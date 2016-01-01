Доступ на основе ролей в Kinesis
В этой статье показано, как клиенты ClickPipes могут использовать доступ на основе ролей, чтобы аутентифицироваться в Amazon Kinesis и безопасно получать доступ к своим потокам данных.
Предварительные требования
Чтобы воспользоваться этим руководством, вам потребуется:
- Активный сервис ClickHouse Cloud
- Учетная запись AWS
Введение
Прежде чем переходить к настройке безопасного доступа к Kinesis, важно понять механизм работы. Ниже приведён обзор того, как ClickPipes могут получать доступ к потокам Amazon Kinesis, принимая роль (assumed role) в AWS-аккаунтах клиентов.
Используя этот подход, клиенты могут управлять всем доступом к своим потокам данных Kinesis в одном месте — в IAM-политике для принимаемой роли, — без необходимости изменять политику доступа каждого потока по отдельности.
Настройка
Получение ARN роли службы IAM для ClickHouse
-
- Войдите в свою учетную запись ClickHouse Cloud.
-
- Выберите сервис ClickHouse, для которого вы хотите создать интеграцию.
-
- Откройте вкладку Settings.
-
- Прокрутите страницу вниз до раздела Network security information в нижней части страницы.
-
- Скопируйте значение Service role ID (IAM) для этого сервиса, как показано ниже.
Настройка роли IAM для использования AssumeRole
Ручное создание роли IAM.
-
- Войдите в свою учетную запись AWS в веб-браузере под пользователем IAM, у которого есть права на создание и управление ролями IAM.
-
- Перейдите в консоль сервиса IAM.
-
- Создайте новую роль IAM с типом доверенной сущности
AWS account. Обратите внимание, что имя роли IAM должно начинаться с
ClickHouseAccessRole-, иначе это не будет работать.
i. Настройте политику доверия (Trust Policy)
Политика доверия позволяет роли IAM ClickHouse принимать (assume) эту роль. Замените
{ClickHouse_IAM_ARN}на ARN роли IAM из вашего сервиса ClickHouse (полученный на предыдущем шаге).
ii. Настройте политику прав (Permission Policy)
Политика прав предоставляет доступ к вашему потоку Kinesis. Замените следующие плейсхолдеры:
{REGION}: ваш регион AWS (например,
us-east-1)
{ACCOUNT_ID}: идентификатор вашей учетной записи AWS
{STREAM_NAME}: имя вашего потока Kinesis
- Создайте новую роль IAM с типом доверенной сущности
-
- После создания скопируйте новый IAM Role ARN. Он необходим для доступа к вашему потоку Kinesis.