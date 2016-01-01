Создание первого BigQuery ClickPipe

Private preview in ClickHouse Cloud

Примечание Вы можете записаться в список ожидания Private Preview здесь.

ClickPipe для BigQuery предоставляет полностью управляемый и отказоустойчивый способ приёма данных из BigQuery в ClickHouse Cloud. В рамках Private Preview он поддерживает метод репликации initial load, позволяющий массово загружать наборы данных BigQuery для исследования и прототипирования. Поддержка CDC будет добавлена в будущем — до тех пор мы рекомендуем использовать Google Cloud Storage ClickPipe для непрерывной синхронизации экспортируемых данных BigQuery с ClickHouse Cloud после завершения первоначальной загрузки.

ClickPipes для BigQuery могут развёртываться и управляться вручную через интерфейс ClickPipes, а также программно с использованием OpenAPI и Terraform.

У вас должны быть привилегии для управления service accounts и IAM roles в вашем GCP-проекте, либо вам нужно обратиться за помощью к администратору. Мы рекомендуем создать отдельный service account с минимально необходимым набором permissions в соответствии с официальной документацией.

Для первичной загрузки требуется Google Cloud Storage (GCS) bucket, предоставленный пользователем, для промежуточного хранения (staging). Мы рекомендуем создать отдельный bucket для вашего ClickPipe согласно официальной документации. В дальнейшем промежуточный bucket будет предоставляться и управляться ClickPipes.