JOIN، مع مجموعة واسعة من خوارزميات الربط. ولتحقيق أقصى أداء، نوصي باتباع اقتراحات تحسين
JOIN الواردة في هذا الدليل.
- للحصول على أفضل أداء، ينبغي أن تسعى إلى تقليل عدد عمليات
JOINفي الاستعلامات، خاصةً في أحمال العمل التحليلية في الوقت الفعلي التي تتطلب أداءً بزمن استجابة في حدود المللي ثانية. استهدف حدًا أقصى من 3 إلى 4 عمليات
JOINفي الاستعلام الواحد. ونفصّل عددًا من التغييرات لتقليل عمليات الربط في قسم نمذجة البيانات، بما في ذلك إلغاء التطبيع، وDictionaries، والعروض المادية.
- اعتبارًا من ClickHouse 24.12، يعيد مُخطِّط الاستعلام تلقائيًا ترتيب عمليات الربط بين جدولين بحيث يضع الجدول الأصغر على الجانب الأيمن لتحقيق أفضل أداء. وفي الإصدار 25.9، تم توسيع ذلك لتحسين ترتيب عمليات الربط في الاستعلامات التي تربط بين ثلاثة جداول أو أكثر.
- إذا كان استعلامك يتطلب direct JOIN، أي
LEFT ANY JOIN، كما هو موضح أدناه، فنوصي باستخدام Dictionaries حيثما أمكن.
- إذا كنت تُجري عمليات ربط داخلية، فغالبًا ما يكون من الأفضل كتابتها على هيئة استعلامات فرعية باستخدام العبارة
IN. انظر إلى الاستعلامات التالية، وهي متكافئة وظيفيًا. فكلاهما يعثر على عدد
postsالتي لا تذكر ClickHouse في السؤال، لكنها تذكره في
comments.
SELECT count()
FROM stackoverflow.posts AS p
ANY INNER `JOIN` stackoverflow.comments AS c ON p.Id = c.PostId
WHERE (p.Title != '') AND (p.Title NOT ILIKE '%clickhouse%') AND (p.Body NOT ILIKE '%clickhouse%') AND (c.Text ILIKE '%clickhouse%')
لاحظ أننا نستخدم
┌─count()─┐
│ 86 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 8.209 sec. Processed 150.20 million rows, 56.05 GB (18.30 million rows/s., 6.83 GB/s.)
Peak memory usage: 1.23 GiB.
ANY INNER JOIN بدلًا من
INNER JOIN فقط، لأننا لا نريد الناتج الديكارتي؛ أي نريد مطابقة واحدة فقط لكل منشور.
يمكن إعادة كتابة هذا الـ JOIN باستخدام استعلام فرعي، مما يحسّن الأداء بشكل كبير:
SELECT count()
FROM stackoverflow.posts
WHERE (Title != '') AND (Title NOT ILIKE '%clickhouse%') AND (Body NOT ILIKE '%clickhouse%') AND (Id IN (
SELECT PostId
FROM stackoverflow.comments
WHERE Text ILIKE '%clickhouse%'
))
على الرغم من أن ClickHouse يحاول تمرير الشروط إلى جميع بنود
┌─count()─┐
│ 86 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 2.284 sec. Processed 150.20 million rows, 16.61 GB (65.76 million rows/s., 7.27 GB/s.)
Peak memory usage: 323.52 MiB.
JOIN والاستعلامات الفرعية، فإننا نوصي المستخدمين دائمًا بتطبيق الشروط يدويًا على جميع البنود الفرعية حيثما أمكن، لتقليل حجم البيانات المرسلة إلى
JOIN إلى أدنى حد. تأمل المثال التالي، حيث نريد حساب عدد الأصوات المؤيدة للمنشورات المتعلقة بـ Java منذ عام 2020.
