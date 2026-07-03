GHCN-Daily هي مجموعة بيانات تتضمن رصودًا يومية عبر المناطق البرية حول العالم. وهي تحتوي على قياسات قائمة على محطات رصد برية من مختلف أنحاء العالم، ويقتصر نحو ثلثيها على قياسات الهطول فقط (Menne et al., 2012). وتُعد GHCN-Daily تجميعًا لسجلات مناخية من مصادر متعددة دُمجت معًا وخضعت لمجموعة موحدة من مراجعات ضمان الجودة (Durre et al., 2010). ويشمل الأرشيف العناصر الجوية التالية:
- درجة الحرارة العظمى اليومية
- درجة الحرارة الصغرى اليومية
- درجة الحرارة وقت الرصد
- الهطول (أي المطر والثلج الذائب)
- تساقط الثلوج
- عمق الثلج
- عناصر أخرى عند توفرها
تنزيل البيانات
- نسخة مُعدّة مسبقًا من البيانات لـ ClickHouse، وقد نُقِّيت وأُعيدت هيكلتها وأُثرِيت. تغطي هذه البيانات السنوات من 1900 إلى 2022.
- نزّل البيانات الأصلية وحوّلها إلى الصيغة المطلوبة لـ ClickHouse. قد يرغب المستخدمون الذين يريدون إضافة أعمدة خاصة بهم في استكشاف هذا النهج.
وبشكل أكثر تحديدًا، أُزيلت الصفوف التي لم ترسب في أيٍّ من فحوصات ضمان الجودة لدى NOAA. كما أُعيد تنظيم البيانات من قياس واحد لكل سطر إلى صف واحد لكل معرّف محطة وتاريخ، أي:
بيانات مُعدّة مسبقًا
هذا أسهل في الاستعلام عنه ويضمن أن يكون الجدول الناتج أقل تناثرًا. وأخيرًا، أُثريت البيانات أيضًا بخطّي العرض والطول. هذه البيانات متاحة في موقع S3 التالي. إما نزّل البيانات إلى نظام الملفات المحلي لديك (ثم أدرِجها باستخدام عميل ClickHouse) أو أدرِجها مباشرةً في ClickHouse (راجع الإدراج من S3). للتنزيل:
"station_id","date","tempAvg","tempMax","tempMin","precipitation","snowfall","snowDepth","percentDailySun","averageWindSpeed","maxWindSpeed","weatherType"
"AEM00041194","2022-07-30",347,0,308,0,0,0,0,0,0,0
"AEM00041194","2022-07-31",371,413,329,0,0,0,0,0,0,0
"AEM00041194","2022-08-01",384,427,357,0,0,0,0,0,0,0
"AEM00041194","2022-08-02",381,424,352,0,0,0,0,0,0,0
wget https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/noaa/noaa_enriched.parquet
يوضح ما يلي خطوات تنزيل البيانات الأصلية وتحويلها تمهيدًا لتحميلها إلى ClickHouse.
البيانات الأصلية
لتنزيل البيانات الأصلية:
تنزيل
for i in {1900..2023}; do wget https://noaa-ghcn-pds.s3.amazonaws.com/csv.gz/${i}.csv.gz; done
أخذ عينات من البيانات
فيما يلي ملخص توثيق التنسيق: وفيما يلي ملخص لتوثيق التنسيق والأعمدة بالترتيب:
$ clickhouse-local --query "SELECT * FROM '2021.csv.gz' LIMIT 10" --format PrettyCompact
┌─c1──────────┬───────c2─┬─c3───┬──c4─┬─c5───┬─c6───┬─c7─┬───c8─┐
│ AE000041196 │ 20210101 │ TMAX │ 278 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ S │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ AE000041196 │ 20210101 │ PRCP │ 0 │ D │ ᴺᵁᴸᴸ │ S │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ AE000041196 │ 20210101 │ TAVG │ 214 │ H │ ᴺᵁᴸᴸ │ S │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ AEM00041194 │ 20210101 │ TMAX │ 266 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ S │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ AEM00041194 │ 20210101 │ TMIN │ 178 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ S │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ AEM00041194 │ 20210101 │ PRCP │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ S │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ AEM00041194 │ 20210101 │ TAVG │ 217 │ H │ ᴺᵁᴸᴸ │ S │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ AEM00041217 │ 20210101 │ TMAX │ 262 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ S │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ AEM00041217 │ 20210101 │ TMIN │ 155 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ S │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ AEM00041217 │ 20210101 │ TAVG │ 202 │ H │ ᴺᵁᴸᴸ │ S │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────┴──────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴────┴──────┘
- رمز تعريف للمحطة يتكوّن من 11 حرفًا. ويتضمن هذا الرمز بحد ذاته بعض المعلومات المفيدة.
