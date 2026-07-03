Permettre aux clients de transférer leurs données de Postgres vers ClickHouse de manière simple et abordable pour l’analytique en temps réel.Le connecteur est plus de 5 fois plus rentable que les outils ETL externes et les fonctionnalités similaires proposées par d’autres plateformes de bases de données.
Pricing dimensionsThere are two main dimensions to pricing:
- Données ingérées : les octets bruts non compressés provenant de Postgres et ingérés dans ClickHouse.
- Calcul : les unités de calcul provisionnées par service gèrent plusieurs Postgres CDC ClickPipes et sont indépendantes des unités de calcul utilisées par le service ClickHouse Cloud. Ce calcul supplémentaire est dédié exclusivement aux Postgres CDC ClickPipes. La facturation du calcul s’effectue au niveau du service, et non par pipeline individuel. Chaque unité de calcul comprend 2 vCPU et 8 Go de RAM.
Ingested dataThe Postgres CDC connector operates in two main phases:
- Initial load / resync: This captures a full snapshot of Postgres tables and occurs when a pipe is first created or re-synced.
- Continuous Replication (CDC): Ongoing replication of changes—such as inserts, updates, deletes, and schema changes—from Postgres to ClickHouse.
|Phase
|Cost
|Initial load / resync
|$0.10 per GB
|Continuous Replication (CDC)
|$0.20 per GB
ComputeThis dimension covers the compute units provisioned per service just for Postgres ClickPipes. Compute is shared across all Postgres pipes within a service. It is provisioned when the first Postgres pipe is created and deallocated when no Postgres CDC pipes remain. The amount of compute provisioned depends on your organization’s tier:
|Tier
|Cost
|Basic Tier
|0.5 compute unit per service — $0.10 per hour
|Scale or Enterprise Tier
|1 compute unit per service — $0.20 per hour
ExampleLet’s say your service is in Scale tier and has the following setup:
- 2 Postgres ClickPipes running continuous replication
- Each pipe ingests 500 GB of data changes (CDC) per month
- When the first pipe is kicked off, the service provisions 1 compute unit under the Scale Tier for Postgres CDC
Monthly cost breakdownIngested Data (CDC): Compute:
FAQ pour Postgres CDC ClickPipes
Les données ingérées prises en compte dans la tarification sont-elles mesurées selon leur taille compressée ou non compressée ?
Les données ingérées prises en compte dans la tarification sont-elles mesurées selon leur taille compressée ou non compressée ?
Quand la tarification de Postgres CDC apparaîtra-t-elle sur mes factures ?
Quand la tarification de Postgres CDC apparaîtra-t-elle sur mes factures ?
Serai-je facturé si je mets mes pipes en pause ?
Serai-je facturé si je mets mes pipes en pause ?
Comment puis-je estimer ma tarification ?
Comment puis-je estimer ma tarification ?
Puis-je ajuster le calcul alloué à Postgres CDC dans mon service ?
Puis-je ajuster le calcul alloué à Postgres CDC dans mon service ?
Quelle est la granularité de la tarification ?
Quelle est la granularité de la tarification ?
- Calcul : facturé à l’heure. Les heures entamées sont arrondies à l’heure supérieure.
- Ingested Data : mesurées et facturées par gigaoctet (GB) de données non compressées.
Puis-je utiliser mes crédits ClickHouse Cloud pour Postgres CDC via ClickPipes ?
Puis-je utiliser mes crédits ClickHouse Cloud pour Postgres CDC via ClickPipes ?
À quel coût supplémentaire dois-je m'attendre pour Postgres CDC ClickPipes dans mes dépenses mensuelles ClickHouse Cloud actuelles ?
À quel coût supplémentaire dois-je m'attendre pour Postgres CDC ClickPipes dans mes dépenses mensuelles ClickHouse Cloud actuelles ?