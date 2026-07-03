Skip to main content
تحتوي مجموعة البيانات هذه على قياسات للطقس تغطي آخر 120 عامًا. ويمثل كل صف قياسًا لنقطة زمنية ومحطة رصد. وبصورة أدق، ووفقًا لمصدر هذه البيانات:
GHCN-Daily هي مجموعة بيانات تتضمن رصودًا يومية عبر المناطق البرية حول العالم. وهي تحتوي على قياسات قائمة على محطات رصد برية من مختلف أنحاء العالم، ويقتصر نحو ثلثيها على قياسات الهطول فقط (Menne et al., 2012). وتُعد GHCN-Daily تجميعًا لسجلات مناخية من مصادر متعددة دُمجت معًا وخضعت لمجموعة موحدة من مراجعات ضمان الجودة (Durre et al., 2010). ويشمل الأرشيف العناصر الجوية التالية:
  • درجة الحرارة العظمى اليومية
    • درجة الحرارة الصغرى اليومية
    • درجة الحرارة وقت الرصد
    • الهطول (أي المطر والثلج الذائب)
    • تساقط الثلوج
    • عمق الثلج
    • عناصر أخرى عند توفرها
تقدم الأقسام أدناه لمحة موجزة عن الخطوات المتبعة لإدخال مجموعة البيانات هذه إلى ClickHouse. وإذا كنت مهتمًا بالاطلاع على تفاصيل أوفى حول كل خطوة، فنوصي بقراءة تدوينة مدونتنا بعنوان “Exploring massive, real-world data sets: 100+ Years of Weather Records in ClickHouse”.

تنزيل البيانات

  • نسخة مُعدّة مسبقًا من البيانات لـ ClickHouse، وقد نُقِّيت وأُعيدت هيكلتها وأُثرِيت. تغطي هذه البيانات السنوات من 1900 إلى 2022.
  • نزّل البيانات الأصلية وحوّلها إلى الصيغة المطلوبة لـ ClickHouse. قد يرغب المستخدمون الذين يريدون إضافة أعمدة خاصة بهم في استكشاف هذا النهج.

بيانات مُعدّة مسبقًا

وبشكل أكثر تحديدًا، أُزيلت الصفوف التي لم ترسب في أيٍّ من فحوصات ضمان الجودة لدى NOAA. كما أُعيد تنظيم البيانات من قياس واحد لكل سطر إلى صف واحد لكل معرّف محطة وتاريخ، أي:
هذا أسهل في الاستعلام عنه ويضمن أن يكون الجدول الناتج أقل تناثرًا. وأخيرًا، أُثريت البيانات أيضًا بخطّي العرض والطول. هذه البيانات متاحة في موقع S3 التالي. إما نزّل البيانات إلى نظام الملفات المحلي لديك (ثم أدرِجها باستخدام عميل ClickHouse) أو أدرِجها مباشرةً في ClickHouse (راجع الإدراج من S3). للتنزيل:

البيانات الأصلية

يوضح ما يلي خطوات تنزيل البيانات الأصلية وتحويلها تمهيدًا لتحميلها إلى ClickHouse.

تنزيل

لتنزيل البيانات الأصلية:

أخذ عينات من البيانات

فيما يلي ملخص توثيق التنسيق: وفيما يلي ملخص لتوثيق التنسيق والأعمدة بالترتيب:
  • رمز تعريف للمحطة يتكوّن من 11 حرفًا. ويتضمن هذا الرمز بحد ذاته بعض المعلومات المفيدة.
  • YEAR/MONTH/DAY = تاريخ من 8 أحرف بتنسيق YYYYMMDD (مثل 19860529 = 29 مايو 1986)
  • ELEMENT = مؤشر من 4 أحرف لنوع العنصر، وهو عمليًا نوع القياس. ورغم توفر العديد من القياسات، فإننا نختار ما يلي:
    • PRCP - الهطول (أعشار المليمتر)
    • SNOW - تساقط الثلوج (مم)
    • SNWD - عمق الثلوج (مم)
    • TMAX - درجة الحرارة العظمى (أعشار الدرجة المئوية)
    • TAVG - متوسط درجة الحرارة (أعشار الدرجة المئوية)
    • TMIN - درجة الحرارة الصغرى (أعشار الدرجة المئوية)
    • PSUN - النسبة اليومية لمدة سطوع الشمس الممكنة (بالمئة)
    • AWND - متوسط سرعة الرياح اليومية (أعشار المتر في الثانية)
    • WSFG - أقصى سرعة لهبّات الرياح (أعشار المتر في الثانية)
    • WT** = نوع الطقس، حيث يحدد ** نوع الطقس. القائمة الكاملة لأنواع الطقس هنا.
    • DATA VALUE = قيمة بيانات من 5 أحرف لـ ELEMENT، أي قيمة القياس.
    • M-FLAG = علامة قياس من حرف واحد. لها 10 قيم ممكنة. تشير بعض هذه القيم إلى أن دقة البيانات محل شك. نقبل البيانات عندما تكون هذه القيمة مضبوطة على “P” — أي مُعرَّفة على أنها مفقودة ويُفترض أنها صفر — لأن ذلك لا ينطبق إلا على قياسات PRCP وSNOW وSNWD.
  • Q-FLAG هي علامة جودة القياس، ولها 14 قيمة ممكنة. ما يهمنا فقط هو البيانات ذات القيمة الفارغة، أي إنها لم تُخفِق في أي من فحوصات ضمان الجودة.
  • S-FLAG هي علامة مصدر الرصد. وهي غير مفيدة لتحليلنا، لذا نتجاهلها.
  • OBS-TIME = وقت الرصد مكوّن من 4 أحرف بتنسيق الساعة-الدقيقة (أي 0700 = 7:00 صباحًا). وعادةً لا يكون موجودًا في البيانات الأقدم. نتجاهله لأغراضنا.
سيؤدي وجود قياس واحد في كل سطر إلى بنية جدول sparse في ClickHouse. لذا ينبغي تحويل البيانات إلى صف واحد لكل وقت ومحطة، مع وضع القياسات في أعمدة. أولًا، نقيّد مجموعة البيانات بالصفوف التي لا تحتوي على مشكلات، أي حيث تكون qFlag مساويةً لسلسلة فارغة.