يكتمل استعلام ساذج، مع وضع الجدول الأكبر على الجانب الأيسر، في 56 ثانية:
SELECT countIf(VoteTypeId = 2) AS upvotes
FROM stackoverflow.posts AS p
INNER JOIN stackoverflow.votes AS v ON p.Id = v.PostId
WHERE has(arrayFilter(t -> (t != ''), splitByChar('|', p.Tags)), 'java') AND (p.CreationDate >= '2020-01-01')
تُحسِّن إعادة ترتيب هذا الـ JOIN الأداء بشكل كبير ليصل إلى 1.5 ثانية:
┌─upvotes─┐
│ 261915 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 56.642 sec. Processed 252.30 million rows, 1.62 GB (4.45 million rows/s., 28.60 MB/s.)
SELECT countIf(VoteTypeId = 2) AS upvotes
FROM stackoverflow.votes AS v
INNER JOIN stackoverflow.posts AS p ON v.PostId = p.Id
WHERE has(arrayFilter(t -> (t != ''), splitByChar('|', p.Tags)), 'java') AND (p.CreationDate >= '2020-01-01')
تؤدي إضافة شرط تصفية إلى الجدول الأيسر إلى تحسين الأداء أكثر، ليصل إلى 0.5 ثانية.
┌─upvotes─┐
│ 261915 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 1.519 sec. Processed 252.30 million rows, 1.62 GB (166.06 million rows/s., 1.07 GB/s.)
SELECT countIf(VoteTypeId = 2) AS upvotes
FROM stackoverflow.votes AS v
INNER JOIN stackoverflow.posts AS p ON v.PostId = p.Id
WHERE has(arrayFilter(t -> (t != ''), splitByChar('|', p.Tags)), 'java') AND (p.CreationDate >= '2020-01-01') AND (v.CreationDate >= '2020-01-01')
يمكن تحسين هذا الاستعلام بدرجة أكبر بنقل
┌─upvotes─┐
│ 261915 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.597 sec. Processed 81.14 million rows, 1.31 GB (135.82 million rows/s., 2.19 GB/s.)
Peak memory usage: 249.42 MiB.
INNER JOIN إلى استعلام فرعي، كما أُشير سابقًا، مع الإبقاء على شرط التصفية في كلٍّ من الاستعلام الخارجي والداخلي.
SELECT count() AS upvotes
FROM stackoverflow.votes
WHERE (VoteTypeId = 2) AND (PostId IN (
SELECT Id
FROM stackoverflow.posts
WHERE (CreationDate >= '2020-01-01') AND has(arrayFilter(t -> (t != ''), splitByChar('|', Tags)), 'java')
))
┌─upvotes─┐
│ 261915 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.383 sec. Processed 99.64 million rows, 804.55 MB (259.85 million rows/s., 2.10 GB/s.)
Peak memory usage: 250.66 MiB.
يدعم ClickHouse عددًا من خوارزميات JOIN. وعادةً ما تنطوي هذه الخوارزميات على مفاضلة بين استخدام الذاكرة والأداء. يقدّم ما يلي نظرة عامة على خوارزميات JOIN في ClickHouse استنادًا إلى استهلاكها النسبي للذاكرة ووقت التنفيذ:
اختيار خوارزمية JOIN
تحدّد هذه الخوارزميات كيفية تخطيط استعلام JOIN وتنفيذه. وبشكل افتراضي، يستخدم ClickHouse خوارزمية direct أو hash JOIN استنادًا إلى نوع JOIN المستخدم وقيمة strictness ومحرك الجداول التي يجري ضمّها. وبدلًا من ذلك، يمكن تهيئة ClickHouse لاختيار خوارزمية JOIN بشكل تكيّفي وتغييرها ديناميكيًا في وقت التشغيل، بحسب توافر الموارد واستخدامها: فعندما تكون
join_algorithm=auto، يجرّب ClickHouse أولًا خوارزمية hash JOIN، وإذا تم تجاوز حد الذاكرة الخاص بهذه الخوارزمية، تُستبدل الخوارزمية أثناء التنفيذ بـ partial merge JOIN. ويمكنك معرفة الخوارزمية التي تم اختيارها عبر trace logging. كما يتيح لك ClickHouse أيضًا تحديد خوارزمية JOIN المطلوبة بنفسك من خلال الإعداد
join_algorithm.
