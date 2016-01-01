Доступ на основе ролей в Kinesis

В этой статье показано, как клиенты ClickPipes могут использовать доступ на основе ролей, чтобы аутентифицироваться в Amazon Kinesis и безопасно получать доступ к своим потокам данных.

Чтобы воспользоваться этим руководством, вам потребуется:

Активный сервис ClickHouse Cloud

Учетная запись AWS

Прежде чем переходить к настройке безопасного доступа к Kinesis, важно понять механизм работы. Ниже приведён обзор того, как ClickPipes могут получать доступ к потокам Amazon Kinesis, принимая роль (assumed role) в AWS-аккаунтах клиентов.

Используя этот подход, клиенты могут управлять всем доступом к своим потокам данных Kinesis в одном месте — в IAM-политике для принимаемой роли, — без необходимости изменять политику доступа каждого потока по отдельности.

Войдите в свою учетную запись ClickHouse Cloud.

Выберите сервис ClickHouse, для которого вы хотите создать интеграцию.

Откройте вкладку Settings .

Прокрутите страницу вниз до раздела Network security information в нижней части страницы.

Скопируйте значение Service role ID (IAM) для этого сервиса, как показано ниже.