- YEAR/MONTH/DAY = تاريخ من 8 أحرف بتنسيق YYYYMMDD (مثل 19860529 = 29 مايو 1986)
- ELEMENT = مؤشر من 4 أحرف لنوع العنصر، وهو عمليًا نوع القياس. ورغم توفر العديد من القياسات، فإننا نختار ما يلي:
- PRCP - الهطول (أعشار المليمتر)
- SNOW - تساقط الثلوج (مم)
- SNWD - عمق الثلوج (مم)
- TMAX - درجة الحرارة العظمى (أعشار الدرجة المئوية)
- TAVG - متوسط درجة الحرارة (أعشار الدرجة المئوية)
- TMIN - درجة الحرارة الصغرى (أعشار الدرجة المئوية)
- PSUN - النسبة اليومية لمدة سطوع الشمس الممكنة (بالمئة)
- AWND - متوسط سرعة الرياح اليومية (أعشار المتر في الثانية)
- WSFG - أقصى سرعة لهبّات الرياح (أعشار المتر في الثانية)
- WT** = نوع الطقس، حيث يحدد ** نوع الطقس. القائمة الكاملة لأنواع الطقس هنا.
- DATA VALUE = قيمة بيانات من 5 أحرف لـ ELEMENT، أي قيمة القياس.
- M-FLAG = علامة قياس من حرف واحد. لها 10 قيم ممكنة. تشير بعض هذه القيم إلى أن دقة البيانات محل شك. نقبل البيانات عندما تكون هذه القيمة مضبوطة على “P” — أي مُعرَّفة على أنها مفقودة ويُفترض أنها صفر — لأن ذلك لا ينطبق إلا على قياسات PRCP وSNOW وSNWD.
- Q-FLAG هي علامة جودة القياس، ولها 14 قيمة ممكنة. ما يهمنا فقط هو البيانات ذات القيمة الفارغة، أي إنها لم تُخفِق في أي من فحوصات ضمان الجودة.
- S-FLAG هي علامة مصدر الرصد. وهي غير مفيدة لتحليلنا، لذا نتجاهلها.
- OBS-TIME = وقت الرصد مكوّن من 4 أحرف بتنسيق الساعة-الدقيقة (أي 0700 = 7:00 صباحًا). وعادةً لا يكون موجودًا في البيانات الأقدم. نتجاهله لأغراضنا.
qFlag مساويةً لسلسلة فارغة.
باستخدام ClickHouse local، يمكننا تصفية الصفوف التي تمثل القياسات المطلوبة وتلبي متطلبات الجودة لدينا:
تنظيف البيانات
مع أكثر من 2.6 مليار صف، لا يُعد هذا استعلامًا سريعًا لأنه يتطلب تحليل جميع الملفات. وعلى جهازنا المزود بـ8 أنوية، يستغرق ذلك نحو 160 ثانية.