تُعرض أدناه أنواع
JOIN المدعومة لكل خوارزمية JOIN، وينبغي أخذها في الاعتبار قبل إجراء التحسين:
يمكن العثور على وصف تفصيلي كامل لكل خوارزمية
JOIN هنا، بما في ذلك مزاياها وعيوبها وخصائص التوسّع الخاصة بها.
يعتمد اختيار خوارزميات JOIN المناسبة على ما إذا كنت تسعى إلى التحسين من حيث الذاكرة أو الأداء.
إذا كان مقياس التحسين الأساسي لديك هو الأداء، وكنت تبحث عن تنفيذ عملية الـ JOIN بأسرع ما يمكن، فيمكنك استخدام شجرة القرار التالية لاختيار خوارزمية الـ JOIN المناسبة:
تحسين أداء JOIN
-
(1) إذا كان يمكن تحميل بيانات الجدول الموجود على الجانب الأيمن مسبقًا إلى بنية بيانات مفتاح-قيمة داخل الذاكرة منخفضة الكمون، مثل القاموس، وكان مفتاح الـ JOIN يطابق سمة المفتاح في مخزن المفتاح-القيمة الأساسي، وكانت دلالات
LEFT ANY JOINكافية، فإن direct JOIN تكون مناسبة وتوفّر أسرع نهج.
- (2) إذا كان الترتيب المادي للصفوف في جدولك يطابق ترتيب فرز مفتاح الـ JOIN، فالأمر يعتمد على الحالة. في هذه الحالة، تتخطى full sorting merge JOIN مرحلة الفرز، مما يؤدي إلى خفض كبير في استخدام الذاكرة، وقد يوفّر أيضًا، بحسب حجم البيانات وتوزيع قيم أعمدة مفتاح الـ JOIN، زمن تنفيذ أسرع من بعض خوارزميات hash JOIN.
- (3) إذا كان الجدول الأيمن يتّسع في الذاكرة، حتى مع العبء الإضافي على استخدام الذاكرة في parallel hash JOIN، فقد تكون هذه الخوارزمية أو hash JOIN أسرع. ويعتمد ذلك على حجم البيانات وأنواع البيانات وتوزيع قيم أعمدة مفتاح الـ JOIN.
- (4) إذا كان الجدول الأيمن لا يتّسع في الذاكرة، فالأمر يعتمد مرة أخرى. يوفّر ClickHouse ثلاث خوارزميات JOIN غير مقيّدة بالذاكرة. وجميعها تقوم مؤقتًا بترحيل البيانات إلى القرص. تتطلّب full sorting merge JOIN وpartial merge JOIN فرز البيانات مسبقًا. أما Grace hash JOIN فتبني جداول hash من البيانات بدلًا من ذلك. وبحسب حجم البيانات وأنواع البيانات وتوزيع قيم أعمدة مفتاح الـ JOIN، قد توجد حالات يكون فيها بناء جداول hash من البيانات أسرع من فرز البيانات، والعكس صحيح.
إذا كنت تريد تحسين عملية
التحسين من حيث الذاكرة
JOIN لتحقيق أقل استهلاك ممكن للذاكرة بدلًا من أسرع وقت تنفيذ، فيمكنك استخدام شجرة القرار التالية بدلًا من ذلك:
- (1) إذا كان الترتيب الفعلي للصفوف في
tableلديك يطابق ترتيب فرز مفتاح الـ JOIN، فإن استهلاك الذاكرة في full sorting merge JOIN يكون عند أدنى مستوى ممكن. وتتمثل فائدة إضافية في الحصول على سرعة
JOINجيدة لأن مرحلة الفرز تكون معطلة.
- (2) يمكن ضبط grace hash JOIN لتحقيق استهلاك منخفض جدًا للذاكرة من خلال تهيئة عدد كبير من buckets، ولكن على حساب سرعة
JOIN. ويستخدم partial merge JOIN عمدًا مقدارًا قليلًا من الذاكرة الرئيسية. وبوجه عام، يستخدم full sorting merge JOIN مع تفعيل الفرز الخارجي ذاكرةً أكبر من partial merge JOIN (على افتراض أن ترتيب الصفوف لا يطابق ترتيب فرز المفتاح)، مقابل ميزة تحسن كبير في وقت تنفيذ
JOIN.