|الصفحة
|الوصف
|العمل مع التحديثات
|يقدّم لمحة عامة عن الفروقات في تحديث البيانات بين ClickHouse وقواعد بيانات OLTP، بالإضافة إلى الأساليب المختلفة المتاحة لتنفيذ ذلك في ClickHouse.
|التعديلات الفورية
|طبّق التعديلات على البيانات من دون إعادة كتابة الأجزاء على القرص.
|العمل مع ReplacingMergeTree
|تعرّف على كيفية التحديث باستخدام ReplacingMergeTree.
تحديث البيانات
جدول محتويات تحديث البيانات
في هذا القسم من الوثائق، ستتعرّف على كيفية تحديث بياناتك.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
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