La facturation de ClickPipes repose sur la consommation de calcul et les données ingérées. Pour plus d’informations sur le modèle tarifaire de chaque catégorie, consultez les pages de facturation dédiées :
L’utilisation des ClickPipes CDC pour MySQL et MongoDB est gratuite avant leur disponibilité générale (GA). Les clients seront informés avant leur lancement en GA afin de revoir et d’optimiser leur utilisation de ClickPipes.
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|Description
|ClickPipes for Postgres CDC
|Tarification de ClickPipes for Postgres CDC.
|ClickPipes for streaming and object storage
|Tarification de ClickPipes for streaming and object storage.