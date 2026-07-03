Cette section présente le modèle tarifaire du connecteur de capture des changements de données (CDC) pour Postgres dans ClickPipes. Lors de la conception de ce modèle, l’objectif était de proposer une tarification très compétitive tout en restant fidèles à notre vision fondamentale :

Permettre aux clients de transférer leurs données de Postgres vers ClickHouse de manière simple et abordable pour l’analytique en temps réel.

Le connecteur est plus de 5 fois plus rentable que les outils ETL externes et les fonctionnalités similaires proposées par d’autres plateformes de bases de données.

La tarification a commencé à être prise en compte dans les factures mensuelles à partir du 1er septembre 2025 pour tous les clients (existants comme nouveaux) utilisant Postgres CDC ClickPipes.

​ Pricing dimensions

There are two main dimensions to pricing:

Données ingérées : les octets bruts non compressés provenant de Postgres et ingérés dans ClickHouse. Calcul : les unités de calcul provisionnées par service gèrent plusieurs Postgres CDC ClickPipes et sont indépendantes des unités de calcul utilisées par le service ClickHouse Cloud. Ce calcul supplémentaire est dédié exclusivement aux Postgres CDC ClickPipes. La facturation du calcul s’effectue au niveau du service, et non par pipeline individuel. Chaque unité de calcul comprend 2 vCPU et 8 Go de RAM.

​ Ingested data

The Postgres CDC connector operates in two main phases:

Initial load / resync : This captures a full snapshot of Postgres tables and occurs when a pipe is first created or re-synced.

: This captures a full snapshot of Postgres tables and occurs when a pipe is first created or re-synced. Continuous Replication (CDC): Ongoing replication of changes—such as inserts, updates, deletes, and schema changes—from Postgres to ClickHouse.

In most use cases, continuous replication accounts for over 90% of a ClickPipe life cycle. Because initial loads involve transferring a large volume of data all at once, we offer a lower rate for that phase.

Phase Cost Initial load / resync $0.10 per GB Continuous Replication (CDC) $0.20 per GB

This dimension covers the compute units provisioned per service just for Postgres ClickPipes. Compute is shared across all Postgres pipes within a service. It is provisioned when the first Postgres pipe is created and deallocated when no Postgres CDC pipes remain. The amount of compute provisioned depends on your organization’s tier:

Tier Cost Basic Tier 0.5 compute unit per service — $0.10 per hour Scale or Enterprise Tier 1 compute unit per service — $0.20 per hour

Let’s say your service is in Scale tier and has the following setup:

2 Postgres ClickPipes running continuous replication

Each pipe ingests 500 GB of data changes (CDC) per month

When the first pipe is kicked off, the service provisions 1 compute unit under the Scale Tier for Postgres CDC

​ Monthly cost breakdown

Ingested Data (CDC):

2 pipes × 500 GB = 1 , 000 GB per month 2 \text{ pipes} \times 500 \text{ GB} = 1,000 \text{ GB per month} 2 pipes × 500 GB = 1 , 000 GB per month

1 , 000 GB × $ 0.20 / GB = $ 200 1,000 \text{ GB} \times \$0.20/\text{GB} = \$200 1 , 000 GB × $0.20/ GB = $200

Compute:

1 compute unit × $ 0.20 / hr × 730 hours (approximate month) = $ 146 1 \text{ compute unit} \times \$0.20/\text{hr} \times 730 \text{ hours (approximate month)} = \$146 1 compute unit × $0.20/ hr × 730 hours (approximate month) = $146

Compute is shared across both pipes

Total Monthly Cost:

$ 200 (ingest) + $ 146 (compute) = $ 346 \$200 \text{ (ingest)} + \$146 \text{ (compute)} = \$346 $200 (ingest) + $146 (compute) = $346

​ FAQ pour Postgres CDC ClickPipes

Les données ingérées prises en compte dans la tarification sont-elles mesurées selon leur taille compressée ou non compressée ? Les données ingérées sont mesurées en tant que données non compressées provenant de Postgres, aussi bien pendant le chargement initial que pour le CDC (via le slot de réplication). Par défaut, Postgres ne compresse pas les données en transit, et ClickPipe traite les octets bruts, non compressés.

Quand la tarification de Postgres CDC apparaîtra-t-elle sur mes factures ? La tarification de Postgres CDC ClickPipes a commencé à apparaître sur les factures mensuelles à partir du 1er septembre 2025, pour tous les clients, existants comme nouveaux.

Serai-je facturé si je mets mes pipes en pause ? Aucun frais d’ingestion de données ne s’applique lorsqu’un pipe est en pause, puisqu’aucune donnée n’est transférée. En revanche, les frais de calcul continuent de s’appliquer — 0,5 ou 1 unité de calcul — selon le niveau de votre organization. Il s’agit d’un coût fixe au niveau du service, qui s’applique à tous les pipes de ce service.

Puis-je ajuster le calcul alloué à Postgres CDC dans mon service ? Par défaut, le scaling du calcul n’est pas configurable par l’utilisateur. Les ressources provisionnées sont optimisées pour prendre en charge la plupart des workloads clients de manière optimale. Si votre cas d’usage nécessite plus ou moins de calcul, veuillez ouvrir un ticket de support afin que nous puissions évaluer votre demande.

Quelle est la granularité de la tarification ? Calcul : facturé à l’heure. Les heures entamées sont arrondies à l’heure supérieure.

: facturé à l’heure. Les heures entamées sont arrondies à l’heure supérieure. Ingested Data : mesurées et facturées par gigaoctet (GB) de données non compressées.

Puis-je utiliser mes crédits ClickHouse Cloud pour Postgres CDC via ClickPipes ? Oui. La tarification ClickPipes fait partie de la tarification unifiée de ClickHouse Cloud. Tous les crédits de plateforme dont vous disposez s’appliqueront automatiquement aussi à l’utilisation de ClickPipes.