clickhouse local --query "SELECT count()
FROM file('*.csv.gz', CSV, 'station_id String, date String, measurement String, value Int64, mFlag String, qFlag String, sFlag String, obsTime String') WHERE qFlag = '' AND (measurement IN ('PRCP', 'SNOW', 'SNWD', 'TMAX', 'TAVG', 'TMIN', 'PSUN', 'AWND', 'WSFG') OR startsWith(measurement, 'WT'))"
2679264563
مع أن بنية وجود قياس واحد في كل سطر يمكن استخدامها مع ClickHouse، فإنها ستزيد من تعقيد الاستعلامات المستقبلية دون داعٍ. ومن الناحية المثالية، نحتاج إلى صف لكل معرّف محطة ولكل تاريخ، بحيث يكون كل نوع من القياسات والقيمة المرتبطة به في عمود، أي:
تحويل البيانات
باستخدام ClickHouse local و
"station_id","date","tempAvg","tempMax","tempMin","precipitation","snowfall","snowDepth","percentDailySun","averageWindSpeed","maxWindSpeed","weatherType"
"AEM00041194","2022-07-30",347,0,308,0,0,0,0,0,0,0
"AEM00041194","2022-07-31",371,413,329,0,0,0,0,0,0,0
"AEM00041194","2022-08-01",384,427,357,0,0,0,0,0,0,0
"AEM00041194","2022-08-02",381,424,352,0,0,0,0,0,0,0
GROUP BY بسيط، يمكننا إعادة تشكيل بياناتنا إلى هذه البنية. وللحد من الحمل الزائد على الذاكرة، ننفّذ ذلك على ملف واحد في كل مرة.
ينتج هذا الاستعلام ملفًا واحدًا بحجم 50 جيجابايت باسم
for i in {1900..2022}
do
clickhouse-local --query "SELECT station_id,
toDate32(date) as date,
anyIf(value, measurement = 'TAVG') as tempAvg,
anyIf(value, measurement = 'TMAX') as tempMax,
anyIf(value, measurement = 'TMIN') as tempMin,
anyIf(value, measurement = 'PRCP') as precipitation,
anyIf(value, measurement = 'SNOW') as snowfall,
anyIf(value, measurement = 'SNWD') as snowDepth,
anyIf(value, measurement = 'PSUN') as percentDailySun,
anyIf(value, measurement = 'AWND') as averageWindSpeed,
anyIf(value, measurement = 'WSFG') as maxWindSpeed,
toUInt8OrZero(replaceOne(anyIf(measurement, startsWith(measurement, 'WT') AND value = 1), 'WT', '')) as weatherType
FROM file('$i.csv.gz', CSV, 'station_id String, date String, measurement String, value Int64, mFlag String, qFlag String, sFlag String, obsTime String')
WHERE qFlag = '' AND (measurement IN ('PRCP', 'SNOW', 'SNWD', 'TMAX', 'TAVG', 'TMIN', 'PSUN', 'AWND', 'WSFG') OR startsWith(measurement, 'WT'))
GROUP BY station_id, date
ORDER BY station_id, date FORMAT CSV" >> "noaa.csv";
done
noaa.csv.
لا تتضمن البيانات أي دلالة على الموقع سوى معرّف المحطة، الذي يتضمن بادئة لرمز البلد. ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يرتبط بكل محطة خط عرض وخط طول. ولتحقيق ذلك، توفّر NOAA تفاصيل كل محطة، بشكل مناسب، في ملف منفصل هو ghcnd-stations.txt. يحتوي هذا الملف على عدة أعمدة، خمسةٌ منها مفيدة لتحليلنا لاحقًا: id وlatitude وlongitude وelevation وname.
إثراء البيانات
wget http://noaa-ghcn-pds.s3.amazonaws.com/ghcnd-stations.txt
يستغرق تنفيذ هذا الاستعلام بضع دقائق، وينتج ملفًا بحجم 6.4 GB،
clickhouse local --query "WITH stations AS (SELECT id, lat, lon, elevation, splitByString(' GSN ',name)[1] as name FROM file('ghcnd-stations.txt', Regexp, 'id String, lat Float64, lon Float64, elevation Float32, name String'))
SELECT station_id,
date,
tempAvg,
tempMax,
tempMin,
precipitation,
snowfall,
snowDepth,
percentDailySun,
averageWindSpeed,
maxWindSpeed,
weatherType,
tuple(lon, lat) as location,
elevation,
name
FROM file('noaa.csv', CSV,
'station_id String, date Date32, tempAvg Int32, tempMax Int32, tempMin Int32, precipitation Int32, snowfall Int32, snowDepth Int32, percentDailySun Int8, averageWindSpeed Int32, maxWindSpeed Int32, weatherType UInt8') as noaa LEFT OUTER
JOIN stations ON noaa.station_id = stations.id INTO OUTFILE 'noaa_enriched.parquet' FORMAT Parquet SETTINGS format_regexp='^(.{11})\s+(\-?\d{1,2}\.\d{4})\s+(\-?\d{1,3}\.\d{1,4})\s+(\-?\d*\.\d*)\s+(.*)\s+(?:[\d]*)'"
noaa_enriched.parquet.
