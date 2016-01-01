Ролевой доступ к Kinesis
В этой статье демонстрируется, как клиенты ClickPipes могут использовать ролевой доступ для аутентификации с Amazon Kinesis и безопасного доступа к своим потокам данных.
Введение
Перед тем, как углубиться в настройку безопасного доступа к Kinesis, важно понять механизм. Вот обзор того, как ClickPipes может получить доступ к потокам Amazon Kinesis, принимая на себя роль в учетных записях AWS клиентов.
Используя этот подход, клиенты могут управлять всем доступом к своим потокам данных Kinesis в одном месте (политика IAM предполагаемой роли), не модифицируя политику доступа каждого потока индивидуально.
Настройка
Получение ARN IAM роли сервиса ClickHouse
1 - Войдите в свою учетную запись ClickHouse Cloud.
2 - Выберите сервис ClickHouse, для которого хотите создать интеграцию.
3 - Перейдите на вкладку Настройки.
4 - Прокрутите вниз до раздела Информация о сетевой безопасности в нижней части страницы.
5 - Скопируйте значение ID роли сервиса (IAM), относящееся к сервису, как показано ниже.
Настройка роли IAM assume
Вручную создайте IAM роль.
1 - Войдите в свою учетную запись AWS через веб-браузер с пользователем IAM, который имеет разрешение на создание и управление IAM ролями.
2 - Перейдите в консоль сервиса IAM.
3 - Создайте новую IAM роль с следующей политикой IAM и доверия. Обратите внимание, что имя IAM роли должно начинаться с
ClickHouseAccessRole-, чтобы это работало.
Политика доверия (пожалуйста, замените
{ClickHouse_IAM_ARN} на ARN роли IAM, относящуюся к вашему экземпляру ClickHouse):
Политика IAM (пожалуйста, замените
{STREAM_NAME} на имя вашего потока Kinesis):
4 - Скопируйте новый ARN IAM роли после создания. Это то, что необходимо для доступа к вашему Kinesis потоку.