

  1. لِنَرَ عدد الصفوف التي أُدرِجت:
  1. لنرَ مقدار مساحة القرص المستخدمة لهذا الجدول:

استعلامات نموذجية

س1: استرجاع أعلى درجة حرارة عند نقطة الندى لكل محطة أرصاد جوية خلال سنة محددة

س2: جلب البيانات الخام لمدة محددة، ضمن نطاق زمني معيّن، مع الحقول ومحطة أرصاد جوية

الشكر والتقدير

نود أن نعرب عن تقديرنا لجهود الإدارة المركزية للأرصاد الجوية وشبكة الرصد الأرصادي الزراعي (المحطة) التابعة لمجلس الزراعة في إعداد مجموعة البيانات هذه وتنقيحها وتوزيعها. ونحن نثمّن جهودكم. Ou, J.-H., Kuo, C.-H., Wu, Y.-F., Lin, G.-C., Lee, M.-H., Chen, R.-K., Chou, H.-P., Wu, H.-Y., Chu, S.-C., Lai, Q.-J., Tsai, Y.-C., Lin, C.-C., Kuo, C.-C., Liao, C.-T., Chen, Y.-N., Chu, Y.-W., Chen, C.-Y., 2023. نموذج تعلّم عميق موجّه للتطبيقات للإنذار المبكر بمرض لفحة الأرز في تايوان. Ecological Informatics 73, 101950. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101950 [13/12/2022]
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