أنشئ جدول MergeTree في ClickHouse (باستخدام عميل ClickHouse).
إنشاء جدول
CREATE TABLE noaa
(
`station_id` LowCardinality(String),
`date` Date32,
`tempAvg` Int32 COMMENT 'Average temperature (tenths of a degrees C)',
`tempMax` Int32 COMMENT 'Maximum temperature (tenths of degrees C)',
`tempMin` Int32 COMMENT 'Minimum temperature (tenths of degrees C)',
`precipitation` UInt32 COMMENT 'Precipitation (tenths of mm)',
`snowfall` UInt32 COMMENT 'Snowfall (mm)',
`snowDepth` UInt32 COMMENT 'Snow depth (mm)',
`percentDailySun` UInt8 COMMENT 'Daily percent of possible sunshine (percent)',
`averageWindSpeed` UInt32 COMMENT 'Average daily wind speed (tenths of meters per second)',
`maxWindSpeed` UInt32 COMMENT 'Peak gust wind speed (tenths of meters per second)',
`weatherType` Enum8('Normal' = 0, 'Fog' = 1, 'Heavy Fog' = 2, 'Thunder' = 3, 'Small Hail' = 4, 'Hail' = 5, 'Glaze' = 6, 'Dust/Ash' = 7, 'Smoke/Haze' = 8, 'Blowing/Drifting Snow' = 9, 'Tornado' = 10, 'High Winds' = 11, 'Blowing Spray' = 12, 'Mist' = 13, 'Drizzle' = 14, 'Freezing Drizzle' = 15, 'Rain' = 16, 'Freezing Rain' = 17, 'Snow' = 18, 'Unknown Precipitation' = 19, 'Ground Fog' = 21, 'Freezing Fog' = 22),
`location` Point,
`elevation` Float32,
`name` LowCardinality(String)
) ENGINE = MergeTree() ORDER BY (station_id, date);
إدخال البيانات إلى ClickHouse
يمكن إدراج البيانات من ملف محلي على النحو التالي (باستخدام عميل ClickHouse):
الإدراج من ملف محلي
حيث يمثّل
INSERT INTO noaa FROM INFILE '<path>/noaa_enriched.parquet'
<path> المسار الكامل للملف المحلي على القرص.
اطّلع هنا على كيفية تسريع عملية التحميل هذه.
الإدراج من S3
للتعرّف على كيفية تسريع هذه العملية، راجع منشور مدونتنا حول ضبط عمليات تحميل البيانات الضخمة.
INSERT INTO noaa SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/noaa/noaa_enriched.parquet')
استعلامات نموذجية
أعلى درجة حرارة مُسجَّلة على الإطلاق
SELECT
tempMax / 10 AS maxTemp,
location,
name,
date
FROM blogs.noaa
WHERE tempMax > 500
ORDER BY
tempMax DESC,
date ASC
LIMIT 5
وبما يبعث على الاطمئنان، يتوافق ذلك مع السجل الموثق في Furnace Creek اعتبارًا من عام 2023.
┌─maxTemp─┬─location──────────┬─name───────────────────────────────────────────┬───────date─┐
│ 56.7 │ (-116.8667,36.45) │ CA GREENLAND RCH │ 1913-07-10 │
│ 56.7 │ (-115.4667,32.55) │ MEXICALI (SMN) │ 1949-08-20 │
│ 56.7 │ (-115.4667,32.55) │ MEXICALI (SMN) │ 1949-09-18 │
│ 56.7 │ (-115.4667,32.55) │ MEXICALI (SMN) │ 1952-07-17 │
│ 56.7 │ (-115.4667,32.55) │ MEXICALI (SMN) │ 1952-09-04 │
└─────────┴───────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.514 sec. Processed 1.06 billion rows, 4.27 GB (2.06 billion rows/s., 8.29 GB/s.)