تنظيف البيانات

باستخدام ClickHouse local، يمكننا تصفية الصفوف التي تمثل القياسات المطلوبة وتلبي متطلبات الجودة لدينا:
مع أكثر من 2.6 مليار صف، لا يُعد هذا استعلامًا سريعًا لأنه يتطلب تحليل جميع الملفات. وعلى جهازنا المزود بـ8 أنوية، يستغرق ذلك نحو 160 ثانية.

تحويل البيانات

مع أن بنية وجود قياس واحد في كل سطر يمكن استخدامها مع ClickHouse، فإنها ستزيد من تعقيد الاستعلامات المستقبلية دون داعٍ. ومن الناحية المثالية، نحتاج إلى صف لكل معرّف محطة ولكل تاريخ، بحيث يكون كل نوع من القياسات والقيمة المرتبطة به في عمود، أي:
باستخدام ClickHouse local وGROUP BY بسيط، يمكننا إعادة تشكيل بياناتنا إلى هذه البنية. وللحد من الحمل الزائد على الذاكرة، ننفّذ ذلك على ملف واحد في كل مرة.
ينتج هذا الاستعلام ملفًا واحدًا بحجم 50 جيجابايت باسم noaa.csv.

إثراء البيانات

لا تتضمن البيانات أي دلالة على الموقع سوى معرّف المحطة، الذي يتضمن بادئة لرمز البلد. ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يرتبط بكل محطة خط عرض وخط طول. ولتحقيق ذلك، توفّر NOAA تفاصيل كل محطة، بشكل مناسب، في ملف منفصل هو ghcnd-stations.txt. يحتوي هذا الملف على عدة أعمدة، خمسةٌ منها مفيدة لتحليلنا لاحقًا: id وlatitude وlongitude وelevation وname.
يستغرق تنفيذ هذا الاستعلام بضع دقائق، وينتج ملفًا بحجم 6.4 GB، noaa_enriched.parquet.

إنشاء جدول

أنشئ جدول MergeTree في ClickHouse (باستخدام عميل ClickHouse).

إدخال البيانات إلى ClickHouse

الإدراج من ملف محلي

يمكن إدراج البيانات من ملف محلي على النحو التالي (باستخدام عميل ClickHouse):
حيث يمثّل <path> المسار الكامل للملف المحلي على القرص. اطّلع هنا على كيفية تسريع عملية التحميل هذه.

الإدراج من S3

للتعرّف على كيفية تسريع هذه العملية، راجع منشور مدونتنا حول ضبط عمليات تحميل البيانات الضخمة.

استعلامات نموذجية

أعلى درجة حرارة مُسجَّلة على الإطلاق

وبما يبعث على الاطمئنان، يتوافق ذلك مع السجل الموثق في Furnace Creek اعتبارًا من عام 2023.

أفضل منتجعات التزلج

باستخدام قائمة منتجعات التزلج في الولايات المتحدة ومواقعها، نربط هذه البيانات بأفضل 1000 محطة أرصاد جوية سجّلت أكبر عدد من القراءات في أي شهر خلال السنوات الخمس الماضية. وبعد فرز هذا الربط حسب geoDistance وقصر النتائج على الحالات التي تقل فيها المسافة عن 20 كم، نختار أعلى نتيجة لكل منتجع ثم نفرزها حسب إجمالي تساقط الثلوج. ونقصر المنتجعات أيضًا على تلك التي يزيد ارتفاعها على 1800 متر، باعتبار ذلك مؤشرًا عامًا على جودة ظروف التزلج.

الشكر والتقدير

نود أن نتقدم بالشكر إلى شبكة Global Historical Climatology Network على جهودها في إعداد هذه البيانات وتنقيتها وتوزيعها. ونقدّر هذه الجهود. Menne, M.J., I. Durre, B. Korzeniewski, S. McNeal, K. Thomas, X. Yin, S. Anthony, R. Ray, R.S. Vose, B.E.Gleason, and T.G. Houston, 2012: Global Historical Climatology Network - Daily (GHCN-Daily), الإصدار 3. [يُرجى توضيح المجموعة الفرعية المستخدمة بعد الرقم العشري، على سبيل المثال الإصدار 3.25]. NOAA National Centers for Environmental Information. http://doi.org/10.7289/V5D21VHZ [17/08/2020]
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