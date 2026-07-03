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Cette section présente le modèle tarifaire du connecteur de capture des changements de données (CDC) pour Postgres dans ClickPipes. Lors de la conception de ce modèle, l’objectif était de proposer une tarification très compétitive tout en restant fidèles à notre vision fondamentale :
Permettre aux clients de transférer leurs données de Postgres vers ClickHouse de manière simple et abordable pour l’analytique en temps réel.
Le connecteur est plus de 5 fois plus rentable que les outils ETL externes et les fonctionnalités similaires proposées par d’autres plateformes de bases de données.
La tarification a commencé à être prise en compte dans les factures mensuelles à partir du 1er septembre 2025 pour tous les clients (existants comme nouveaux) utilisant Postgres CDC ClickPipes.

Pricing dimensions

There are two main dimensions to pricing:
  1. Données ingérées : les octets bruts non compressés provenant de Postgres et ingérés dans ClickHouse.
  2. Calcul : les unités de calcul provisionnées par service gèrent plusieurs Postgres CDC ClickPipes et sont indépendantes des unités de calcul utilisées par le service ClickHouse Cloud. Ce calcul supplémentaire est dédié exclusivement aux Postgres CDC ClickPipes. La facturation du calcul s’effectue au niveau du service, et non par pipeline individuel. Chaque unité de calcul comprend 2 vCPU et 8 Go de RAM.

Ingested data

The Postgres CDC connector operates in two main phases:
  • Initial load / resync: This captures a full snapshot of Postgres tables and occurs when a pipe is first created or re-synced.
  • Continuous Replication (CDC): Ongoing replication of changes—such as inserts, updates, deletes, and schema changes—from Postgres to ClickHouse.
In most use cases, continuous replication accounts for over 90% of a ClickPipe life cycle. Because initial loads involve transferring a large volume of data all at once, we offer a lower rate for that phase.

Compute

This dimension covers the compute units provisioned per service just for Postgres ClickPipes. Compute is shared across all Postgres pipes within a service. It is provisioned when the first Postgres pipe is created and deallocated when no Postgres CDC pipes remain. The amount of compute provisioned depends on your organization’s tier:

Example

Let’s say your service is in Scale tier and has the following setup:
  • 2 Postgres ClickPipes running continuous replication
  • Each pipe ingests 500 GB of data changes (CDC) per month
  • When the first pipe is kicked off, the service provisions 1 compute unit under the Scale Tier for Postgres CDC

Monthly cost breakdown

Ingested Data (CDC): 2 pipes×500 GB=1,000 GB per month2 \text{ pipes} \times 500 \text{ GB} = 1,000 \text{ GB per month} 1,000 GB×$0.20/GB=$2001,000 \text{ GB} \times \$0.20/\text{GB} = \$200 Compute: 1 compute unit×$0.20/hr×730 hours (approximate month)=$1461 \text{ compute unit} \times \$0.20/\text{hr} \times 730 \text{ hours (approximate month)} = \$146
Compute is shared across both pipes
Total Monthly Cost: $200 (ingest)+$146 (compute)=$346\$200 \text{ (ingest)} + \$146 \text{ (compute)} = \$346

FAQ pour Postgres CDC ClickPipes

Les données ingérées sont mesurées en tant que données non compressées provenant de Postgres, aussi bien pendant le chargement initial que pour le CDC (via le slot de réplication). Par défaut, Postgres ne compresse pas les données en transit, et ClickPipe traite les octets bruts, non compressés.
La tarification de Postgres CDC ClickPipes a commencé à apparaître sur les factures mensuelles à partir du 1er septembre 2025, pour tous les clients, existants comme nouveaux.
Aucun frais d’ingestion de données ne s’applique lorsqu’un pipe est en pause, puisqu’aucune donnée n’est transférée. En revanche, les frais de calcul continuent de s’appliquer — 0,5 ou 1 unité de calcul — selon le niveau de votre organization. Il s’agit d’un coût fixe au niveau du service, qui s’applique à tous les pipes de ce service.
La page Overview de ClickPipes fournit des métriques à la fois pour le chargement initial/resync et pour les volumes de données CDC. Vous pouvez estimer vos coûts Postgres CDC à l’aide de ces métriques, en complément de la tarification ClickPipes.
Par défaut, le scaling du calcul n’est pas configurable par l’utilisateur. Les ressources provisionnées sont optimisées pour prendre en charge la plupart des workloads clients de manière optimale. Si votre cas d’usage nécessite plus ou moins de calcul, veuillez ouvrir un ticket de support afin que nous puissions évaluer votre demande.
  • Calcul : facturé à l’heure. Les heures entamées sont arrondies à l’heure supérieure.
  • Ingested Data : mesurées et facturées par gigaoctet (GB) de données non compressées.
Oui. La tarification ClickPipes fait partie de la tarification unifiée de ClickHouse Cloud. Tous les crédits de plateforme dont vous disposez s’appliqueront automatiquement aussi à l’utilisation de ClickPipes.
Le coût varie selon votre cas d’usage, le volume de données et le niveau de votre organization. Cela dit, la plupart des clients existants constatent une augmentation de 0 à 15 % par rapport à leurs dépenses mensuelles ClickHouse Cloud actuelles après la période d’essai. Les coûts réels peuvent varier selon votre workload — certains workloads impliquent des volumes de données élevés avec moins de traitement, tandis que d’autres nécessitent davantage de traitement avec moins de données.
Dernière modification le 3 juillet 2026