باستخدام قائمة منتجعات التزلج في الولايات المتحدة ومواقعها، نربط هذه البيانات بأفضل 1000 محطة أرصاد جوية سجّلت أكبر عدد من القراءات في أي شهر خلال السنوات الخمس الماضية. وبعد فرز هذا الربط حسب geoDistance وقصر النتائج على الحالات التي تقل فيها المسافة عن 20 كم، نختار أعلى نتيجة لكل منتجع ثم نفرزها حسب إجمالي تساقط الثلوج. ونقصر المنتجعات أيضًا على تلك التي يزيد ارتفاعها على 1800 متر، باعتبار ذلك مؤشرًا عامًا على جودة ظروف التزلج.
أفضل منتجعات التزلج
SELECT
resort_name,
total_snow / 1000 AS total_snow_m,
resort_location,
month_year
FROM
(
WITH resorts AS
(
SELECT
resort_name,
state,
(lon, lat) AS resort_location,
'US' AS code
FROM url('https://gist.githubusercontent.com/gingerwizard/dd022f754fd128fdaf270e58fa052e35/raw/622e03c37460f17ef72907afe554cb1c07f91f23/ski_resort_stats.csv', CSVWithNames)
)
SELECT
resort_name,
highest_snow.station_id,
geoDistance(resort_location.1, resort_location.2, station_location.1, station_location.2) / 1000 AS distance_km,
highest_snow.total_snow,
resort_location,
station_location,
month_year
FROM
(
SELECT
sum(snowfall) AS total_snow,
station_id,
any(location) AS station_location,
month_year,
substring(station_id, 1, 2) AS code
FROM noaa
WHERE (date > '2017-01-01') AND (code = 'US') AND (elevation > 1800)
GROUP BY
station_id,
toYYYYMM(date) AS month_year
ORDER BY total_snow DESC
LIMIT 1000
) AS highest_snow
INNER JOIN resorts ON highest_snow.code = resorts.code
WHERE distance_km < 20
ORDER BY
resort_name ASC,
total_snow DESC
LIMIT 1 BY
resort_name,
station_id
)
ORDER BY total_snow DESC
LIMIT 5
┌─resort_name──────────┬─total_snow_m─┬─resort_location─┬─month_year─┐
│ Sugar Bowl, CA │ 7.799 │ (-120.3,39.27) │ 201902 │
│ Donner Ski Ranch, CA │ 7.799 │ (-120.34,39.31) │ 201902 │
│ Boreal, CA │ 7.799 │ (-120.35,39.33) │ 201902 │
│ Homewood, CA │ 4.926 │ (-120.17,39.08) │ 201902 │
│ Alpine Meadows, CA │ 4.926 │ (-120.22,39.17) │ 201902 │
└──────────────────────┴──────────────┴─────────────────┴────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.750 sec. Processed 689.10 million rows, 3.20 GB (918.20 million rows/s., 4.26 GB/s.)
Peak memory usage: 67.66 MiB.
نود أن نتقدم بالشكر إلى شبكة Global Historical Climatology Network على جهودها في إعداد هذه البيانات وتنقيتها وتوزيعها. ونقدّر هذه الجهود. Menne, M.J., I. Durre, B. Korzeniewski, S. McNeal, K. Thomas, X. Yin, S. Anthony, R. Ray, R.S. Vose, B.E.Gleason, and T.G. Houston, 2012: Global Historical Climatology Network - Daily (GHCN-Daily), الإصدار 3. [يُرجى توضيح المجموعة الفرعية المستخدمة بعد الرقم العشري، على سبيل المثال الإصدار 3.25]. NOAA National Centers for Environmental Information. http://doi.org/10.7289/V5D21VHZ [17/08/2020]